Медведев не хочет, чтобы Украина вступала в Таможенный союз под влиянием…

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что ему не нравится позиция стран, которые вступают в международные союзы под влиянием кризиса в экономике.

Такое заявление он сделал сегодня на пресс-конференции в Донецке после украинско-российского межрегионального экономического форума, передает корреспондент УНИАН.

«Мне очень не нравится постановка вопроса, что кризис подтолкнет к интеграции. Мне кажется, что это должно быть решение, основанное, как было сказано Президентом Украины, на национальных интересах, а не под влиянием кризиса – будь то экономический кризис или политический небольшой всплеск, который возник у Украины с Евросоюзом, или еще с кем-то», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

В то же время Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что перед принятием решения о вступлении страны в Таможенный союз Украина сначала должна посмотреть, как складываются отношения внутри союза, и увидеть его реальную работу. «Мир меняется, и мы понимаем, что экономический кризис, который продолжается в мире, заставляет многие государства искать формы, как защититься и использовать имеющиеся возможности. Мы всегда будем делать все, что будет соответствовать нашим национальным интересам», - отметил Президент Украины.

При этом Д. МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что не ставит Украину во временные рамки по принятию решения о Таможенном союзе. «Мы ведем разговор, но не занимаем позицию, что до определенной даты вы должны определиться, иначе «до свидания», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Донецке проходил Второй украинско-российский межрегиональный экономический форум.