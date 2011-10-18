Польша планирует выдавать участникам Евро-2012 бесплатные мультивизы

Варшава. Польша планирует выдавать участникам Евро-2012 бесплатные визы с правом многократного въезда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Польши.

В министерстве сообщили, что такие визы смогут получить футболисты, судьи, врачи, деятели UEFA и FIFA и другие участники Евро-2012, отметив, что основанием для их получения будет соответствующее письмо Европейской футбольной федерации или национальных футбольных федераций - соорганизаторов чемпионата.

«Визы будут выдаваться по максимально упрощенной процедуре без обязательства личного появления в консульстве и бесплатно», - говорится в сообщении.

Болельщики смогут получить визу на основании оригинала действительного билета на один из матчей Евро-2012, если они не включены в базу лиц, которым запрещен въезд в страны Шенгенской зоны и Польши.

Организованные группы болельщиков смогут получить визы без личного появления в консульствах.

На время проведения Евро-2012 польская власть планирует усилить свои консульства дополнительными работниками.

Как известно, матчи Евро-2012 будут проходить с 8 июня по 1 июля следующего года в Украине и Польше.