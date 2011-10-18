Путин рекомендует Западу не вмешиваться в интеграцию на постсоветском пространстве

Москва. Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН рекомендует Западу заниматься своими делами, а не мешать созданию интеграционных структур на постсоветском пространстве.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в интервью федеральным каналам.

«Что касается наших критиков из-за рубежа, именно критиков, которые говорят о наших имперских амбициях: ну что же можно здесь сказать? Мы видим, что происходит, скажем, в Европе: там интеграция достигла такого уровня, который даже в Советском Союзе иногда не снился», – заявил В.ПУТИН.

По его словам, количество обязательных для исполнения решений Европарламента больше, чем количество обязательных решений, которые принимались Верховным Советом СССР для советских республик.

Также российский премьер заявил, что сейчас в ЕС уже говорят о едином правительстве в прямом смысле этого слова, о едином регуляторе в сфере межвалютных отношений в экономике.

«Там нормально, никто не говорит об имперских устремлениях. А в Америке? В Северной Америке идут активные интеграционные процессы между США, Канадой, Мексикой, то же самое происходит в Латинской Америке, то же самое происходит в Африке. Там у них всё можно, и всё в порядке, а у нас – имперские амбиции», – заявил он.

«Вот этим критикам – а они явно недобросовестные критики – я могу сказать: знаете что, займитесь своими делами: боритесь с возрастающей инфляцией, с растущим государственным долгом, с ожирением в конце концов, – займитесь делом», – добавил В.ПУТИН.

Он также заявил, что интеграция для стран постсоветского пространства экономически выгодна, и напомнил, что механизмы интеграции обсуждались еще в 2002 году лидерами РФ, Казахстана, Беларуси и Украины.

«Мы у меня дома разговаривали вчетвером на этот счёт. Я, НАЗАРБАЕВ, ЛУКАШЕНКО и тогдашний Президент Украины КУЧМА. Я предложил подождать его специально, мы его дождались и вчетвером разговаривали», - сказал он.