ДАЙДЖЕСТ СМИ за 18 октября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Украинцы впервые за два последних года начали забирать депозиты из банков», в котором пишет: в прошлом месяце, впервые с сентября 2009-го, был зафиксирован совокупный отток вкладов населения из банков – «минус» 2,75 млрд. грн. Причем, сокращение произошло исключительно за счет гривневого портфеля, который уменьшается уже второй месяц подряд…

http://delo.ua/finance/ukraincy-vpervye-za-dva-poslednih-goda-nachali-zabirat-depozity-166284/

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Также «Дело» в публикации «Янукович не собирается освобождать Тимошенко из тюрьмы» пишет: оппозиция предложила вариант, по которому президент Янукович может в кратчайшие сроки восстановить доверие перед Европой за приговор Тимошенко. Однако он все еще в раздумьях. Главу государства больше беспокоит встреча с Медведевым…

http://delo.ua/ukraine/itogi-dnja-janukovich-ne-sobiraetsja-osvobozhdat-timoshenko-iz-tjurm-166289/

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«Дело» в публикации «Путин хочет править Россией как Брежнев - до конца жизни своей» пишет: премьер РФ возвращается в Кремль, чтобы "сшивая на живую нитку" современная Россия не скатилась в недавнее прошлое…

http://delo.ua/world/putin-hochet-pravit-rossiej-kak-brezhnev-do-konca-zhizni-svoej-166294/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украина применит к Европе силу тока», в котором пишет: планы Европейского союза по реформированию энергетического рынка открывают широкие перспективы для украинских энергетических компаний. Доля самой дорогой — ветровой — электроэнергии в странах ЕС в ближайшие 40 лет должна вырасти с нынешних 5% до 49%, в то время как Украина делает ставку на тепловую и атомную электроэнергию. Эксперты считают, что это обеспечит стране стабильный рынок сбыта, а также повысит привлекательность ее электроэнергетики в глазах инвесторов…

http://www.kommersant.ua/doc/1797372

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Банки заработают на людях», в котором пишет: в отсутствии валютных займов и высоких рисков кредитования предприятий банки начали активными темпами выдавать розничные займы в национальной валюте. С начала года портфель кредитов физических лиц вырос уже на 25%. При этом банки делают ставку на потребительское кредитование, не опасаясь появления просроченных долгов — эти риски закладываются в цену займов. По мнению экспертов, активнее всего будут выдаваться кэш-кредиты…

http://www.kommersant.ua/doc/1797497

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Издание «Экономические известия» публикует материал «Покупка удвоит добычу газа», в котором пишет: «Черноморнефтегаз» намерен увеличить вдвое добычу природного газа за счет освоения новых месторождений. Для этого при поддержке «Нафтогаза», в структуру которого он входит, приобретается новая техника. Но эксперты также обращают внимание на важность совершенствования законодательной базы и создания государством благоприятных условий для привлечения инвестиций…

http://state.eizvestia.com/full/pokupka-udvoit-dobychu-gaza

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Вагоны пустят под откос», в котором пишут: «Укрзалізниця» продолжает программу сокращения сектора пассажирских перевозок. Администрация намерена списать целую партию пассажирских вагонов ночных поездов, которая равна почти половине закупленного подвижного состава за последние 10 лет. Эксперты критикуют инициативу по избавлению от ночных маршрутов и уверены, что в этом нет необходимости…

http://markets.eizvestia.com/full/vagony-pustyat-pod-otkos

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«Экономические известия» публикуют материал «Бычки не тушатся», в котором пишут: фатальный законопроект о запрете рекламы на табачные изделия становится скандальным. Однако, согласно обещаниям, данным ВОЗ Украиной, табачникам не избежать гонений…

http://state.eizvestia.com/full/bychki-ne-tushatsya

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Газета «Сегодня» в публикации «Слесарям и айтишникам найти работу проще всего» пишет: в Украине в два раза сократилось число тех, кто ищет работу…

http://www.segodnya.ua/news/14299918.html

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Также «Сегодня» в публикации «Бюджет-2012: кому добавили миллионов, а кого – «обделили» пишет: финансирование серьезно увеличили почти всем силовым структурам. Говорят, будут строить корветы и переодеваться…

http://www.segodnya.ua/news/14299960.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Постепенный рост в промышленности сменился спадом» пишет: в сентябре российская промышленность не показала даже вялого роста, наблюдавшегося в последние полгода. Оптимистов, работавших на склад, больше нет: промышленность боится нового кризиса…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1395299/optimizm_zakonchilsya

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Также «Ведомости» в публикации «Как падение нефтяных цен отразится на российских новостройках» пишут: в случае падения цен на нефть до $80 за баррель российский рынок нового жилья в 2012 г. может сократиться вдвое, а цены практически не изменятся…

http://www.vedomosti.ru/realty/news/1395298/metr_i_barrel

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Издание «Известия» в публикации «О судьбах нашей интеграции» пишет: в ответ на опубликованную статью Владимира Путина об интеграции на постсоветском пространстве свое мнение о Евразийском союзе высказывает президент Белоруссии Александр Лукашенко…

http://izvestia.ru/news/504081

(УНИАН)