Для уволенных за правонарушения госслужащих создадут реестр - инициатива генпрокурора
13:21, 19 октября 2011Разное
1
Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА будет инициировать создание реестра уволенных за правонарушение государственных служащих, чтобы сделать невозможным в дальнейшем их трудоустройство в другие учреждения или ведомства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПШОНКА заявил сегодня на брифинге в Киеве.
«Я буду инициировать перед Президентом Украины создание государственного реестра, в котором будут фиксироваться причины увольнения госслужащих с должностей… Чтобы не было так: выгнали из службы безопасности - он теперь в ГАИ», - сказал В.ПШОНКА.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter