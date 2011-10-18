В Донецке заработал экономический форум. Среди участников - Ахметов, Фирташ, Пинчук

В Донецке при участии Президентов Украины и России Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА начал работу второй украинско-российский межрегиональный экономический форум на тему: «Научно-техническое сотрудничество регионов и межрегиональная производственная кооперация».

Как передает корреспондент УНИАН, в работе форума участвуют члены правительств обеих стран, в частности министры иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО, России – Сергей ЛАВРОВ, вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ, руководители министерств финансов, аграрной политики, образования и науки.

Кроме того, в форуме принимают участие руководители НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН и «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР, а также министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО.

Также в форуме принимают участие бизнесмены Ринат АХМЕТОВ, Дмитрий ФИРТАШ и Виктор ПИНЧУК.

По итогам форума планируется подписать межправительственное соглашение о порядке пересечения российско-украинской государственной границы жителями приграничных регионов Украины и России, межправсоглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через российско-украинскую госграницу, а также протокол между Гостаможслужбой Украины и Федеральной таможенной службой РФ о взаимном признании отдельных результатов таможенного контроля товаров и транспортных средств при осуществлении таможенных операций при пересечении госграницы.