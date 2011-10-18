Высший совет юстиции прекратил полномочия Онопенко
19:19, 18 октября 2011Разное
0
Высший совет юстиции прекратил полномочия Василия ОНОПЕНКО в связи с окончанием срока его председательствования в Верховном Суде Украины.
Об этом сегодня в ходе заседания ВСЮ заявил председатель совета Владимир КОЛЕСНИЧЕНКО, сообщает «Зеркало недели. Украина».
«Высший совет юстиции прекращает полномочия члена ВСЮ Василия ОНОПЕНКО в связи с окончанием срока его председательствования в Верховном Суде Украины», - заявил В.КОЛЕСНИЧЕНКО.
В.ОНОПЕНКО был членом ВСЮ в связи с занимаемой должностью главы ВСУ.
Как сообщал УНИАН, 29 сентября закончились полномочия председателя ВСУ В.ОНОПЕНКО. 16 сентября В.ОНОПЕНКО заявил, что намерен подать свою кандидатуру на переизбрание на должность председателя ВСУ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter