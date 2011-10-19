ДАЙДЖЕСТ СМИ за 19 октября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Как Партия регионов опозорилась на «летнем времени», в котором пишет: депутаты от Партии регионов, по инициативе которых Верховная Рада 20 сентября отменила переход на зимнее время, вчера с третьей попытки исправили свою ошибку. Этому предшествовали многочисленные обращения специалистов, медиков и журналистов…

http://delo.ua/ukraine/kak-partija-regionov-opozorilas-na-letnem-vremeni-166377/

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Также «Дело» в публикации «Янукович озвучил свои условия сотрудничества с Евросоюзом» пишет: Президент на российско-украинском форуме в Донецке заявил о своей готовности идти на диалог с Евросоюзом, если он будет необходим обеим сторонам…

http://delo.ua/ukraine/janukovich-ozvuchil-svoi-uslovija-sotrudnichestva-s-evrosojuzom-166350/

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«Дело» в публикации «Правительство хочет проредить Интернет-магазины» пишет: намерения правительства отрегулировать деятельность онлайн–магазинов вызывает неодназначную реакцию у экспертов. Они считают, что осуществить это практически нереально. Представители онлайн-торговли опасаются, что «закручивание гаек» уничтожит их бизнес…

http://delo.ua/tech/pravitelstvo-hochet-proredit-internet-magaziny-166383/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «СНГ обновило зону», в котором пишет: премьер-министры стран СНГ вчера подписали новую редакцию договора о зоне свободной торговли. Этот договор выгоден Украине, поскольку действующая редакция не позволяет решать конфликты, вызванные нарушением договора. В оппозиции называют подписание договора компенсацией Украине за отказ страны от завершения аналогичных переговоров с Евросоюзом…

http://www.kommersant.ua/doc/1798289

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Стоп-кадры», в котором пишет: украинские автосборщики прилагают серьезные усилия для укрепления своих рыночных позиций. Чтобы вытеснить импорт, представители отечественного автопрома настаивают на повышении ввозных пошлин. Если их требования будут выполнены, наиболее ходовая продукция зарубежной сборки станет практически недоступной массовому покупателю…

http://www.kommersant.ua/doc/1760859

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Издание «Экономические известия» публикует материал «В поисках компромисса», в котором пишет: в переговорах Москвы и Киева по газу наметилась позитивная тенденция: уже обе стороны переговоров не исключают возможности заключения новых контрактов, хотя раньше Россия высказывалась категорически против этого…

http://state.eizvestia.com/full/v-poiskah-kompromissa

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Регионы теряют банки», в котором пишут: несмотря на оживление потребительского кредитования, многие украинские банки под давлением новаций Нацбанка продолжают думать над свертыванием розничного бизнеса. Вслед за переговорами о продаже крупного ипотечного портфеля структурам «Дельта Банка» УкрСиббанк рассматривает возможность продажи части сети своих отделений «Дочернему банку Сбербанка России». Банкиры считают это началом процесса свертывания сети отделений и сокращения персонала по всей банковской системе…

http://finance.eizvestia.com/full/regiony-teryayut-banki

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«Экономические известия» публикуют материал «ВВП сдает позиции», в котором пишут: вчера Европейский банк реконструкции и развития понизил оценку роста ВВП Украины в 2011 г. на полпроцента — до 4,5%, и до 3,5% — в 2012 г. Причиной изменения прогнозов, предварительно, послужила рецессия мировой экономики…

http://finance.eizvestia.com/full/vvp-sdaet-pozicii

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Газета «Сегодня» в публикации «Украине пророчат изоляцию вместо интеграции в ЕС» пишет: экс-вице-премьер Немыря читает минимальными шансы на подписание соглашения об ассоциации с ЕС в декабре…

http://www.segodnya.ua/news/14300520.html

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Также «Сегодня» в публикации «Снос Русановских садов: владельцам элитных дач обещают, что мост пойдет над их домами» пишет: тем временем, Русановские дачи уже разбирают мародеры…

http://www.segodnya.ua/news/14300458.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Склонных к роскоши госзаказчиков внесут в черный список» пишет: создать реестр недобросовестных госзаказчиков предлагает Минэкономразвития РФ. Он может помочь в борьбе с неоправданными закупками премиум-товаров, считают в министерстве, однако ФАС и эксперты в это не верят…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1396446/chernyj_spisok_zakazchikov

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Также «Ведомости» в публикации «Впервые за последние 12 лет в России уменьшилось количество избирателей» пишут: демографическая аномалия — рост числа избирателей при сокращении населения — прекратилась: впервые за четыре года электорат в России стал уменьшаться. Но в день выборов может вновь произойти его резкий рост, предупреждает оппозиция…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1396445/elektorat_ubyl

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Издание «Известия» в публикации «Космодром Восточный становится долгостроем» пишет: Роскосмос предупредил премьера Путина, что ракеты из Амурской области полетят не скоро…

http://izvestia.ru/news/504282

(УНИАН)