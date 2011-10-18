Отмену «бессмысленного постановления о времени» завалили оппозиционеры – депутат от НУ

Народный депутат от партии «Наша Украина» Виктор МАТЧУК считает, что отмену «бессмысленного постановления о времени» завалили оппозиционеры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, по его словам, отсутствие и неголосование 30 депутатов от «БЮТ-Батькивщины» и семи депутатов от НУ-НС является главной причиной того, что Верховной Раде не хватило десяти голосов депутатов для аннулирования постановления об отмене «зимнего времени», которое противоречит законам природы и причиняет стране экономический и имиджевый урон.

«Именно недисциплинированность (если не говорить о чем-то хуже) депутатов оппозиционных фракций, в первую очередь БЮТ, фактически сорвала отмену этого постановления, протиснутого Партией регионов в угоду своим российским партнерам», - подчеркнул В.МАТЧУК.

«Это особенно неприемлемо на фоне единодушного голосования за отмену этого постановления литвиновцев, коммунистов и групп «Реформы», которые прислушивались к аргументам украинских научных работников и нескольким областным советам западного региона», - считает депутат.

По мнению В.МАТЧУКА, аннулирование постановления об отмене «зимнего времени» имеет большое политическое значение.

Во-первых, по его словам, речь идет об отказе от «слепого подражания России», которое дискредитирует Украину, во-вторых, о возможности парламента принимать решения, если их не поддерживает фракция Партии регионов, а в-третьих, оппозиционные силы в парламенте должны научиться нести ответственность перед людьми, а следовательно, их голосования не должны расходиться с требованиями избирателей.

В.МАТЧУК убежден, что оппозиционные фракции обязаны инициировать повторное рассмотрение решения относительно отмены постановления Верховной Рады об отмене «зимнего времени» и обеспечить 100% поддержку этого голосования.