Риски отказа от подписания Украиной и ЕС соглашения об ассоциации возросли – эксперт

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир ФЕСЕНКО считает, что в результате судебного приговора экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и отложения визита Президента Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель риски отказа от подписания Украиной и Европейским Союзом соглашения об ассоциации значительно возросли.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

По словам эксперта, можно констатировать охлаждение отношений Украины и Европы.

“Очень сильно возросли риски неподписания соглашения с ЕС об ассоциации. Мне кажется, что скорее “нет”, чем “да”, – сказал В.ФЕСЕНКО, оценивая нынешние шансы на подписание данного документа.

Политолог также прогнозирует, что отныне возникнет пауза в отношениях Украины и Европейского Союза на высшем уровне. “Если возникнет определенный официальный бойкот ЯНУКОВИЧА, то это может продолжаться определенное время, возможно, полгода”, – считает эксперт.

Вместе с тем В.ФЕСЕНКО напомнил, что стороны имеют обоюдный интерес, а следовательно в случае, если дальнейшего ухудшения внутриполитической ситуации в Украине не будет, то отношения с Европой со временем могут возобновиться.

В.ФЕСЕНКО также не думает, что кризис в отношениях с ЕС автоматически “подтолкнет” Украину в направлении интеграции к Таможенному союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном.

По его словам, на фоне ухудшения отношений с Евросоюзом возможно потепление в отношениях с Россией, однако это не будет означать, что Украина срочно станет вступать в Таможенный союз.

В.ФЕСЕНКО напомнил, что для этого существуют как экономические, так и юридические преграды, в частности, то, что Украина является членом Всемирной торговой организации, а это делает невозможным ее вступление в Таможенный союз.