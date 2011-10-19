Договор о ЗСТ в рамках СНГ вступит в силу с января 2012 года, надеется Азаров

Санкт-Петербург. Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется, что подписанный 18 октября договор о зоне свободной торговли (ЗСТ) в рамках Содружества независимых государств вступит в силу с января 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время двухсторонней встречи с председателем правительства РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

«Надеюсь, что с января следующего года этот договор начнет реальную жизнь», - сказал Н.АЗАРОВ.

В целом он позитивно оценил подписание договора о ЗСТ и высказал надежду, что в ближайшее время он будет ратифицирован.

Кроме того, глава украинского правительства отметил, что отношения между Украиной и Россией развиваются динамично, и решение существующих спорных вопросов позволит ускорить сотрудничество двух стран.

Также во время совместной пресс-конференции глав правительств СНГ по итогам подписания договора Н.АЗАРОВ отметил, что договор не является совершенным, в нем есть изъяны, но в договоре заложены временные нормы, в течение срока действия которых недостатки будут ликвидированы.

По словам Н.АЗАРОВА, подписание договора о ЗСТ даст возможность развития экономикам стран СНГ.

В свою очередь, В.ПУТИН на пресс-конференции подчеркнул, что подписание договора не противоречит принципам Всемирной торговой организации, членами которой из стран СНГ являются Украина, Кыргызстан, Молдова и Армения.

Также В.ПУТИН сообщил, что договор о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Кыргызстан.

Договор сегодня не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан.

Однако эти страны планируют присоединиться к нему в течение этого года.