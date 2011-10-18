Решение отложить визит Януковича было принято руководством Евросоюза

Брюссель. Решение отложить визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель было принято руководством Европейского Союза.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил дипломатический источник в ЕС.

«Решение было принято двумя президентами (Президентом Европейского Совета Германом Ван РОМПЕЕМ и Президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ - УНИАН) при участии Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что визит отложен до тех пор, пока условия для его проведения будут более благоприятными.

Как сообщал УНИАН, сегодня представитель Еврокомиссии Каролина КОТТОВА заявила, что визит В.ЯНУКОВИЧА в Брюссель отложен на более позднее время, когда условия будут более подходящими для продолжения переговоров о соглашении об ассоциации.

«В условиях общей ситуации встреча была отложена. Технические переговоры по соглашению продолжаются», - сказала она.

Представитель Еврокомиссии не уточнила, по чьей инициативе было принято решение отложить визит украинского Президента, отметив лишь, что «были дискуссии, и было решено, что встреча будет отложена».

К.КОТТОВА отметила, что Еврокомиссия обеспокоена не только делом бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, но и, в более широком смысле, ситуацией с демократическими ценностями в Украине в целом.

По ее словам, Еврокомиссия, в частности, обеспокоена вопросами верховенства права и независимой юстиции.

При этом представитель Еврокомиссии напомнила слова Верховного представителя ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН о том, что предложение Европейского Союза о соглашении об ассоциации продолжает оставаться в силе, а что касается его подписания и ратификации – все будет зависеть от следования Украины демократическим ценностям.

Напомним, визит В.ЯНУКОВИЧА в Брюссель был предварительно запланирован на 20 октября.