МИД подтверждает информацию о переносе визита Януковича в Брюссель

МИД подтверждает информацию о переносе визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель 20 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

“Действительно, мы информацию подтверждаем”, - сказал он.

Вместе с тем, А.ДИКУСАРОВ отметил, что пока речь идет о переносе сроков визита.

По словам А.ДИКУСАРОВА, Украина заинтересована в продолжении диалога с Европейским Союзом в ближайшее время.

Он также отметил, что практические переговоры по соглашению об ассоциации и зонах свободной торговли продолжаются по графику. “Политический диалог с ЕС на высшем уровне является приоритетом деятельности руководства государства”, - сказал руководитель пресс-службы МИД.

По словам А.ДИКУСАРОВА, поскольку интеграция в Европейский Союз, конечной целью которой является обретение полноправного членства, является стратегической задачей внешней политики Украины, украинские дипломаты будут делать все возможное для того, чтобы завершить переговоры по соглашению об ассоциации и зоне свободной торговли до конца этого года.

“Пока есть некоторые неопределенные вопросы, но мы над ними работаем и мы убеждены в том, что нам удастся завершить переговоры по соглашению об ассоциации до конца этого года”, - сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, по чьей инициативе был перенесен визит В.ЯНУКОВИЧА в Брюссель, А.ДИКУСАРОВ сказал, что пока ему это неизвестно.