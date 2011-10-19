Премьер-министры стран СНГ подписали соглашение о зоне свободной торговли

Премьер-министры стран - членов СНГ подписали соглашение о создании зоны свободной торговли.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, подписание состоялось 18 октября в ходе заседания глав правительств стран СНГ в Санкт-Петербурге.

«Работа над соглашением продолжалась 3 года, состоялось 14 раундов переговоров. Активизировалась работа в течение 2010-2011 годов», - говорится в сообщении Кабмина.