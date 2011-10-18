СК «Арсенал Страхование» подписала Генеральный договор о сотрудничестве с ООО «Туртесс Тревел»

СК «Арсенал Страхование» разработала специальные программы (Classic, Lux, VIP) по страхованию клиентов туроператоров и турагентств на время поездки за рубеж или по территории Украины и в октябре 2011 года подписала Генеральный договор о сотрудничестве с ООО «Туртесс Тревел» в направлении страхования туристов. Об этом говорится в релизе СК, переданном агентству УНИАН.

Туристические вояжи по Украине и за рубеж, отдых на курорте, обучение и деловые поездки, участие в спортивных соревнованиях и работа за рубежом стали нормой жизни для жителей Украины в последнее время. Однако, отмечается в релизе, вместе с позитивной стороной, жизнь, иногда преподносит не только приятные впечатления. Необычный климат, нетрадиционная пища могут стать причиной сбоя в самом здоровом организме.

ООО «Туртесс Тревел» уже долгое время успешно работает с ведущими страховыми компаниями Украины и к выбору страховых партнёров относится очень серьезно. Ведь программа страхования выезжающих за рубеж туристов покрывает расходы на лечение и лекарства в чужой стране, а также предусматривает обеспечение своевременной и качественной медицинской помощи. Поэтому турист может рассчитывать не только на приятный отдых, но и чувствовать себя защищенным с полисом страховой компании.

«Мы намерены активно развивать направление страхования туристов, - прокомментировал Председатель правления СК Максим ТУЗ, - сотрудничество с туристическими компаниями позволит нам совместно разрабатывать и предлагать клиентам уникальные и современные страховые продукты».

Справка УНИАН.ЧАО «Страховая Компания «АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ» — это современная компания, которая динамически развивается и известна среди ведущих украинских страховых компаний как надежный партнер, способный предоставить весь спектр услуг в отрасли страхования.

СК «Арсенал Страхование» является правопреемником СК «Арсенал-Днепр», работающей в Украине с 2005 года, создана командой профессионалов, работающей на рынке с 1992 года и имеющей успешный опыт в страховой сфере.

СК «Арсенал Страхование» сотрудничает в сфере облигаторного перестрахования имущества с крупнейшими перестраховочными компаниями Западного и Российского рынка, такими как SCOR GLOBAL P&C, ОАО «Русское перестраховочное общество» и ООО СПК «Юнити Ре».

ООО Компания «Туртесс Тревел» работает на туристическом рынке Украины с 2002 года. Как туроператор специализируется по направлениям Турция, Египет, Израиль, Таиланд , Объединенные Арабские Эмираты и Тунис.

Главный офис компании Туртесс Тревел находится в Киеве, также открыты филиалы в Днепропетровске, Львове, Харькове, Донецке и Одессе.