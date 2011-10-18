Рада против перехода на "зимнее время"

Парламент не поддержал проект постановления «О признании утратившим действие постановления Верховной Рады Украины «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины», внесенный председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали лишь 216 (при необходимых 226 – УНИАН) из 408 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Фракция Партии регионов не голосовала почти в полном составе («за» высказался один народный депутат).

Как отметил председатель Верховной Рады В.ЛИТВИН, после принятия данного постановления от 20 сентября «возникло много вопросы как сугубо экономического, географического, безопасностного измерения, так и политического характера».

По его словам, географы утверждают, что нет оснований «для перевода Украины в третий часовой пояс, поскольку это противоречит физико-географическому расположению и международным нормам».

В.ЛИТВИН сообщил, что Государственная комиссия единого времени и эталонных частот зафиксировала в своих рекомендациях, что перевод Украины в третий часовой пояс негативно повлияет на работу программных комплексов, международных железнодорожных, авиационных, морских и других транспортных перевозок. Эта комиссия инициировала отмену принятого 20 сентября парламентом постановления.

По словам В.ЛИТВИНА, энергетики отмечали, что такое решение лишает возможности своевременно перепрограммировать счетчики, что приведет к дисбалансу учета энергоносителей и значительным экономическим убыткам.

Он добавил, что медики также негативно оценили решение о переводе Украины в третий часовой пояс, поскольку это приведет «к большим нагрузкам на организм человека», увеличит количество заболеваний, приведет к риску возникновения аварийных ситуаций, в частности, на 30% растет шахтный травматизм, детская заболеваемость, увеличивается на 10% количество вызовов скорой помощи, на 17% - инфарктов и инсультов.

В свою очередь, первый заместитель лидера фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ отметил, что сегодня в сессионном зале «очень много политической пыли, политической пены».

Он напомнил, что сегодня проходят встречи президентов Украины и России, а также премьеров обоих государств. По словам М.ЧЕЧЕТОВА, эти встречи происходят синхронно – впервые в истории двусторонних отношений. Депутат отметил, что сегодня у власти появилась возможность найти реальное решение самых сложных экономических проблем.

«И здесь, как удар в спину, предлагается отменить данное постановление. А там уже готовится новое постановление, где предлагается оторвать во времени, оторвать на два часа Украину от Москвы. Это как специально, это как провокация», - подчеркнул М.ЧЕЧЕТОВ.

Во время выступления М.ЧЕЧЕТОВА народные депутаты от оппозиции почти все время кричали «Ганьба!».

В ответ В.ЛИТВИН отметил, что если бы ВР отменила свое постановление от 20 сентября, то тогда в конце октября, как и раньше, стрелки часов были бы переведены на час назад.

«Не нужно здесь путать политику, потому что политики здесь нет», - сказал он.

«Есть вопрос, по которому необходимо принять разумное решение», - добавил спикер.

По его словам, вполне нормально признать, что парламент ошибся, и отменить неправильное решение, принятое 20 сентября.

Однако парламент не поддержал этот проект постановления, после этого был объявлен перерыв для проведения консультаций.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Верховная Рада приняла постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины».

Данным постановлением установлено с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа. Документом признаны утратившими действие постановление ВР и постановление Украинской ССР о переходе на летнее время. Таким образом, постановлением отменен ежегодный перевод часов на «зимнее» и «летнее» время.

Эксперты заявили, что отмена ежегодного перевода часов на “зимнее” время будет иметь масштабные негативные последствия для Украины.