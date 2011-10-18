Главное на 18 октября (вечер)

Верховная Рада проголосовала за возвращение «зимнего времени»

Верховная Рада Украины приняла постановление «О признании утратившим силу постановления Верховной Рады Украины «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 295 народных депутатов из 349 зарегистрированных в сессионном зале.

Данным постановлением признано утративши силу постановление от 20 сентября 2011 года.

Также в принятом сегодня постановлении предложено правительству в течение одного месяца со дня вступления в силу этого постановления внести на рассмотрение ВР проект закона о порядке исчисления времени на территории Украины.

Соответственно, в последнее воскресенье октября часы будут переведены на час назад, то есть вступит в силу «зимнее время».

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, который является автором данного постановления, поблагодарил все политические силы за то, что в результате консультаций принято это решение.

Как известно, на утреннем заседании фракция Партии регионов отказалась голосовать за данный проект постановления.

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Финансы

Украина нуждается в средствах МВФ – эксперты

Украина нуждается в средствах Международного валютного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказали эксперты в ходе круглого стола на тему: «Украина и МВФ. Что дальше» в Институте Горшенина во вторник.

«Разговоры сейчас о том, нужны нам деньги или не нужны - пустые. Они нужны. Я не считаю, что без них возникнут проблемы, но средства нужны. Как правительство будет добиваться их выделения - не знаю», - сказал директор экономических программ Центра имени Разумкова Василий ЮРЧИШИН. При этом он отметил, что ситуация складывается таким образом, что выделения средств от МВФ до конца 2011 года Украине не следует ожидать.

Начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий СОЛОГУБ считает, что выделение кредита МВФ является не только ресурсом для финансовой системы, а и сигналом для инвесторов.

«Для Украины деньги МВФ жизненно важны как деньги для усиления позиций Нацбанка, так и фактор доверия инвесторов», - сказал эксперт.

Исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег УСТЕНКО считает, что реформы в Украине нужны не только для получения средств МВФ, но и в принципе для экономики страны.

«В реальности, Украина не так нуждается в этих деньгах… Господин Азаров прав, когда говорит, что деньги не так нужны, нужен сигнал, надо сотрудничество с МВФ для того, чтобы пытаться поддерживать ситуацию относительно стабильной, особенно на фоне углубляющейся конкуренции в мире за любой дополнительный финансовый ресурс, а тем более, такой дешевый как у МВФ», - сказал О.УСТЕНКО.

По мнению президента Ассоциации украинских банков (АУБ) Александра СУГОНЯКО, в виду сложившегося всеобъемлющего долгового кризиса, как на уровне целых стран, так и отдельных физических лиц, «средства сегодня нужны всем странам». «Я не знаю ни одной страны, которая бы сказала, что ее не нужны ресурсы на сегодняшний день», - резюмировал президент АУБ.

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Эксперт: отсрочка подписания соглашения с ЕС об ассоциации негативно повлияет на экономику

Отсрочка заключения соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом негативно повлияет на украинскую экономику.

Об этом УНИАН заявил руководитель аналитического подразделения группы "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU) Александр ВАЛЬЧИШЕН, комментируя ситуацию с возможным перенесением сроков подписания соглашения.

"Безусловно, это негатив, который не придаст толчок росту торговли с ЕС, не поддержит экономический рост", - отметил он.

По словам эксперта, в данное время кредиторы рассматривают риск правительства Украины как заемщика достаточно высоко (вдвое больше чем, например, в апреле с.г.), то есть цена новых заимствований (фактически, расходы) для правительства, если оно сегодня выйдет на рынок еврооблигаций, была бы больше, чем полгода назад.

По мнению А.ВАЛЬЧИШЕНА, отсутствие качественного продвижения в экономической политике, а в это понятие, по мнению эксперта, можно и нужно включать подписание договоров о свободной торговле с кем-либо из крупных торговых партнеров Украины, лишает правительство страны перспектив улучшения оценок кредиторов и «буквально удешевления будущих заимствований».

Как сообщал УНИАН, 17 октября в интервью агентству Bloomberg Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Киев готов перенести на более поздний срок подписание соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли, если европейские лидеры будут к этому не готовы в связи с "делом Тимошенко".

«Если Европа или Украина по какой-то причине не готовы для этого (подписания соглашения), это означает, что решение может быть принято позже», - сказал Президент.

Планировалось, что соглашение об ассоциации и создании зоны свободной торговли будет окончательно оформлено в декабре и ратифицировано летом 2012 года.

Сегодня, 18 октября, Еврокомиссия заявила, что запланированный на 20 октября визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель отложен на более позднее время, когда условия будут более подходящими для продолжения переговоров о соглашении об ассоциации.

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Верховная Рада увеличила ассигнования Госрезерва

Верховная Рада Украины приняла Закон „О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год".

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 263 из 354 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено увеличение ассигнований общего фонда государственного бюджета Украины на 2011 год по программе КПКВК 5121010 „Руководство и управление в сфере государственного резерва” в сумме 602,2 тыс. грн.

Необходимость принятия законопроекта обосновывается необходимостью покрытия дефицита финансирования Государственного агентства резерва Украины и создания условий для выполнения им в полном объеме возложенных на него функций контроля и управления в сфере государственного резерва.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, ассигнований, предусмотренных государственном бюджете Украины на 2011 год по программе КПКВК 5121010 „Руководство и управление в сфере государственного резерва”, недостаточно даже для проведения расчетов по оплате услуг связи, услуг по сопровождению и техническому обслуживанию программных комплексов и оплате за аренду служебных помещений.

В документе говорится, что следствием ограниченности средств для возмещения командировочных расходов в текущем году стали сокращение количества проверок предприятий – ответственных хранителей работниками Контрольно-ревизионного управления и невозможность работников Юридического управления принимать участие в судебных заседаниях с целью защиты интересов государства. В записке отмечается, что. в свою очередь, отсутствие контроля со стороны Госрезерва по состоянию хранения запасов государственного резерва приводит к самовольному использованию и разворовыванию материальных ценностей ответственными хранителями, нарушению надлежащих технологии и условий хранения и, как следствие, к нанесению ущерба государству в лице Госрезерва Украины.

В пояснительной записке отмечается, что, по расчетам, насущная потребность Госрезерва Украины на 2011 год в ассигнованиях общего фонда государственного бюджета на расходы командировки составляет 462,2 тыс. грн. Кроме того, для обеспечения стабильного функционирования Госрезерва Украины минимальная потребность в дополнительных ассигнованиях общего фонда составляет 140,0 тыс. грн., в частности, для платы за аренду помещения в сумме 60,0 тыс. грн., оплаты услуг связи в сумме 37,0 тыс. грн., услуг по сопровождению и техническому обслуживанию установленных программных комплексов в сумме 43,0 тыс. грн.

Дополнительные расходы предлагается покрыть за счет дополнительных поступлений в бюджет налога на добавленную стоимость из ввезенных на территорию Украины товаров в сумме 602,2 тыс. грн.

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ТЭК

ДТЭК в течение месяца определится со своим участием в приватизации "Киевэнерго" и "Захидэнерго" - гендиректор

ДТЭК в течение месяца определится со своим участием в приватизации "Киевэнерго" и "Захидэнерго", заявил генеральный директор ДТЭК Максим ТИМЧЕНКО в интервью «ИнвестГазете» (№ 39 от 17 октября).

По словам М.ТИМЧЕНКО, вопрос возможного участия ДТЭК в приватизации «Киевэнерго» и «Захидэнерго» упирается в вопрос корректной оценки стоимости этих объектов. «Начальная цена пакета «Захидэнерго» где-то на 35% выше, чем на фондовом рынке, а «Киевэнерго» — вдвое выше. Инвестобязательства исчисляются миллиардами и не учтены в цене. Я не отказываюсь от прогнозов, что ДТЭК — претендент №1 на эти активы. Но ДТЭК ни одно предприятие не будет покупать по безлимитной цене», - отметил топ-менеджер.

М.ТИМЧЕНКО добавил, что сегодня по данному вопросу ведется дискуссия внутри компании и с наблюдательным советом. «Окончательного решения еще нет, но мы примем его в течение ближайшего месяца, учитывая, в том числе, уровень неопределенности, существующий на международных финансовых рынках», - сказал он.

Напомним, Фонд госимущества Украины наметил на 25 ноября 2011 года проведение приватизационных конкурсов по продаже энергогенерирующей компании «Захидэнерго» (45,103% акций, стартовая цена - 1,932 млрд грн.) и «Киевэнерго» (25% акций, стартовая цена - 432,305 млн грн.).

По словам председателя ФГИ Александра РЯБЧЕНКО, в Украине реальными покупателями "Киевэнерго", соответствующими конкурсным требованиям, могут выступить такие компании, как "Луганское энергетическое объединение", "Сервис-Инвест", "Полтава-", "Львов-" и "Киевоблэнерго". Реальным покупателем госпакета акций "Захидэнерго" может выступить ДТЭК.

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.

ПАО «Киевэнерго» – акционерная энергоснабжающая компания, которая обеспечивает полный цикл энергоснабжения Киева, с единым процессом производства, передачи, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии конечным потребителям.

Контрольный пакет акций ПАО "Киевэнерго" (50% +1 акция) принадлежит государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины". 39,98% контролирует частный энергетический холдинг ДТЭК (Донецк).

ОАО «Захидэнерго» (г.Львов) эксплуатирует три тепловые электростанции – Ладыжинскую, Добротворскую и Бурштынскую (суммарная мощность – 4700 МВт).

Государству принадлежат 70,1% акций ОАО "Захидэнерго", которые переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины», ДТЭК принадлежит 24,9% акций.

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Янукович: переговоры с Россией близятся к завершению. Скоро расставим все точки над «і»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется, что в ближайшее время Украина и Россия сумеют достичь договоренности по газовым вопросам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на брифинге с президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, отвечая на вопрос, когда можно ожидать результатов переговоров по изменению условий закупки газа и созданию консорциума.

Он сказал, что переговоры близятся к завершению. «Мы к этому приблизились уже очень близко. Хочется верить в то, что в самое ближайшее время мы расставим все точки над «і», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что цель переговоров по газовым вопросам – выйти на вариант, который давал бы перспективы для обеих стран и создавал мотивацию для развития отношений на долгие годы.

В результате договоренностей должны быть сняты опасения европейских стран по поводу возможных перебоев в поставках газа. В.ЯНУКОВИЧ в очередной раз подчеркнул, что у ЕС не должно быть беспокойства по этому вопросу. Он отметил, что Украина стабильно платит и будет платить за российский газ, а также стабильно прокачивала и будет прокачивать газ в страны Евросоюза. «Все остальное, как мы будем строить эти отношения, думаю, что мы объявим уже в самое ближайшее время. Уверен, что при соответствующих подходах и сейчас, и в перспективе мы как партнеры будем всегда выполнять наши двусторонние соглашения», - сказал Президент Украины.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в І квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.

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"Свалку" отработанного ядерного топлива устроят в Киевской области - законопроект

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «Об обращении с отработанным ядерным топливом».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 261 из 369 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено установить правовые принципы обращения с отработанным ядерным топливом, хранения отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР, создания единой системы и оптимизации структуры обращения с отработанным ядерным топливом отечественных атомных электростанций.

В соответствии с законопроектом, централизованное хранилище для хранения отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций (далее - централизованное хранилище) является частью единого комплекса по обращению с отработанным ядерным топливом Государственного специализированного предприятия “Чернобыльская АЭС”.

Централизованное хранилище размещается на площадке, которая располагается между селами Старая Красница, Буряковка, Чистогаловка и Стечанка Киевской области в зоне отчуждения территории, которая претерпела радиоактивное загрязнение в результате Чернобыльской катастрофы.

Предусмотрено, что в проекте строительства централизованного хранилища обязательно определяются срок его эксплуатации, размеры и границы санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения, предельные значения характеристик отработанного ядерного топлива, в частности, максимальное обогащение до облучения, максимальное выгорание и окончательное тепловыделение и т.п.

Проектирование и строительство централизованного хранилища проводится с соблюдением требований по гражданской защите, техногенной, ядерной и радиационной безопасности, международных договоров.

Общая вместимость централизованного хранилища составляет 16529 отработанных тепловыделяющих сборников реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000.

Для хранения в централизованном хранилище передается отработанное ядерное топливо реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 отечественных атомных электростанций.

В соответствии с законопроектом, для хранения в централизованном хранилище отработанного ядерного топлива используется технология поверхностного “сухого” хранения с применением двухбарьерной системы его изоляции, которая обеспечивается оборудованием специально спроектированных инженерных систем контейнерного типа.

Заказчик строительства централизованного хранилища направляет средства в объеме 10% общей сметной стоимости строительства на сооружение объектов социального назначения в Славутиче, Иванковском и Полесском районах Киевской области в соответствии с перечнем, утвержденным Киевской областной государственной администрацией.

Указанные средства учитываются в смете строительства централизованного хранилища. Перечисление денег осуществляется пропорционально фактически освоенным капитальным инвестициям по данным бухгалтерского учета, без учета налога на добавленную стоимость.

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Международные отношения

В Евросоюзе надеются, что соглашение об ассоциации будет парафировано в декабре

В Европейском Союзе надеются, что соглашение об ассоциации будет парафировано на саммите Украина - ЕС в декабре.

Об этом сказал руководитель Представительства ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА в интервью «Украинской правде».

Отвечая на вопрос, остаются ли какие-то шансы, что соглашение об ассоциации будет парафировано на саммите Украина - ЕС в декабре, Ж.ТЕЙШЕЙРА сказал: «Мы на это надеемся, и ждем этого... Парафирование соглашения об ассоциации в декабре остается нашим ожиданием, но должно быть четко понятно, что при этом ценности Евросоюза должны быть соблюдены Украиной».

Говоря о причинах переноса визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель, который было запланирован на 20 октября, руководитель Представительства ЕС в Украине отметил: «Это не означает отказа. Мой ответ ясен: сейчас не то время, когда такая встреча на таком уровне могла бы состояться».

Ж.ТЕЙШЕЙРА сообщил, что вчера во время встречи с главой Администрации Президента Сергеем ЛЁВОЧКИНЫМ «мы услышали мнение, которое совпадает с мнением ЕС, что мы хотим продолжить наше сотрудничество и наш диалог». «И мы ожидаем, что эта встреча состоится в будущем», - добавил он.

На уточняющий вопрос, когда такая встреча может состояться, Ж.ТЕЙШЕЙРА ответил, что пока такой даты нет. «Мы обменялись мнениями. Нам нужно будет проверить графики. Но все же для такой встречи должны быть надлежащие условия», - сказал он.

Отвечая на вопрос, является ли освобождение экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО одним из таких условий, Ж.ТЕЙШЕЙРА отметил, что предпосылок для такой встречи нет.

«Есть определенные вопросы, которые тревожат Европейский Союз, и мы об этом неоднократно заявляли. Речь идет не только о Юлии ТИМОШЕНКО – вы знаете о существовании многих других уголовных дел. Мы говорим о верховенстве права и том способе, каким в Украине работает судебная власть. Просто дело Юлии ТИМОШЕНКО наиболее заметное в этом контексте. Мы об этом говорим уже определенное время, и мы не сообщили ничего нового», - добавил он.

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Украина и ЕС будут встречаться как партнеры, когда в этом будет необходимость - Янукович

Представители Украины и Европейского Союза всегда будут встречаться как партнеры, когда в этом будет необходимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Донецке на совместном с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ брифинге.

«Мы всегда будем встречаться как партнеры с Европейским Союзом, с представителями Еврокомиссии тогда, когда в этом будет необходимость», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что на сегодняшний день Украина и ЕС продолжают переговоры о подготовке соглашения об ассоциации и в ближайшее время в переговорах ожидается прогресс.

«Есть две договаривающиеся стороны. Это будет зависеть от того, каким образом будет достигнут прогресс в ближайшее время. У нас есть соответствующие планы, и мы хотим услышать Европейский Союз», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

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Промышленность

Госэкоинвестиций: Украина возобновит свое право на торговлю квотами ПГ до апреля 2012 года

Государственное агентство экологических инвестиций прогнозирует, что Украина возобновит свое право на торговлю квотами парниковых газов (ПГ) до апреля 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил глава Госэкоинвестиций Сергей ОРЛЕНКО.

По его словам, до 12 декабря текущего года Украина передаст на рассмотрение секретариата Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН) проект отчета по итогам проверки нового национального кадастра выбросов ПГ за 1990-2009 годы, а окончательный отчет будет подан на рассмотрение секретариата 6 февраля 2012 года. После этого, уточнил С.ОРЛЕНКО, согласно процедуре, пересмотр решения секретариата будет осуществлен в течение 4-5 недель. «Конечный отчет появится в феврале и это тот отчет, который позволит Украине возобновить свой статус в Киотских механизмах», - сказал глава агентства, отметив при этом, что возобновление статуса Украины следует ожидать в конце марта начале апреля.

Кроме того, С.ОРЛЕНКО подчеркнул, что решение о временной приостановке права Украины на торговлю квотами не принесет прямых убытков предприятиям, использующим Киотские механизмы, поскольку даже в период остановки украинские предприятия будут вести учет выбросов, которые могут быть реализованы в дальнейшем после возобновления статуса Украины секретариатом РКИК ООН. «Это, по сути, отложенный доход, и ни о каких убытках в прямом смысле этого слова говорить не приходится»,- сказал С.ОРЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, с 12 октября 2011 года участие Украины в международной торговле выбросами парниковых газов (ПГ) временно прекращено. Официальной причиной стали замечания к кадастру выбросов ПГ за 1990-2008 гг. за нарушение правил предоставления отчетности о выбросах ПГ по Киотскому протоколу.

Кадастр является базой показателей по выбросам и поглотителям парниковых газов за 1990-2009 годы во всех секторах промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, лесном секторе, секторе отходов и их переработки, транспортной промышленности и ряда других отраслей.

Напомним, по результатам работы в Украине группы международных экспертов ERT, которая занималась изучением Национального кадастра выбросов парниковых газов за 1990-2009 гг., в субботу, 15 октября, были озвучены предварительные выводы по результатам проверки, которые носят позитивный характер.

По информации Минэкологии, предварительные выводы экспертов ERT лягут в основу окончательного отчета о проверке, что позволит возобновить участие Украины в международной торговле выбросами и механизме совместного внедрения по национальной процедуре.

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Агро

Украина в этом году будет иметь рекордный урожай картофеля – УАК

В этом сезоне Украина будет иметь рекордный урожай картофеля.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Украинской аграрной конфедерации, по данным Государственной службы статистики, на 30 сентября в Украине с 98% посевных площадей уже собранно более 23 млн. тонн картофеля, что за 20 лет независимости Украины является абсолютным рекордом.

Отмечается, что ожидание рекордного урожая уже привело к колоссальному удешевлению продукта. С начала сбора оптовые цены на картофель упали втрое, достигнув цены в 0,6-1 грн. за кг, «что стало ошеломляющей новостью для аграриев, которые после весенних цен на картофель на уровне 4,5-6 грн., планировали получить значительную прибыль».

Основной причиной такого урожая не является существенное увеличение посевных площадей, которые выросли с прошлогодних 1,41 млн. га до 1,44 млн. га в этом году, а благоприятная погода, которая повысила среднюю урожайность корнеплода до 166 ц/га.

Эксперты УАК отмечают, что хороший урожай картофеля также зафиксирован в России, Беларуси, Армении и др. странах, и «в этих странах производители тоже несут убытки». Поэтому спасти ситуацию не сможет и экспорт, учитывая, что Украина почти не экспортирует картофель, продавая за границу лишь 5-10 тыс. тонн в год, и такие объемы экспорта не влияют на внутренние цены. При этом основным направлением экспорта украинского картофеля была и остается Россия, но в этом году она не нуждается в импортном картофеле, а даже планирует вывезти 1 млн. т собственного продукта. Основными направлениями экспорта северный сосед Украины видит Среднюю Азию, которая значительно осложняет возможный экспорт из Украины до этого региона. Не имеет возможности Украина экспортировать картофель и в Европу, в первую очередь потому, что качество нашего картофеля не соответствует европейским стандартам.

Эксперты отмечают, что на сегодня Украина имеет в наличии картофелехранилищ на 1 млн. тонн единовременного хранения, чего недостаточно для хранения выращенного урожая.

Не менее актуальной проблемой эксперты называют реализацию овощей. «Не каждый производитель имеет доступ к оптовым рынкам, потому и реализует свою продукцию по заниженной цене. Например, в сентябре, когда оптовые цены на картофель еще были на уровне 2 грн/кг, крестьяне уже должны были продавать свой урожай перекупщикам по 0,80 грн., потому что везти небольшие объемы к большим оптовым рынкам не имели ни возможности, ни экономического смысла. По этим же причинам мы имеем и ежегодные ценовые колебания, когда осенью картофель стоит в 2-3 раза дешевле, чем весной. Когда основная прибыль оседает у перекупщиков, которые реализовывают весной приобретенный осенью картофель у частных крестьянских хозяйств», - отмечают эксперты.

По мнению УАК, помочь этому может лишь развитие кооперативов, когда частные сельскохозяйственные производители объединяются для более эффективного производства и реализации своей продукции. Но развитие кооперативов в Украине осложняется несовершенной законодательной базой, низкой, а временами номинальной поддержкой со стороны власти и неосведомленностью в этом вопросе крестьянства.

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Госземагентство: в Украине на 80% ликвидирована задолженность по выдаче госактов на землю

Территориальные органы земельных ресурсов выдали гражданам 189 тыс. государственных актов на право собственности на земельные участки, что составляет 80% общего количества документов, по которым существовала задолженность.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов.

Как указывается в сообщении, на 100% ликвидировали задолженность регистраторы Волынской, Кировоградской и Тернопольской областей.

Ранее глава Госземагентства Сергей ТИМЧЕНКО отмечал, что если в регионе не будут ликвидированы долги по выдаче государственных актов, то в ходе реорганизации органов земельных ресурсов ни один руководитель территориальных подразделений Госкомзема не будет переназначен на аналогичные должности в Госземагентство.

Как сообщал УНИАН, в сентябре т.г. С.ТИМЧЕНКО заявлял о намерении в течение полутора месяцев ликвидировать очереди на получение государственных актов на право собственности на землю.

В Украине начиная с 2003 года возникли колоссальные очереди на получение земельных актов.

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