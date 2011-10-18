19-20 октября в Брюсселе будет находиться Клюев

19-20 октября состоится рабочий визит первого вице-премьер-министра, министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА в Брюссель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

Планируется, что в ходе визита состоятся двусторонние встречи А.КЛЮЕВА с членом Еврокомиссии по вопросам торговли Карлом де ГУХТОМ и Верховным комиссаром ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефаном ФЮЛЕ.

“Главной целью визита является обсуждение несогласованных вопросов относительно создания между Украиной и ЕС зоны свободной торговли в контексте завершения переговоров по заключению соглашения об ассоциации”, - сказал А.ДИКУСАРОВ.