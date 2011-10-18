Главное на 18 октября (день)

Основные события первой половины сегодняшнего дня

Международные отношения

Визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Европейский Союз отложен.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

"Визит перенесен на более поздний срок», - сказали в пресс-службе.

При этом в пресс-службе не смогли уточнить, по чьей инициативе – украинской или европейской – было принято решение о переносе визита, запланированного на 20 октября.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Киев готов перенести на более поздний срок подписание соглашение об ассоциации и создании Зоны свободной торговли, намеченное на декабрь, если европейские лидеры окажутся к этому не готовы в связи с "делом Тимошенко". Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает РИА «Новости».

«Если Европа или Украина по какой-то причине не готова для этого (подписание соглашения), это означает, что решение может быть принято позже», - отметил украинский Президент.

Планировалось, что соглашение об ассоциации и создании Зоны свободной торговли будет окончательно оформлено в декабре и ратифицировано летом 2012 года.

Экс-премьер Украины Юлия ТИМОШЕНКО 11 октября была приговорена к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" в 2009 году. Нынешние украинские власти считают невыгодным подписанный при Ю.ТИМОШЕНКО газовый контракт и добиваются его пересмотра.

В ЕС приговор Ю.ТИМОШЕНКО квалифицировали как политически мотивированный, заявив, что это может повлечь пересмотр двусторонних отношений ЕС с Украиной, в том числе заключения договора об ассоциации.

Украинские власти отрицают наличие политической составляющей в уголовном преследовании экс-премьера.

Комментируя решение суда, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, однако, признал, что приговор Ю.ТИМОШЕНКО осложнит евроинтеграцию Украины. Он подчеркнул, что вердикт суда был определен в рамках действующего Уголовно-процессуального кодекса, но отметил, что это не окончательное решение.

Официальный Киев провозгласил евроинтеграцию стратегической целью Украины. Страна ведет переговоры с Брюсселем о либерализации визового режима; до конца 2011 года ожидается парафирование соглашения с ЕС об ассоциации, частью которого будет положение о зоне свободной торговли.

Украинские СМИ в понедельник сообщили, что Евросоюз согласится продолжить переговоры с Украиной по соглашению об ассоциации, если осужденная экс-премьер Ю.ТИМОШЕНКО выйдет на свободу. Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ 20 октября может посетить Брюссель. По данным СМИ, в ходе этого визита могло бы быть согласовано соглашение об ассоциации.

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Вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО называет высокой вероятность переориентации Украины на вступление в Таможенный союз в случае отказа Европейского Союза принять Украину.

Об этом он заявил в интервью газете “День”.

С.ТИГИПКО отказался оценить судебный приговор экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, поскольку это решение не является окончательным. “Очевидно, что судебный процесс будет продолжаться и будет апелляция. Я могу констатировать только одно - все упирается в непроведение реформ. В данном случае в свое время не привели в соответствие с европейским законодательством Уголовный кодекс Украины. Все, что происходит, вызывает только одно желание - еще скорее реформировать все сферы жизни. В первую очередь, судебную систему, потому что именно ее несовершенство вызывает больше всего замечаний”, – сказал С.ТИГИПКО.

В ответ на вопрос, как власть будет выходить из ситуации, учитывая очень резкую критику мирового сообщества, вице-премьер сказал: “Реформами: упрощением налогового, таможенного и трудового законодательства, разработкой нового законодательства о банкротстве и так далее”.

По его словам, чтобы приблизиться к Евросоюзу, нужно прежде всего адаптировать отечественное законодательство к европейским нормам и договориться о создании зоны свободной торговли (какие рынки открываем и закрываем для себя и Европы). “По моему мнению, нужно сделать всю работу по адаптации к европейскому законодательству, а потом начинать говорить о подписании соглашения по ЗСТ с ЕС. Если будут проблемы с демократией, то будем говорить и об этом. Но для меня самое главное сегодня, что Украина еще до сих пор не адаптировала свое законодательство к нормам европейского. И только после завершения этого шага можно говорить о следующем”, – заявил С.ТИГИПКО.

Он отказался спрогнозировать, станет ли приговор Ю.ТИМОШЕНКО препятствием на пути подписания соглашения об ассоциированном членстве и создании зоны свободной торговли с ЕС. “Не знаю. Это покажут дальнейшие переговоры. Мы пока еще говорим о перспективе, которой нет”, – отметил С.ТИГИПКО.

В ответ на вопрос, учитывая резкие заявления европейцев, какова вероятность того, что Украина будет переориентироваться с европейского курса на членство в Таможенном союзе, вице-премьер отметил, что “если от Европейского Союза прозвучат абсолютно четкие сигналы «нет», то вероятность переориентации на Таможенный союз достаточно большая. Люди, которые сегодня хотят видеть Украину в Таможенном союзе, могут получить очень серьезный аргумент в пользу тезиса о том, что нужно двигаться в этот союз”.

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В Донецке при участии Президентов Украины и России Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА начал работу второй украинско-российский межрегиональный экономический форум на тему: «Научно-техническое сотрудничество регионов и межрегиональная производственная кооперация».

Как передает корреспондент УНИАН, в работе форума участвуют члены правительств обеих стран, в частности министры иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО, России – Сергей ЛАВРОВ, вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ, руководители министерств финансов, аграрной политики, образования и науки.

Кроме того, в форуме принимают участие руководители НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН и «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР, а также министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО.

Также в форуме принимают участие бизнесмены Ринат АХМЕТОВ, Дмитрий ФИРТАШ и Виктор ПИНЧУК.

По итогам форума планируется подписать межправительственное соглашение о порядке пересечения российско-украинской государственной границы жителями приграничных регионов Украины и России, межправсоглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через российско-украинскую госграницу, а также протокол между Гостаможслужбой Украины и Федеральной таможенной службой РФ о взаимном признании отдельных результатов таможенного контроля товаров и транспортных средств при осуществлении таможенных операций при пересечении госграницы.

Парламент

Парламент не поддержал проект постановления «О признании утратившим действие постановления Верховной Рады Украины «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины», внесенный председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали лишь 216 (при необходимых 226 – УНИАН) из 408 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Фракция Партии регионов не голосовала почти в полном составе («за» высказался один народный депутат).

Как отметил председатель Верховной Рады В.ЛИТВИН, после принятия данного постановления от 20 сентября «возникло много вопросы как сугубо экономического, географического, безопасностного измерения, так и политического характера».

По его словам, географы утверждают, что нет оснований «для перевода Украины в третий часовой пояс, поскольку это противоречит физико-географическому расположению и международным нормам».

В.ЛИТВИН сообщил, что Государственная комиссия единого времени и эталонных частот зафиксировала в своих рекомендациях, что перевод Украины в третий часовой пояс негативно повлияет на работу программных комплексов, международных железнодорожных, авиационных, морских и других транспортных перевозок. Эта комиссия инициировала отмену принятого 20 сентября парламентом постановления.

По словам В.ЛИТВИНА, энергетики отмечали, что такое решение лишает возможности своевременно перепрограммировать счетчики, что приведет к дисбалансу учета энергоносителей и значительным экономическим убыткам.

Он добавил, что медики также негативно оценили решение о переводе Украины в третий часовой пояс, поскольку это приведет «к большим нагрузкам на организм человека», увеличит количество заболеваний, приведет к риску возникновения аварийных ситуаций, в частности, на 30% растет шахтный травматизм, детская заболеваемость, увеличивается на 10% количество вызовов скорой помощи, на 17% - инфарктов и инсультов.

В свою очередь, первый заместитель лидера фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ отметил, что сегодня в сессионном зале «очень много политической пыли, политической пены».

Он напомнил, что сегодня проходят встречи президентов Украины и России, а также премьеров обоих государств. По словам М.ЧЕЧЕТОВА, эти встречи происходят синхронно – впервые в истории двусторонних отношений. Депутат отметил, что сегодня у власти появилась возможность найти реальное решение самых сложных экономических проблем.

«И здесь, как удар в спину, предлагается отменить данное постановление. А там уже готовится новое постановление, где предлагается оторвать во времени, оторвать на два часа Украину от Москвы. Это как специально, это как провокация», - подчеркнул М.ЧЕЧЕТОВ.

Во время выступления М.ЧЕЧЕТОВА народные депутаты от оппозиции почти все время кричали «Ганьба!».

В ответ В.ЛИТВИН отметил, что если бы ВР отменила свое постановление от 20 сентября, то тогда в конце октября, как и раньше, стрелки часов были бы переведены на час назад.

«Не нужно здесь путать политику, потому что политики здесь нет», - сказал он.

«Есть вопрос, по которому необходимо принять разумное решение», - добавил спикер.

По его словам, вполне нормально признать, что парламент ошибся, и отменить неправильное решение, принятое 20 сентября.

Однако парламент не поддержал этот проект постановления, после этого был объявлен перерыв для проведения консультаций.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Верховная Рада приняла постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины».

Данным постановлением установлено с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа. Документом признаны утратившими действие постановление ВР и постановление Украинской ССР о переходе на летнее время. Таким образом, постановлением отменен ежегодный перевод часов на «зимнее» и «летнее» время.

Эксперты заявили, что отмена ежегодного перевода часов на “зимнее” время будет иметь масштабные негативные последствия для Украины.

Макроэкономика

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2011 году с 5% до 4,5%.

Об этом сообщается на официальном сайте ЕБРР.

Согласно сообщению, также банк снизил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 4,5% до 3,5%.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики Украины, номинальный валовой внутренний продукт Украины за II квартал 2011 года составил 316,48 млрд. грн.

Рост валового внутреннего продукта Украины во II квартале 2011 года против показателя II квартала 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 3,8%.

Финансы

Вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО надеется, что Украина до конца текущего года получит от Международного валютного фонда 3 млрд. долларов кредита.

Об этом он сообщил в интервью газете “День”.

Отвечая на вопрос, каковы его прогнозы относительно результатов визита в Украину 24 октября миссии МВФ, С.ТИГИПКО сказал: “Абсолютно позитивные. Программа сотрудничества с МВФ нужна Украине в силу нескольких причин. Во-первых, она – правильная. Во-вторых – проукраинская, потому что не предусматривает ничего такого, что в перспективе принесет вред стране и ее гражданам. Надеюсь, что результатом переговоров с МВФ станет выделение очередного транша кредита еще до конца 2011 года. Даже, может быть сдвоенный транш – около 3 миллиардов долларов”.

Говоря о возможном повышении стоимости газа и, соответственно, подорожании тарифов на коммунальные услуги для населения, вице-премьер отметил, что МВФ интересует не повышение тарифов, а улучшение финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины». По его мнению, изменить ситуацию можно двумя путями: повысить тарифы для населения или же снизить цену на газ.

«Задача для власти – найти оптимальное решение этого вопроса. А проблема в том, что НАК «Нафтогаз Украины» поставляет теплокоммунэнерго около 8 миллиардов кубических метров газа. При этом цена предоставленного людям газа рассчитывается, исходя из стоимости 1300 гривен за 1000 кубометров, а реальная стоимость российского голубого топлива намного выше. Нужно искать способы уменьшения цены на российский газ, а не переводить ценовой груз на население», - отметил С.ТИГИПКО.

При этом он уточнил, что повышения тарифов для населения пока не предусматривается. “Правительство делает все для этого”, – заверил С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, 17 октября Президент Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью агентству Bloomberg заявил, что Украина может повысить цену на газ для населения, чтобы получить очередной транш кредита Международного валютного фонда.

«В случае неудачных переговоров правительства относительно снижения цены на импорт Украина повысит стоимость природного газа для населения в следующем месяце, чтобы получить международную ссуду», - заявил Президент Украины.

«Все, что мы хотим, это иметь среднюю европейскую цену на импортированный газ», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, если власти не удастся этого добиться, она будет вынуждена повысить внутреннюю цену на газ.

Справка УНИАН. Программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на около 16 млрд. дол. Срок действия программы 2,5 года. Деньги привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Среди требований, которые выдвигает МВФ к Украине, - корректировка тарифов на газ и теплоснабжение.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 8,0060/8,0110 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту упали – 0,2577/82, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,9795/10,9870. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3719/21 (понедельник — 1,3854/56).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.

Налоги

Налогоплательщики с начала текущего года задолжали государственному бюджету 13,5 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы.

Как указывается в сообщении, всего задолженность по налоговым обязательствам имеют 110, 8 тысяч юридических лиц. Однако, при этом почти половина плательщиков (48,2 тысяч) недоплатили в бюджет небольшую сумму – до 1 тыс. грн.

В пресс-службе отметили, что ГНС намеревается принять суровые меры к должникам, имеющим большую недоплату.

«Мы, меняя стратегию работы налоговой службы, делали акцент на добровольной уплате налогов. Мы не терроризировали предприятия проверками и напоминаниями. Но, конечно, это не повод злоупотреблять нашим доверием», - отметил заместитель председателя ГНС Украины Александр КЛИМЕНКО.

Приватизация

Кабинет министров Украины своим постановлением поручил НАК «Нафтогаз Украины» передать государственные пакеты акций 48 предприятий по газоснабжению и газификации (гор- и облгазов) из уставного капитала компании Фонду госимущества Украины (ФГИУ) для их последующей приватизации.

Соответствующее постановление Кабмина (№1053 от 10 октября 2011 года), обнародовано на правительственном портале.

Согласно документу, госпакеты акций должны быть переданы ФГИУ в месячный срок.

Как и в случае с энергоснабжающими и энергогенерирующими компаниями, государство оставит в своей собственности 25%-ный пакет акций гор- или облгаза.

При этом там, где НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит менее 25% акций гор- и облгаза, эти пакеты будут реализовываться целиком.

ТЭК

Глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР и глава НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН в рамках Второго Украинско-Российского межрегионального экономического форума в Донецке обсудят газовое соглашение между Украиной и РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сегодня в Донецке заявил глава «Газпрома» А.МИЛЛЕР.

На вопрос журналиста, подтверждает ли он заявление Е.БАКУЛИНА о том, что сегодня состоятся переговоры, А.МИЛЛЕР сказал: «Господин БАКУЛИН сказал – значит да».

При этом А.МИЛЛЕР добавил, что «позиция «Газпрома» всегда конструктивна».

Е.БАКУЛИН в свою очередь отметил, что переговоры находятся в рабочем процессе. “Пока не будет завершен рабочий процесс, делать прогноз рано”, - добавил глава "Нафтогаза".

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в І квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.

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Министерство энергетики и угольной промышленности Украины создало экспертную группу для изучения потенциала угледобывающей отрасли Монголии.

Об этом сказано в приказе министерства от 12 октября №614, текст которого обнародован на правительственном портале.

Согласно документу, экспертной группе поручено обеспечить подготовку предложений относительно участия украинской стороны в развитии отмеченной отрасли, а также проработать с монгольской и российской сторонами возможности реализации трехсторонних проектов по угледобыче на территории Монголии.

Экспертную группу, в которую включены представители Минэнергоугля, Минприроды, Минэкономразвития и специализированных проектных шахтостроительных организаций, возглавил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Игорь ПОПОВИЧ.

В документе отмечается, что экспертная группа создана по поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА от 8 сентября. Президент, в частности, поручил министерству обеспечить реализацию договоренностей, достигнутых во время государственного визита в Украину в июне Президента Монголии Цахиагийна ЭЛБЕГДОРЖА.

Как сообщал УНИАН, по итогам визита в Украину Президента Монголии в июне Президент Украины заявил, что Украина изучает вопрос об открытии в Монголии совместных предприятий по добыче полезных ископаемых.

По его словам, речь может идти о добыче угля, урановой руды, которая является топливом для атомных электростанций, о добыче сырья для минеральных удобрений. При этом В.ЯНУКОВИЧ не исключил, что Украина откроет на территории Монголии соответствующие перерабатывающие предприятия.

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Неправительственные организации, ведущие аналитические центры и независимые эксперты Украины направили открытое обращение Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой обеспечить прозрачность процесса обновления Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года.

Обращения поддержали более 20 организаций и экспертов из многих регионов Украины.

В переданном агентстве УНИАН открытом обращении отмечается, что Энергетическая стратегия является одним из главных документов страны, поскольку его действие имеет непосредственное влияние на конкурентоспособность государства, национальную безопасность, ее международный имидж и все секторы экономики.

Именно из-за значительной общественной значимости этого документа аналитические центры, неправительственные организации и независимые эксперты обеспокоены закрытостью и непрозрачностью пересмотра Энергетической стратегии.

В своей просьбе обеспечить прозрачный процесс обновления стратегии эксперты ссылаются на постановление Кабинета министров Украины от 3 ноября 2010 года № 996 и Положение Директивы 2003/35/ЕС.

«С целью реализации своих прав и свобод просим Вас обеспечить участие граждан и их объединений в процессе обсуждения Энергетической стратегии путем проведения консультаций с широким кругом неправительственных организаций и независимых экспертов», – говорится в обращении к В.ЯНУКОВИЧУ.

В письме также отмечается, что участие граждан в принятии решений, касающихся социально-экономического развития страны, является одним из самых главных признаков правового государства, устойчивого гражданского общества, и является базовым европейским принципом реализации гражданами своих прав в осуществлении государственной политики.

Экспертная общественность просит Президента:

– обнародовать главного разработчика, исполнителей, консультантов и состав рабочих групп, которые работают над секторными предложениями к проекту Энергетической стратегии;

– гарантировать участие неправительственных организаций и независимых экспертов в обновлении Энергетической стратегии, введя их в состав рабочих групп;

– обнародовать все предложения, которые поступили и будут поступать к проекту Энергетической стратегии;

– ввести публичное обсуждение предложений к проекту Энергетической стратегии на круглых столах с привлечением неправительственных организаций и независимых экспертов.

«Действующая Энергетическая стратегия Украины на период до 2030 года закрепляет приоритет развития на ядерной энергетике и угольном секторе, что не отвечает современным реалиям и мировым тенденциям. Опыт развитых стран свидетельствует, что ускорить экономическое развитие, повысить конкурентоспособность промышленности и снизить нагрузку на окружающую среду может энергосбережение, снижение энергоемкости экономики и потерь в сетях. Поэтому Украина должна пересмотреть свои подходы в развитии энергетической отрасли», – сказал координатор энергетической программы Национального экологического центра Украины Артур ДЕНИСЕНКО.

В Украине продолжается процесс пересмотра документа «Энергетическая стратегия Украины до 2030 года», принятого в 2006 году (Энергетическая стратегия должна пересматриваться каждые 5 лет). Предложены изменения к Энергетической стратегии, подготовленные фондом «Эффективное управление», направленные на развитие угольной и атомной энергетики. В то время, как в других государствах пытаются сократить потребление энергетических ресурсов и большими темпами развивают альтернативные источники энергии, украинское правительство планирует значительно увеличивать потребление энергетических ресурсов, а также строить новые ядерные и угольные энергоблоки, говорится в сообщении.

Недвижимость

Средняя стоимость жилья на первичном рынке Киева с сентября 2010 года по сентябрь 2011 года снизилась на 0,7% - до 13144 грн./кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным портала, с начала текущего года стоимость жилья в новостройках столицы выросла на 1,3%.

При этом специалисты портала отметили, что погрешность в расчете средневзвешенной цены предложения составляет ±2%. Таким образом, «поскольку изменение средней цены предложения не превышает показатель погрешности, можно сделать вывод о стабильности ценовых показателей на первичном рынке недвижимости Киева», – утверждают специалисты.

Мониторинг рынка первичной недвижимости Киева осуществляется ИАП «Столичная Недвижимость» ежемесячно на основании данных, предоставленных в отделах продаж инвестиционно-строительных компаний.

АПК

В Украине создана Федерация работодателей агропромышленного комплекса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Как заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК, сотрудничество Минагропрода со специалистами и экспертами Федерации работодателей агропромышленного комплекса и продовольствия Украины усилит диалог между аграриями и государством. «Аграрно-промышленный сектор – единственная отрасль, которая не имела федерации работодателей. И, наконец, такая организация создана. Минагрополитики обязательно будет активно сотрудничать с Федерацией работодателей агропромышленного комплекса и продовольствия Украины», - отметил министр.

«Созданная Федерация поможет объединить усилия аграриев в отстаивании разных программ и преференций аграриям. По крайней мере, я хотел бы пожелать этого Федерации, чтобы она не стала очередной модной ассоциацией, а работала на результат. Кроме того, активное сотрудничество Министерства с Федерацией усилит социальный диалог власти и аграриев», – подчеркнул Н.ПРИСЯЖНЮК.

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Кабинет министров Украины упразднил свое решение от 5 сентября 2011 года о принятии постановления «О закупке Аграрным фондом масла сливочного, которое было ранее импортировано в Украину» (протокольное решение).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия, опубликованном на сайте правительства.

Сообщается, что Минагропрод письмом от 6 октября 2011 г. проинформировал Кабмин о проведении совещания при участии представителей ассоциации «Укрмолпром», Союза молочных предприятий Украины, Европейской Бизнес Ассоциации и молокоперерабатывающих предприятий – производителей масла сливочного, по результатам которого подготовлен Меморандум о согласовании действий между Минагропродом и молокоперерабатывающими предприятиями о формировании государственного интервенционного фонда масла сливочного из имеющихся остатков его на перерабатывающих предприятиях.

Указанные мероприятия, считают в министерстве, позволят обеспечить стабилизацию ценовой ситуации на внутреннем рынке сливочного масла.

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Аграрии Украины по состоянию на 17 октября 2011 года собрали 1,7 млн. тонн сои.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Культура собрана с площади 0,85 млн. га, что составляет 75% от прогноза.

Средняя урожайность составляет 20,4 ц/га (в 2010 г. – 15,6 ц/га).

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Аграрии Украины, по состоянию на 17 октября 2011 года, собрали 12,1 млн. тонн сахарной свеклы.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, свекла выкопана на площади 0,35 млн. га, что составляет 64% от прогноза.

Средняя урожайность составляет 351 ц/га (в 2010 г. – 295 ц/га).

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Председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Виктор СИВЕЦ заявляет, что в 2011 году количество и площадь лесных пожаров самые маленькие за период с 2005 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам В.СИВЦА, в соответствии с распоряжениями Президента Украины и правительства, в полном объеме обеспечено проведение комплекса профилактических противопожарных мер в подведомственных лесных массивах.

«Особое внимание уделялось работе с населением и общественностью. Нами активно проводилась разъяснительная работа в местах массового отдыха населения относительно вынужденных запретительных мер при посещении лесов и опасности, которая возникает при лесных пожарах. В этом году работники лесного хозяйства как никогда почувствовали понимание и поддержку со стороны граждан в вопросах сохранения лесов, соблюдения требований правил пожарной безопасности в лесных насаждениях», – отметил В.СИВЕЦ.

«В этом году количество и площадь лесных пожаров самые маленькие за период с 2005 года. А именно - 1719 случаев на площади 590 га», – отметил он.

«Кроме того, не допущено повреждения ни одного жилого, производственного или другого объекта, сохранена жизнь и здоровье людей. Гослесагентство выражает искреннюю благодарность всем гражданам, представителям местных и центральных органов исполнительной власти за помощь и содействие лесоводам в вопросах сохранения лесов от лесных пожаров и надеется на плодотворное сотрудничество в будущем», – сказал В.СИВЕЦ.

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Аграрии Украины по состоянию на 17 октября 2011 года посеяли озимые культуры на зерно на площади 7,1 млн. га, что составляет 87% от прогноза.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В частности, озимая пшеница и тритикале посеяны на площади 6 млн. га (91% от прогноза), рожь – 0,3 млн. га (93%) и ячмень – 0,8 млн. га (65%). Кроме того, озимый рапс посеян на 0,9 млн. га (96%).

Зяблевая обработка земли проведена на площади 9,2 млн. га (70%).

Транспорт

«Укрзализныця» заявляет от неудовлетворительном расчете за перевозку пассажиров льготных категорий: с января по сентябрь таких пассажиров перевезено на сумму 434 млн. 800 тыс. грн., компенсации получено 116 млн. 200 тыс. грн. - 26,7% от необходимой суммы.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Согласно сообщению, больше всего средств от областей за перевозку льготников недополучила Юго-Западная железная дорога. В частности, пассажиров перевезено на 135,9 млн. грн., из которых компенсировано только 27,2 млн. грн., или 20,1% от необходимой суммы. Низкий уровень расчетов также с Южной железной дорогой - 24,6%. Она недополучила 54,8 млн. грн, а перевезла льготных пассажиров на сумму 72,6 млн. грн. Донецкая железная дорога недополучила 27,8 млн. грн., от суммы 38,1 млн. грн. ей компенсировано 27%.

Наилучшая ситуация с расчетами областей с Приднепровской железной дорогой - 34,9%. Сумма недополученных средств составляет 45,1 млн. грн. тогда как она перевезла льготников на сумму 69,3 млн. грн. Одесской железной дороге области задолжали 25 млн. грн., расходы по перевозке составляют более 38,8 млн. грн., уровень компенсаций - 34,1%.

Львовская железная дорога от льготных перевозок недополучила 56,5 млн. грн., получив от 79,8 млн. грн. 29,2% компенсаций.

Как отмечают в ведомстве, традиционно крупнейшими должниками являются областные государственные администрации, общий долг которых перед железными дорогами составляет свыше 191 млн. грн.

Среди областей, которые заплатили за этот период наибольшую сумму средств за перевозку льготников, лидируют: Закарпатская, которая рассчиталась на 95,6%, Черниговская - 79,1% и Ривненская - 78,7%.

Согласно сообщению, хуже всего с железнодорожниками за перевозку льготных пассажиров рассчитывается г. Киев, который задолжал 30,8 млн. грн., компенсировав лишь 11%. Также неудовлетворительный уровень компенсации в следующих областях: Винницкая обл. (рассчитались на 22,3%), Харьковская обл. (23%) и Тернопольская обл. (27,5%).

Как отмечается в сообщении, постоянная задолженность железным дорогам Украины за перевозку льготников сохраняется ежегодно из года в год и не позволяет своевременно и в необходимом количестве обновлять подвижной состав. На сегодня 86% инвентарного парка подвижного состава железных дорог Украины является морально устаревшим и физически изношенным, поэтому если ситуация с состоянием компенсации за предоставленные услуги не изменится, железнодорожники будут вынуждены сокращать количество поездов, отмечают в ведомстве.

Справка УНИАН. На железных дорогах Украины в полном объеме предоставляется льготный проезд 26 категориям граждан, имеющим такое право согласно действующему законодательству: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту, студентам высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических заведений, детям в возрасте от 6 до 14 лет и другим.

Убытки железнодорожного транспорта общего пользования от использования льготных тарифов должны возмещаться железным дорогам за счет государственного или местных бюджетов в зависимости от того, каким органом принято решение о введении льгот.

Столица

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ поручил руководителям районов и соответствующих служб города до конца недели решить все технические проблемы с подачей тепла в квартиры киевлян.

Как сообщает пресс-служба КГГА, больше всего домов, где существуют проблемы с теплоснабжением, в Шевченковском, Святошинском и Соломенском районах. Кроме того, есть проблемы с подачей тепла в двух больницах и четырех детских учебных заведениях.

По данным КГГА, к отоплению на сегодняшний день подключено 99,1% жилого фонда столицы. Но остаются технические проблемы с подачей тепла в отдельные квартиры и стояки. Их должны ликвидировать районные власти и ЖЭКи.

«За подачу тепла в квартиры киевлян персональную ответственность несут председатели районов. Я дал им семь дней на исправление ситуации. До конца недели во всех домах должно быть тепло», – отметил А.ПОПОВ.

Судебные разбирательства

Заместитель лидера фракции "БЮТ-Батьківщина" Сергей СОБОЛЕВ считает, что последнее заявление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА относительно дальнейшей судьбы экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО свидетельствует о том, что фракции Партии регионов дана команда не голосовать за декриминализацию ряда статей Уголовного кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.СОБОЛЕВ заявил сегодня во время брифинга в парламенте.

«Эти заявления дают основания понять, что фракции Партии регионов была дана команда однозначно не голосовать за это решение», - сказал С.СОБОЛЕВ.

Народный депутат убежден, что, таким образом, все предыдущие заявления В.ЯНУКОВИЧА о прекращении политических репрессий ничего не стоят.

«Вчерашним заявлением для СМИ ЯНУКОВИЧ фактически окончательно перечеркнул путь Украины в Европу», - сказал он.

В то же время С.СОБОЛЕВ не исключил, что такие заявления также обусловлены намерением В.ЯНУКОВИЧА провести переговоры в Донецке со своим российским коллегой Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ относительно Таможенного союза. «Таким образом, ЯНУКОВИЧ избрал путь, когда он в Европу теперь заезжает быстро, и летит сразу же на Кубу», и «единственное, что осталось ЯНУКОВИЧУ и этой власти, - стать во главе содружества Северной Кореи и других режимов изгоев-диктаторов», - добавил он.

«То, что нас ожидает, лучше всех проиллюстрировал Президент Беларуси ЛУКАШЕНКО, который сделал заявление, что падение почти вдвое курса «зайчика» стало прямым следствием вступления в Таможенный союз Беларуси. Думаю, это наилучший ответ той альтернативе, которую нам предлагает правительство АЗАРОВА и ЯНУКОВИЧ", - отметил С.СОБОЛЕВ, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина».

Он добавил, что, по убеждению членов «БЮТ-Батьківщини», вчерашнее заявление В.ЯНУКОВИЧА об отказе от своих предыдущих слов о том, что прекращаются политические репрессии и о том, что будет найден выход из ситуации путем декриминализации соответствующих статей Уголовно-процессуального кодекса, - это переход в другой вектор развития.

«Наша фракция четко понимает, что от переговоров действующая власть переходит к реальным кровавым действиям, когда репрессии как единственный аргумент борьбы с оппозицией становятся настоящим Украины», - сказал заместитель председателя фракции «БЮТ-Батьківщина».

Как сообщал УНИАН, Президент В.ЯНУКОВИЧ в интервью западным журналистам назвал "неправильным освободить ТИМОШЕНКО в связи с новыми уголовными обвинениями, предъявленными ей на минувшей неделе".

Он также призвал Европейский Союз рассматривать Соглашение об ассоциации отдельно от дела Ю.ТИМОШЕНКО.

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Крымское управление МЧС продлило объявленное ранее штормовое