Анонс на 19 октября

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Пресс-конференция на тему: «Цена и конкурентоспособность украинской сельскохозяйственной продукции». Участники: Сергей Кваша, директор Департамента экономического развития и аграрного рынка Минагрополитики и продовольствия; Владимир Лапа, гендиректор Украинского клуба аграрного бизнеса; Мария Колесник, эксперт по вопросам агробизнеса Консалтингового Агентства ААА.

* Начнется заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств и последствий деятельности на украинском рынке нефтепродуктов компании «Ливела» и других связанных с ней юридических лиц.

* Пресс-конференция на тему: «Цена на газ: формула для Украины». Участники: Александр Нарбут, независимый эксперт по энергетическим вопросам; Владимир Омельченко, ведущий эксперт Центра Разумкова.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «III квартал на рынке недвижимости Киева: время новых возможностей и перспектив». Ведущие столичные агентства недвижимости «Благовест» и Park Lane поделятся с представителями СМИ результатами работы за III квартал 2011 г., событиями и тенденциями этого периода на рынке недвижимости, а также своим видением перспектив и возможностей рынка до конца текущего года. Будут представлены аналитические данные по количеству сделок купли-продажи и аренды объектов недвижимости, объему средств, вложенных в рынок за III квартал, а также подробно обозначена ситуация в каждом ценовом сегменте, инвестиционные возможности недвижимости на сегодняшний день и ближайшую перспективу, проведен анализ соотношения рыночной стоимости и цены продажи объектов. Участники: гендиректор АН «Благовест» Ирина Луханина и гендиректор АН Park Lane Галина Мельникова.

* Институт энергетических исследований совместно с аналитико-информационным агентством «Главком» проведет «Энергетические дебаты» на тему: «Что ожидает Украину в новом отопительном сезоне 2011-2012 рр.?». Участники: председатель Всеукраинской ассоциации частных инвесторов ЖКХ Сергей Бульбас и директор Института города Александр Сергиенко. Модератор - директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.

* Круглый стол на тему: «Украина, Европа, Россия: перспективы и приоритеты сотрудничества». Организатор - Газета «Известия в Украине». Приглашены народные депутаты Виталий Заблоцкий (Партия регионов), Юрий Одарченко (БЮТ), Андрей Парубий (НУНС), Владимир Фесенко, председатель Центра прикладных политических исследований «Пента», Евгений Копатько, руководитель компании «Research&Вranding» Group, Алексей Гарань, профессор НаУКМА.

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики. Будут рассматриваться: проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины об определении квалификационных инвесторов; проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об эмиссии и обращении ценных бумаг); проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о рекламе на рынке ценных бумаг и др.

* Официальный визит в Украину Эмира Государства Катар шейха Хамада бин Халифа Аль Тани.

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