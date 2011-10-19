ЕС и США готовят “персональные” санкции к преследователям Тимошенко - БЮТ

В Европейском Союзе и США обсуждается возможность введения персональных санкций в отношении лиц, причастных к преследованию экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, включительно с членами семей представителей нынешней украинской власти.

Об этом заявил заместитель председателя партии «Батьківщина», экс-вице-премьер Григорий НЕМЫРЯ в эфире «5 канала», сообщается на сайте телеканала.

"Мне известно, что сейчас обсуждается на соответствующих уровнях и в Европейском Союзе, и в США не только возможность принципиально введения таких санкций - она существует - но и какие, и против кого. Я думаю, что так, как происходило с Беларусью, может начаться уже в ближайшее время против тех исполнителей политического заказа Президента ЯНУКОВИЧА, которые всем известны: речь идет об одиозных судьях Печерского суда, речь идет о следователях прокуратуры, речь идет об этой четверке или тройке прокуроров, присутствовавших на процессе против Юлии ТИМОШЕНКО; речь идет о таких одиозных фигурах из прокуратуры, как Ренат КУЗЬМИН и другие”, - сказал Г.НЕМЫРЯ.

По его словам, когда говорится о “семье”, то “может идти речь и о членах семьи - а впоследствии ЯНУКОВИЧА и его самого”.

Как утверждает Г.НЕМЫРЯ, уже известно, что серьезно обеспокоены бизнес-партнеры некоторых украинских олигархов на Западе, имеющие или совместные предприятия, или планы таких совместных предприятий, что в случае введения таких санкций пострадают их экономические интересы.