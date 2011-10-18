Визит Януковича в Брюссель отложен

Брюссель. Визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Европейский Союз отложен.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

"Визит перенесен на более поздний срок», - сказали в пресс-службе.

При этом в пресс-службе не смогли уточнить, по чьей инициативе – украинской или европейской – было принято решение о переносе визита, запланированного на 20 октября.

Как сообщал УНИАН, 14 октября спикер Еврокомиссии Пиа АРЕНКИЛЬДЕ-ХАНСЕН заявила УНИАН, что встреча президента Еврокомиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ с В.ЯНУКОВИЧЕМ планировалась на 20 октября, но не была подтверждена.