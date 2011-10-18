Клюев: есть основания для увеличения товарооборота между Украиной и Саудовской Аравией

Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ отметил наличие всех оснований для многократного увеличения товарооборота между Украиной и Саудовской Аравией.

Как сообщила УНИАН пресс-служба первого вице-премьера, об этом А.КЛЮЕВ заявил по итогам четвертого заседания Межправительственной украинско-саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Он отметил, что, несмотря на хорошую динамику развития двусторонней торговли, ее потенциал используется далеко не в полной мере.

По словам А.КЛЮЕВА, стратегическими вопросами для обеих сторон является реализация совместных проектов в сельском хозяйстве, сотрудничество в строительстве и промышленности, освоение космоса, взаимодействие в топливно-энергетическом комплексе и в сфере геологии недр.

А.КЛЮЕВ также заявил о хороших перспективах для развития инвестиционного сотрудничества. По его словам, украинская сторона предложила на рассмотрение коллегам из Саудовской Аравии список конкретных инвестиционных проектов в промышленности. А.КЛЮЕВ также заявил о необходимости активизировать сотрудничество между инвестиционными агентствами двух стран.

По его словам, необходимо расширять структуру экспортно-импортных операций между Украиной и Саудовской Аравией, особенно за счет украинских товаров с высокой добавленной стоимостью. По его мнению, зависимость товарооборота от узкой номенклатуры сырьевого экспорта может приводить к нестабильности в объемах двусторонней торговли.

Первый вице-премьер-министр Украины также сообщил, что в рамках заседания межправительственной комиссии также обсуждались вопросы сотрудничества в области транспорта, в частности, подготовка соглашения о воздушном сообщении. Также обсуждалось сотрудничество в сфере образования, туризма и охраны здоровья и ряде других сфер.

Как сообщал УНИАН, сегодня А.КЛЮЕВ принял участие в пленарном заседании Межправительственной украинско-саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.