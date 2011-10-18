В Симферополе 19 октября пройдет чешско-крымский бизнес-форум

19 октября в Симферополе состоится чешско-крымский бизнес-форум.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Совета министров Крыма.

«В рамках встречи будут рассмотрены нынешнее положение и перспективы развития чешско-украинского торгового сотрудничества, презентован экономический и инвестиционный потенциал Крыма, состоится презентация услуг агентства Czech Trade по поддержке развития чешско-крымского экономического сотрудничества», - отмечается в сообщении.

Также запланированы двухсторонние встречи и переговоры крымских и чешских предпринимателей.

В форуме примут участие замминистра иностранных дел Чехии Томаш ДУБ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Чехии в Украине Иван ПОЧУХ, исполнительный директор Торгово-промышленной палаты по странам СНГ Франтишек МАСОПУСТ, министр экономического развития и торговли Крыма Екатерина ЮРЧЕНКО, представители чешских и украинских компаний.