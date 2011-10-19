Азаров: договоры о зоне свободной торговли с СНГ и ЕС – открытие рынков для Украины

Санкт-Петербург. Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что подписание договора о зоне свободной торговли со странами СНГ и подписание договора о зоне свободной торговли со странами ЕС – это пункты одного плана по расширению возможностей Украины на внешних рынках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Н.АЗАРОВА Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

«Подписание договора о зоне свободной торговли со странами СНГ и подписание договора о зоне свободной торговли со странами ЕС – это два пункта одного плана. Плана открытия для украинской экономики внешних рынков, что необходимо для стабильного экономического развития в нашей стране в условиях, когда внешние рынки неспокойны», – процитировал премьер-министра В.ЛУКЬЯНЕНКО.

Н.АЗАРОВ назвал сегодняшнее подписание историческим, а также отметил, что работа над соглашением о создании зоны свободной торговли с ЕС сейчас находится на завершающем этапе.

Кроме того, пресс-секретарь премьера сообщил, что Украина подписали концепцию сотрудничества в сфере информатизации и концепцию стратегии и сотрудничества в области железнодорожного транспорта СНГ.

Также в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина сообщили, что следующее заседание глав правительств стран - участниц Содружества Независимых Государств состоится в Ашхабаде (Туркменистан) в мае-июне 2012 года. Точная дата его проведения будет определена позже.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в ходе заседания глав правительств стран СНГ в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли.