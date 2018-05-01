Интернет-магазины «упорядочат» по-нашенски...

Кабинет министров решил упорядочить работу интернет-магазинов, одобрив на своем последнем заседании соответствующий законопроект. Что первое приходит в голову после такой новости - приехали, только начали входить во вкус интернет-шоппинга, как подоспело правительство. Сейчас гайки закрутят, всех обложат налогами, обяжут выполнять абсолютно нереальные требования и «шара» закончится. С другой стороны, заказывая товары в Интернете, покупатель действует на свой страх и риск, так как вернуть или обменять некачественную продукцию может оказаться крайне проблематично. То есть, сделать виртуальный рынок ширпотреба более цивилизованным, безусловно, следовало бы. Но проблема в том, что обычно наша власть стремится так отрегулировать ту или иную сферу, что после этого от нее вообще мало что остается. К тому же, если говорить об упорядочении рынка электронной коммерции, то для начала нужно разобраться, а есть ли он в Украине…

Интернет-магазины как убежище для бизнеса

Для начала разберемся с «шарой». Она в интернет-магазинах является весьма условной. То есть, купить бытовую технику или, к примеру, куртку можно процентов на 20, а то и 50 дешевле, чем в торговом центре, но в итоге это окажется всего лишь обычная среднеевропейская цена данного товара. Не секрет, что наценки на одежду в стиле «кэжуал» известных европейских брендов составляют в киевских ТЦ, как минимум, 200-300% их закупочной стоимости. Да что там одежда, затраты на размещение товаров на прилавках отечественных продуктовых магазинов колеблются в пределах 25-40% стоимости (реклама, хорошее место на полке и т.д.). Тем, кто бывает в России, хорошо известно, что цены на электротехнику в тамошних супермаркетах чувствительно ниже, чем в отечественных, что свидетельствует о явных пробелах в работе антимонопольного ведомства.

На украинском рынке товаров широкого потребления существует жесткое распределение сфер влияния между посредническими структурами, которые являются обязательным промежуточным звеном, соединяющим производителя и продавца. Осуществляется также строгий контроль поставок импортных товаров в Украину. Наверное, многие наслышаны, что будь у вас хоть все документы в порядке, налоги и сборы уплачены, но если вы чужой на рынке, импортируемый вами товар зависнет на таможне или будет задержан другими контролирующими органами на неопределенное время. Пока вы не договоритесь со «смотрящим» за рынком, официально ввезти в Украину партию мобильных телефонов из Китая, контейнер турецкой одежды или десяток корейских мотоциклов не получится. В результате, растет доля «черного» и «серого» импорта, но тут уже возникает вопрос с его легальной реализацией через обычные торговые сети. Остается один путь - попытаться продать завезенное через Интернет, но подходит такой вариант далеко не для любого товара. Наибольший объем продаж через глобальную сеть приходится на долю бытовой техники и всевозможных электронных устройств - от компьютера до карманного фонарика. Я не в коем случае не хочу сказать, что в украинских интернет-магазинах представлена исключительно контрабанда, но то, что задавленный коррупцией и налогами мелкий и средний бизнес пытается найти в Интернете хоть какую-то отдушину, сомнению не подлежит.

Конечно, и в Интернете вас при желании достанет налоговый инспектор и другие контролеры, но хотя бы платить за аренду торговых площадей не придется. При этом украинский покупатель постепенно стал осваиваться с таким видом торговли, о чем свидетельствует оценка рынка интернет-продаж за 2010 год в 8-10 миллиардов гривен. С одной стороны, цифра совсем не велика и сопоставима с годовым оборотом одной крупной сети супермаркетов бытовой техники (к примеру, Фокстрот реализовал в 2010 году товаров на 6,8 млрд. грн.). Но с другой стороны, оценки продаж интернет-магазинов весьма приблизительны и, скорее всего, занижены, а у фискальных органов, в условиях острого бюджетного дефицита, каждый миллиард на счету. Вот Кабмин и решил усилить контроль виртуальной торговли. 12 октября правительство одобрило проект закона «О внутренней торговле», которым предусмотрены особенности организации дистанционной торговли. В документе впервые отдельной статьей определены особенности работы интернет-магазинов.

Так, предприниматель должен будет иметь офисное помещение, в котором он будет осуществлять оформление и хранение документов, связанных с хозяйственной деятельностью (в том числе по покупке-продаже товаров). Также предпринимателей обяжут предоставлять покупателям информацию о наименовании «фирмы», ее местонахождении, сведения о государственной регистрации, о наличии патента или лицензии, условиях договора купли-продажи. Если Верховная Рада примет данный документ, то, как это обычно бывает после ужесточения законодательства, первыми под удар попадут наиболее мелкие участники рынка. Они просто не в состоянии выполнить все новые требования. Матерые интернет-торговцы будут вынуждены поднять цены, т.е. приблизить их к магазинным. В целом, рынок ждут перемены и далеко не в лучшую сторону - цены вырастут, а вот качество обслуживания вряд ли. Многие интернет-площадки так и продолжат работать в тени, не предоставляя покупателю никаких гарантий на товар, но компенсируя это привлекательной стоимостью. Их будут выявлять, штрафовать, кошмарить, но если коррумпированное государство других способов прилично заработать людям не оставляет, они от своего бизнеса не откажутся.

Упорядочить то, чего нет

Все сказанное касается интернет-магазинов, работающих по традиционной для Украины схеме, а ведь электронная коммерция в своем изначальном смысле имеет с ними совсем немного общего. Покупка детских игрушек или холодильника в интернет-магазине, в подавляющем большинстве случаев, не может быть отнесена к электронной торговле. Как это обычно у нас происходит: нашел в Интернете интересующий тебя товар, позвонил, заказал, ждешь доставки. Вот тут самый главный нюанс — получив на руки заказанную вещь, вы оплачиваете ее бумажными дензнаками, а пересчитывает их вполне реальный курьер. Тогда как электронная торговля подразумевает проведение платежей в виртуальном пространстве при помощи того же интернет-банкинга.

Как отмечает президент компании «Imena.ua» (национальный регистратор доменных имён Украины) Александр Ольшанский, если вы выбрали товар по картинке в Интернете, а вам его привез курьер, то это очень далеко от того, что подразумевается под дистанционной торговлей в США или Германии.

Одним из явных недоточетов законопроекта «О внутренней торговле» А.Ольшанский считает требование о наличии офиса у каждого интернет-магазина. «В принципе, это требование правильное, но вот вопрос: 1 квадратный метр — это офис? Вряд ли. А 100 квадратных метров? Это уже похоже на офис. Но если на 100 квадратных метрах зарегистрированы 100 интернет-магазинов, то будет ли это означать, что у них у всех есть офисы. Так же не понятно, можно ли считать офисом склад», - рассуждает эксперт, отмечая при этом: «А есть ли в украинском законодательстве четкое определение того, что является офисным помещением. Мне это определение не известно».

При этом А.Ольшанский убежден, что одобренный Кабмином законопроект, в принципе, не решает большую часть проблем на рынке электронной торговли, а самое главное, он не служит его развитию. «Нужно помнить, что реальный рынок электронной коммерции в Украине близок к нулю. Если задать украинцу вопрос, когда он в последний раз покупал что-либо в Интернете, то он вряд ли ответит, что делал это вообще хотя бы раз в своей жизни. Для многих американцев ответ на этот вопрос будет измеряться если не часами, то уж днями точно. В расчете на душу населения украинский рынок электронной торговли составляет едва ли одну тысячную от своего потенциала», - констатирует эксперт.

По его мнению, законопроект, регламентирующий электронную торговлю, должен был бы, в первую очередь, упорядочить ситуацию с ответственностью сторон. «Когда вы покупаете товар в обычном магазине, в процессе участвуют всего две стороны - покупатель и продавец. Совсем иначе обстоит дело в электронной коммерции: продавец и покупатель, оператор рекламной площадки - сайта, интернет-провайдер (не один, а минимум два), провайдер электронной почты (уведомление об оформлении заказа обычно приходит по e-mail), банк-эквайер, карточкой которого пользуется покупатель, служба доставки и т.д. В результате в электронной трансакции может быть задействовано до 10 и более субъектов, тогда как в обычной их всего 2. Так что, если мы хотим этот рынок развить, то в первую очередь, необходимо четко определить, кто и за что отвечает, как гарантированы права потребителя. К примеру, в Европе существует норма двойного акцепта (согласия), то есть, ни одна покупка не может быть осуществлена в один клик. Сначала вы должны изъявить желание приобрести товар, а затем его подтвердить. Это сделано во избежание всевозможных мошеннических схем. Должны быть защищены и права продавца для того, чтобы покупатель не мог безосновательно обвинить его в каких-то злоупотреблениях», - считает А.Ольшанский.

При этом он убежден, что в вопросе законодательного регулирования электронной коммерции украинским чиновникам не стоит изобретать велосипед. «Мы можем идти по тому пути, по которому до нас прошли развитые страны Европы. Я не считаю, что одобренный Кабмином законопроект однозначно плох, но, на мой взгляд, значительно более перспективным мог бы стать законопроект об электронной торговле, подготовленный несколько лет назад депутатом Полунеевым. Этот документ прошел слушания в нескольких комитетах ВР, был одобрен Нацбанком и налоговой, но дальше дело не двинулось», - подчеркнул эксперт.

А.Ольшанский считает, что рынку электронной торговли необходим полноценный закон. «Нужен большой развернутый документ, который бы учитывал все тонкости и нюансы этого вида бизнеса, а не общие правила, изложенные в нескольких предложениях. Только в этом случае можно рассчитывать, что данный рынок будет в Украине развиваться», - подытожил эксперт.

С учетом вышесказанного можно предположить, что разработчики законопроекта «О внутренней торговле» одной из его задач усматривали создание инструмента для повышения контроля за интернет-магазинами. При этом они упустили из виду, что же на самом деле должна представлять собой дистанционная торговля. Как иначе объяснить столь пристальное внимание к наличию офисов, а не к разработке правил работы для всех участников электронной трансакции. Нет сомнений, что объемы электронной коммерции во всем мире будут расти, отвоевывая долю рынка у розничной торговли. Можно по разному относится к этому виду экономической деятельности. Кто-то скажет, что это ущербное направление, способное создавать лишь «мыльные пузыри» на фондовых биржах. Кто-то убежден, что через 20-30 лет более половины продаж потребительских товаров будут осуществлять дистанционно. Но как бы то ни было, а Украине с ее огромным потенциалом рынка электронной коммерции следует намного больше внимание уделять этой сфере, чем на сегодня мы видим.

Антон Лосев (УНИАН)