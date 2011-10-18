Сегодня в Санкт-Петербурге соглашение о ЗСТ СНГ подписано не будет - источник

На сегодняшнем саммите глав правительств стран-участниц Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге соглашение о зоне свободной торговли СНГ подписано не будет из-за неготовности некоторых стран подписать документ.

Об этом УНИАН сообщил источник, информированный о подготовке документов к подписанию.

Как рассказал собеседник агентства, планируется принять решение, согласно которому в течение приблизительно недели подготовить документ к подписанию тремя странами – участницами Таможенного союза – Россией, Беларусью и Казахстаном. Затем, по информации источника, к соглашению будут присоединяться другие страны СНГ.

«После доработки соглашение будет подписано странами-участницами Таможенного союза, и затем его подпишут другие страны. Ожидается, что до конца года документ может быть подписан всеми странами-участницами СНГ после решения имеющихся спорных вопросов», - сообщил источник.

Как сообщал УНИАН, 13 октября с. г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что он рассчитывает, что на саммите глав правительств стран-участниц СНГ 18 октября в Санкт-Петербурге будет подписано соглашение о внедрении всеобъемлющей зоны свободной торговли СНГ.

"Мы рассчитываем, что в Санкт-Петербурге подпишем соглашение о внедрении зоны свободной торговли. Для нас это чрезвычайно важно. После внедрения ЗСТ мы получим возможность активно продвигать наши товары на рынки стран СНГ", - сказал Н.АЗАРОВ.

Глава правительства подчеркнул, что 40% украинского экспорта направляется в Россию и страны СНГ.