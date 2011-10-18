Верховная Рада вернула "зимнее время"

Верховная Рада Украины приняла постановление «О признании утратившим силу постановления Верховной Рады Украины «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 295 народных депутатов из 349 зарегистрированных в сессионном зале.

Данным постановлением признано утративши силу постановление от 20 сентября 2011 года.

Также в принятом сегодня постановлении предложено правительству в течение одного месяца со дня вступления в силу этого постановления внести на рассмотрение ВР проект закона о порядке исчисления времени на территории Украины.

Соответственно, в последнее воскресенье октября часы будут переведены на час назад, то есть вступит в силу «зимнее время».

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, который является автором данного постановления, поблагодарил все политические силы за то, что в результате консультаций принято это решение.

Как известно, на утреннем заседании фракция Партии регионов отказалась голосовать за данный проект постановления.