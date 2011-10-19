Премьер-министры стран СНГ подписали соглашение о зоне свободной торговли
08:58, 19 октября 2011Разное
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Премьер-министры стран - членов СНГ подписали соглашение о создании зоны свободной торговли.
Как сообщили УНИАН в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, подписание состоялось 18 октября в ходе заседания глав правительств стран СНГ в Санкт-Петербурге.
«Работа над соглашением продолжалась 3 года, состоялось 14 раундов переговоров. Активизировалась работа в течение 2010-2011 годов», - говорится в сообщении Кабмина.
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