Главное на 19 октября (день)

Основные экономические события первой половины сегодняшнего дня

Международные отношения

Сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ проведет встречу с эмиром Государства Катар шейхом Хамадом бин Халифой Аль ТАНИ во время его визита в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 19-20 октября состоится визит в Украину эмира Государства Катар.

В рамках визита предусмотрено подписание ряда украинско-катарских документов, в частности межправительственного соглашения о воздушном сообщении.

Визит эмира Катара в Украину станет первым за историю двусторонних отношений.

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В Европейском Союзе и США обсуждается возможность введения персональных санкций в отношении лиц, причастных к преследованию экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, включительно с членами семей представителей нынешней украинской власти.

Об этом заявил заместитель председателя партии «Батьківщина», экс-вице-премьер Григорий НЕМЫРЯ в эфире «5 канала», сообщается на сайте телеканала.

"Мне известно, что сейчас обсуждается на соответствующих уровнях и в Европейском Союзе, и в США не только возможность принципиально введения таких санкций - она существует - но и какие, и против кого. Я думаю, что так, как происходило с Беларусью, может начаться уже в ближайшее время против тех исполнителей политического заказа Президента ЯНУКОВИЧА, которые всем известны: речь идет об одиозных судьях Печерского суда, речь идет о следователях прокуратуры, речь идет об этой четверке или тройке прокуроров, присутствовавших на процессе против Юлии ТИМОШЕНКО; речь идет о таких одиозных фигурах из прокуратуры, как Ренат КУЗЬМИН и другие”, - сказал Г.НЕМЫРЯ.

По его словам, когда говорится о “семье”, то “может идти речь и о членах семьи - а впоследствии ЯНУКОВИЧА и его самого”.

Как утверждает Г.НЕМЫРЯ, уже известно, что серьезно обеспокоены бизнес-партнеры некоторых украинских олигархов на Западе, имеющие или совместные предприятия, или планы таких совместных предприятий, что в случае введения таких санкций пострадают их экономические интересы.

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Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что следующим шагом для Украины является подписание договора о зоне свободной торговли с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сказал украинским журналистам на брифинге в Санкт-Петербурге.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какой следующий шаг Украины после подписания 18 октября в Санкт-Петербурге договора о зоне свободной торговли с СНГ, договор о ЗСТ с ЕС или движение в сторону Таможенного союза, Н.АЗАРОВ сказал: «А почему вы все время противопоставляете? Вот как интересно: настолько простые оценки, либо черное, либо белое, либо туда, либо сюда. А следующий шаг будет заключение договора с Европейским Союзом».

Он отметил заинтересованность Украины в подписании договора о ЗСТ с ЕС, и сказал, что говорил об этом во время вчерашней встречи с главами правительств стран СНГ. «Мы ни от кого не скрываем это. Мы ведем переговоры не только с Европейским Союзом о создании зоны свободной торговли, но и с целым рядом других стран. Это наша политика – облегчить доступ товаров на внешние рынки», - подчеркнул премьер.

Он отметил, что в Украине сохраняется отрицательное сальдо торгового баланса. По словам Н.АЗАРОВА, частью этой проблемы является высокая цена на газ, а другой частью – отсутствие у Украины экспортных возможностей. Поэтому, по словам Н.АЗАРОВА, правительство делает все возможное, чтобы сделать доступ украинских товаров на внешние рынки более свободным.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в ходе заседания глав правительств стран СНГ в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли.

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Европейская комиссия не видит прямого влияния подписанного Украиной соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) со странами СНГ на отношения с ЕС.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Джон КЛЕНСИ.

«Страны СНГ, включая Украину, свободны в заключении торговых соглашений в соответствии со своими экономическими приоритетами, включая другие соглашения о ЗСТ», - сказал он.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что зона свободной торговли не является Таможенным союзом (как например, союз России, Беларуси и Казахстана) и не предполагает введения общих таможенных тарифов на внешних границах.

«Это соглашение о зоне свободной торговли не имеет прямого влияния на наши торговые отношения», - сказал Дж.КЛЕНСИ.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в ходе заседания глав правительств стран СНГ в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли.

В тот же день премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выразил надежду, что подписанный договор о зоне свободной торговли (ЗВТ) в рамках СНГ вступит в силу с января 2012 года.

Договор о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизия.

Не подписали договор Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан.

Госполитика

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА будет инициировать создание реестра уволенных за правонарушение государственных служащих, чтобы сделать невозможным в дальнейшем их трудоустройство в другие учреждения или ведомства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПШОНКА заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Я буду инициировать перед Президентом Украины создание государственного реестра, в котором будут фиксироваться причины увольнения госслужащих с должностей… Чтобы не было так: выгнали из службы безопасности - он теперь в ГАИ», - сказал В.ПШОНКА.

Бюджет

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменения в статью 9 Закона «О государственном бюджете Украины на 2011 год» (об уточнении положений).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон Верховная Рада Украины приняла 7 октября.

Им предусмотрено статью 9 Закона “О Государственном бюджете Украины на 2011 год” изложить в такой редакции: «Установить, что в 2011 году государственные гарантии предоставляются Кабинетом министров Украины на сумму 15 000 000 тыс. гривен для обеспечения полного или частичного выполнения долговых обязательств по заимствованиям субъектов ведения хозяйства - резидентов Украины государственного сектора экономики».

Порядок и условия предоставления государственных гарантий устанавливаются Кабинетом министров.

Государственная служба автомобильных дорог Украины, субъекты ведения хозяйства, объекты государственной собственности которых относятся к сфере управления Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины, осуществляющих реализацию национальных проектов, и субъекты ведения хозяйства, объекты государственной собственности которых относятся к сфере управления Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу и реализации инфраструктурных проектов, освобождаются от обязательства подавать обеспечение выполнения обязательств перед государством по возмещению расходов государственного бюджета, и платить в государственный бюджет плату за получение государственных гарантий.

Как отмечалось в объяснительной записке к законопроекту, статьей 9 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» предусмотрена возможность предоставления Кабинетом министров Украины государственных гарантий на сумму 15 000 000 тыс. гривен для обеспечения полного или частичного выполнения долговых обязательств по заимствования субъектов ведения хозяйства - резидентов Украины государственного сектора экономики. Кроме этого, определены направления, по которым могут предоставляться такие гарантии.

В записке сказано, что на сегодняшний день Кабинетом министров Украины принято решение относительно предоставления государственных гарантий на сумму 15 000 000 тыс. грн., из них на сумму 11 500 000 тыс. грн. уже подписаны гарантийные соглашения.

В ней отмечено, что поскольку установленным лимитом государственных гарантий невозможно удовлетворить в полном объеме определенные статьей 9 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» направления, предлагается их удалить.

Финансы

Премьер-министры Российской Федерации и Украины Владимир ПУТИН и Николай АЗАРОВ обсудили возможность взаиморасчетов двух стран в рублях и договорились о проведении на следующей неделе встречи министров финансов и глав центробанков двух стран по этому вопросу,

Об этом сообщил журналистам в Санкт-Петербурге пресс-секретарь российского премьера Дмитрий ПЕСКОВ, передает РИА "Новости".

По словам Д.ПЕСКОВА, премьеры подробно обсудили взаимодействие двух стран в энергетике, ракетно-космической отрасли, авиации, кредитно-финансовой сфере.

«В контексте последнего вопроса подробно проговорили возможность взаиморасчетов в рублях в торговых операциях. Условились, что на следующей неделе министры финансов и председатели центральных банков двух стран проведут соответствующие переговоры», - сказал Д.ПЕСКОВ по итогам Совета глав правительств стран СНГ.

Напомним, что 18 октября главы правительств стран СНГ договорились о подписании договоров о зоне свободной торговли в рамках Содружества.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ вчера, 18 октября, отбыл с двухдневным рабочим визитом в Санкт-Петербург.

Во вторник Н.АЗАРОВ принял участие в заседании Совета глав правительств стран-участниц Содружества независимых государств.

На среду, 19 октября, запланирована встреча Н.АЗАРОВА с главой правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ.

Также в среду Н.АЗАРОВ примет участие в беседе глав правительств Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и в заседании глав правительств ЕврАзЭС.

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Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что для Украины является выгодным переход на рубли в расчетах с Россией за газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал украинским журналистам на брифинге в Санкт-Петербурге.

"Я бы хотел (перейти на расчеты в рублях при оплате за потребленный газ – УНИАН), чем быстрее - тем лучше. Потому что каждый месяц прошел, благодаря известному газовому соглашению, – миллиард с валютных счетов Украины снимается и перечисляется в Россию», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что в вопросе перехода на расчеты в рублях есть определенные технические проблемы. По словам украинского премьера, необходимо осуществить целый ряд процедур для того, чтобы сделать такой переход возможным.

«Ведь рубли - это тоже валюта, так, на минуточку. Существует ли решение? Да, решение существует. Мы знаем, какое это решение», - подчеркнул Н.АЗАРОВ. Он не конкретизировал, как именно может быть осуществлен переход на рубли в расчетах за газ, однако отметил, что это должно устраивать как украинскую, так и российскую стороны.

Напомним, премьер-министры Российской Федерации и Украины Владимир ПУТИН и Николай АЗАРОВ обсудили возможность взаиморасчетов двух стран в рублях и договорились о проведении на следующей неделе встречи министров финансов и глав центробанков двух стран по этому вопросу. Об этом сообщил журналистам в Санкт-Петербурге пресс-секретарь российского премьера Дмитрий ПЕСКОВ.

По словам Д.ПЕСКОВА, премьеры подробно обсудили взаимодействие двух стран в энергетике, ракетно-космической отрасли, авиации, кредитно-финансовой сфере.

«В контексте последнего вопроса подробно проговорили возможность взаиморасчетов в рублях в торговых операциях. Условились, что на следующей неделе министры финансов и председатели центральных банков двух стран проведут соответствующие переговоры», - сказал Д.ПЕСКОВ по итогам Совета глав правительств стран СНГ.

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Министерство финансов Украины 18 октября разместило индексированные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 954 млн. 682 тыс. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, были размещены облигации с датой погашения 24 сентября 2014 года и доходностью 8,22% годовых.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины своим постановлением №1011 от 28 сентября 2011 года расширило перечень облигаций внутреннего государственного займа среднесрочными (от года до пяти) и долгосрочными (свыше пяти лет) облигациями с индексируемой стоимостью, при погашении которых учитываются изменения курса гривни к доллару с момента размещения.

Индексация номинальной стоимости такой облигации осуществляется на дату ее погашения в соответствии с изменением средневзвешенного курса гривни к доллару США на межбанковском рынке за календарный месяц, предшествующий первичному размещению и погашению облигаций.

Выплата купона осуществляется без учета изменения курса гривни к доллару. Купонный период составляет 6 месяцев. Бумаги с индексированной стоимостью смогут покупать физические и юридические лица.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0090/8,0130, к 12:00 цены снизились 8,0070/8,0095 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2584/88, к 12:00 цены остались на прежнем уровне. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 31,0099 (-0,2151).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3795/97, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,0475/11,0545, к 12:00 цены ушли вверх 11,0670/11,0745.

Космонавтика

Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение между правительством Украины и правительством Королевства Саудовская Аравия о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 386 народных депутатов из 428, зарегистрированных в сессионном зале.

Соглашение направлено на обеспечение правовых предпосылок для сотрудничества между Украиной и Королевством Саудовская Аравия в сфере космической деятельности по направлениям, представляющим общий интерес для обеих сторон.

В частности, Соглашением закрепляются правовые рамки регламентации вопросов субъектного состава правоотношений, направлений и форм сотрудничества, распределения прав на объекты интеллектуальной собственности, обмена данными, финансирования и ответственности, механизмов решения споров, таможенных привилегий и тому подобное.

Согласно Договору, в соответствии с законодательством своих государств, а также общепризнанными нормами и принципами международного права, Стороны будут развивать сотрудничество между двумя государствами в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Сотрудничество в рамках этого Соглашения может осуществляться по таким направлениям: фундаментальная космическая наука, метеорология, дистанционное зондирование, геофизика, агрономия, космические биотехнологии, ионосфера и космическая плазма; космические научные и технические приборы; микроспутники и миниспутники для научных и коммерческих целей; бортовые системы дистанционного зондирования; космические телекоммуникационные системы; космические транспортные системы; наземная инфраструктура космических систем, включая космодромы.

Фондовый рынок

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) включил в перечень объектов групп В и Г, подлежащих подготовке к продаже в 2011 году, целостные имущественные комплексы обогатительных фабрик "Узловская", "Украина", "Красная звезда", "Комсомольская", "Россия".

Об этом сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации".

Согласно сообщению, Фонд госимущества также включил в перечень объектов групп В и Г, подлежащих подготовке к продаже в 2011 году, ОАО "Управление материально-технического обеспечения и сбыта продукции "Донецкугольобогащение".

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Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по продаже 92,897% государственного пакета акций ОАО «Славянский керамический комбинат».

Информация об этом обнародована в официальном издании ФГИУ «Ведомости приватизации» от 19 октября т.г.

Согласно сообщению, начальная стоимость пакета составляет 7 млн. 135 тыс. грн. Конкурс состоится через 75 дней со дня публикации.

По информации Фонда госимущества, убыток предприятия за первое полугодие 2011 г. составил 103,5 тыс. грн., дебиторская задолженность – 82,9 тыс. грн., кредиторская задолженность – 92 тыс. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Славянский керамический комбинат», специализирующееся на производстве керамической плитки. Определением Хозяйственного суда Донецкой области от 25 декабря 2008 г. ОАО «Славянский керамический комбинат» признано банкротом, открыта ликвидационная процедура.

ТЭК

Украина и Россия в течение ближайших дней достигнут компромисса по пересмотру газовых соглашений.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ журналистам на брифинге в Санкт-Петербурге, информируя о своей вчерашней встрече с главой правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ.

«Те переговоры, которые проводились на уровне президентов, на уровне наших руководителей топливно-энергетического комплекса говорят о том, вчера премьер-министр ПУТИН подтвердил, что они близки к завершению, что практически уже остались, скажем, считанные дни до того момента, когда мы сможем достичь компромиссных решений», - сказал Н.АЗАРОВ.

«Мы договорились, что до этого момента никакой дополнительной информации, естественно, не будем оглашать. Достигнем окончательной договоренности, тогда расскажем обо всех деталях этой договоренности», - отметил глава правительства.

В целом он отметил, что переговоры с ПУТИНЫМ прошли достаточно конструктивно, и есть оптимизм по решению целого ряда вопросов двустороннего сотрудничества. В частности, это касается сотрудничества в космической и авиационной отраслях, достройки 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Н.АЗАРОВ вчера, 18 октября, отбыл с двухдневным рабочим визитом в Санкт-Петербург.

Во вторник Н.АЗАРОВ принял участие в заседании Совета глав правительств стран-участниц Содружества независимых государств. На среду, 19 октября, запланирована встреча Н.АЗАРОВА с главой правительства Российской Федерации В.ПУТИНЫМ. Также в среду Н.АЗАРОВ примет участие в беседе глав правительств Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и в заседании глав правительств ЕврАзЭС.

Также вчера, 18 октября, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время брифинга с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ в Донецке, отвечая на вопрос, когда можно ожидать результатов переговоров по изменению условий закупки газа и созданию консорциума, выразил надежду, что Украина и Россия сумеют достичь договоренности в ближайшее время.

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Спасательная операция на шахте им. Дзержинского завершена, 153 горняка выведены на поверхность.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого территориального управления Госгорпромнадзора Украины.

По данным пресс-службы, пострадавших среди горняков нет. В час ночи 19 октября был подписан журнал об окончании аварийно-спасательной операции.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в Дзержинске Донецкой области 153 горняка оказались заблокированы под землей в результате аварии на шахте им. Дзержинского государственного предприятия «Дзержинскуголь».

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Потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), в январе-сентябре т.г. выросло на 2,6%, или на 3,502 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, – до 136,846 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, за отчетный период объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) возрос на 3,1%, или 3,339 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-сентябрем 2010 года, – до 111,29 млрд. кВт/ч.

В сентябре 2011 года потребление электроэнергии конечными потребителями в Украине выросло на 1,7% по сравнению с сентябрем 2010 года – до 11,464 млрд. кВт/ч.

По данным министерства, промышленные предприятия Украины в январе-сентябре т.г. увеличили потребление электроэнергии на 3,1%, или 1,616 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-сентябрем 2010 года – до 54,248 млрд. кВт/ч. В то же время, предприятия металлургической промышленности сократили потребление электроэнергии на 0,9%, или 247,8 млн. кВт/ч, – до 28,313 млрд. кВт/ч.

Транспортные предприятия за 9 месяцев т.г. увеличили потребление электроэнергии на 7,6% – до 7,339 млрд. кВт/ч, коммунально-бытовые – на 1,1%, до 13,504 млрд. кВт/ч.

Объемы потребления электроэнергии населением за указанный период выросли на 2,9%, или 788,2 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-сентябрем 2010 года – до 28,121 млрд. кВт/ч.

В министерстве отмечают, что в целом доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии в Украине в январе-сентябре т.г. снизилась с 48,8% до 48,7%, населения – осталась на уровне прошлого года 25,3%.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто) выросло на 9,5%, или 14,882 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 183,9 млрд. кВт/ч. Объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) возрос на 9,5%, или 12,824 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 147,33 млрд. кВт/ч.

В 2009 году потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), сократилось на 8,7%, или 16,151 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 169,009 млрд. кВт/ч. Объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) сократился на 9%, или 13,332 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 134,558 млрд. кВт/ч.

В 2008 году потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), сократилось на 0,5% по сравнению с 2007 годом – до 185 млрд. 187 млн. кВт/ч. Потребление электроэнергии конечными потребителями (нетто) сократилось на 0,6%, или 4 млрд. 876,8 млн. кВт/ч, – до 147 млрд. 706,6 млн. кВт/ч.

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Украина в январе-сентябре т.г. увеличила экспорт электроэнергии на 54,3%, или 1,488 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-сентябрем 2010 года – до 4,235 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

В сентябре т.г. экспорт электроэнергии из Украины вырос в 2,8 раза, или на 391 млн. кВт/ч, по сравнению с сентябрем 2010 года – до 596,3 млн. кВт/ч.

В январе-сентябре т.г. экспорт украинской электроэнергии в страны Восточной Европы увеличился более чем в 3,8 раза, или на 1,546 млрд. кВт/ч, – до 2,101 млрд. кВт/ч.

Напомним, что экспортером с украинской стороны в восточноевропейском направлении является ООО «Востокэнерго», входящее в структуру частного энергохолдинга ДТЭК.

В частности, за указанный период экспорт украинской электроэнергии в Венгрию вырос в 6,7 раза – до 1,539 млрд. кВт/ч, в Словакию – в 2,1 раза, до 562,4 млн. кВт/ч.

Экспортные поставки электроэнергии в Польшу из Украины в январе-сентябре т.г. не осуществлялись.

Экспорт электроэнергии в Молдову, который осуществляет дочерняя компания ДТЭК ООО «Пауэр Трэйд», по итогам января-сентября т.г. вырос до 457,6 млн. кВт/ч против 16,9 млн. кВт/ч за аналогичный период 2010 года. Напомним, коммерческие поставки электроэнергии в данном направлении «Пауэр Трэйд» начала с апреля т.г.

С начала года в Беларусь ООО «Востокэнерго» и ГПВД «Укринтерэнерго» экспортировали 1,621 млрд. кВт/ч, что на 23,4% меньше, чем за аналогичный период 2010 года. Напомним, в мае т.г. украинские компании приостанавливали экспорт электроэнергии в Беларусь в связи с неплатежеспособностью белорусских контрагентов на фоне резкой девальвации национальной валюты Беларуси. Экспорт в данном направлении был восстановлен 1-2 июля после погашения белорусскими контрагентами задолженности по прежним поставкам.

Кроме того, в мае-июне т.г., в рамках договора о почасовой межгосударственной торговле электроэнергией, ГПВД "Укринтерэнерго" поставило в Россию 55,5 млн. кВт/ч электроэнергии, тогда как в январе-апреле текущего года поставки в данном направлении не осуществлялись.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

Украина в 2010 году увеличила экспорт электроэнергии на 2,7%, или 109,8 млн. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 4,218 млрд. кВт/ч.

В 2010 году экспорт электроэнергии с украинской стороны осуществляли ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) – восточноевропейское и белорусское направления, ООО «Пауэр Трейд» (ДТЭК) – молдавское направление, ГПВД "Укринтерэнерго" – белорусское направление.

АПК

Для Украины самым чувствительным изъятием в договоре о зоне свободной торговли в рамках Содружества Независимых Государств, подписанном 18 октября в Санкт-Петербурге, является сахар.

Как передает корреспондет УНИАН, об этом сообщил украинским журналистам на брифинге в Санкт-Петербурге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Для нас самое чувствительное - это сахар», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что сахар всегда входил в группу изъятий, но главы правительств стран СНГ вчера договорились о том, что в рамках подписанного соглашения будет определен временной интервал, по истечении которого страны, подписавшие соглашение, от него откажутся.

В то же время Н.АЗАРОВ отметил, что конкретные временные рамки будут определены по результатам дополнительных обсуждений. «Во всяком случае, это достаточно кратковременный интервал, в процессе которого мы от него откажемся», - подчеркнул премьер-министр.

В то же время он отметил, что РФ дала принципиальное согласие относительно украинского сахара и это отражено в договоре. «Что это изъятие в нашей двусторонней торговле будет устранено. Вот это самое главное, поскольку раньше на это согласия не было. Мы прекрасно понимаем, что в одночасье решить эту проблему невозможно, поскольку наш сахар по себестоимости, по конкурентной цене примерно в полтора раза дешевле российского. Поэтому очевидно, что если бы Россия сегодня на это пошла, то завтра пришлось остановить работу в своей сахарной отрасли. Мы это понимаем? Понимаем. Поэтому мы с пониманием подошли к решению этой проблемы и договорились, что в принципе мы ее решаем», - подчеркнул глава украинского правительства.

Он также сообщил, что в изъятие также попали нефть и газ, а по другим чувствительным для Украины пунктам изъятия нет. «Вы понимаете, что такое экспортная пошлина на нефть, может ли Россия отказаться от применения экспортных пошлин? Конечно, нет. Наверное, это добрая треть российского бюджета, но в принципе в этом договоре зафиксировано то обстоятельство, что с течением времени, переходного периода, и эти пошлины будут отменены», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге был подписан договор о зоне свободной торговли (ЗСТ) в рамках Содружества Независимых Государств.

Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан, однако эти страны планируют присоединиться к нему в течение этого года.

Н.АЗАРОВ выразил надежду, что договор о ЗСТ в рамках СНГ вступит в силу с января 2012 года.

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Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и субъекты хозяйствования – экспортеры зерна 10 октября 2011 года подписали Меморандум о взаимопонимании.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Украинской зерновой ассоциации (УЗА).

В частности, стороны договорились о сотрудничестве по вопросам контроля критических объемов экспорта зерна в 2011/2012 маркетинговом году на основе декларирования объемов зерновых культур, которые могут быть экспортированы, и установления экспортных ограничений, направленных на гарантирование продовольственной безопасности.

Стороны совместно будут определять и согласовывать объемы экспорта на основе предварительного баланса зерновых с учетом разных видов зерновых культур - и продовольственных и фуражных зерновых культур.

Минагропрод со своей стороны обязуется, что в случае введения ограничений в виде прекращения экспорта по отдельным категориям товаров, такие ограничения будут распространяться на всех участников рынка, которые осуществляют экспорт зерна.

Министерство подтверждает также, что до момента принятия решения о прекращении экспорта по отдельным категориям товаров оно будет предоставлять содействие и не будет устанавливать никаких прямых или непрямых барьеров на пути свободного экспорта зерна из Украины.

Меморандум вступает в силу со дня подписания и действует до 1 июля 2012 года.

Транспорт

Южная железная дорога объявила тендер на финансовые услуги в части привлечения долгосрочных кредитных ресурсов сроком на три года на общую сумму 205 млн. долл.

Об этом сообщается на сайте Государственные закупки.

В частности, первый лот - в размере 100 млн. долл., второй - в размере 105 млн. долл.

Цель кредитования: выполнение программы капитальных инвестиций. Раскрытие тендерных предложений запланировано на 17 ноября т.г.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Российской империи (1869 г.) и одна из крупнейших дорог нынешней Украины.

Железнодорожная сеть ЮЖД расположена на северо-востоке Украины. Ее протяженность превышает 3000 км, развернутая длина главных путей превышает 4000 км. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн. человек.

Судебные разбирательства

Экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подал иск в Киевский районный суд города Симферополя к народному депутату Геннадию МОСКАЛЮ, который распространил информацию о том, что бывший украинский Президент якобы просил в США гражданство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил журналистам сегодня.

«То, что заявил этот человек, не отвечает действительности», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он подчеркнул, что его никогда не интересовал этот вопрос - жить на чужой земле. «Мне лучше лечь возле своих дедов, нежели ехать в чужие края», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он подчеркнул, что его унижают подобные заявления. «Я себе даже мысли не допускаю, чтобы покинуть свою страну», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время он заметил, что понимает, что Г.МОСКАЛЬ в данном случае выступил только как распространитель, эту провокацию организовали другие люди из оппозиции. И хотя В.ЮЩЕНКО и знает, кто это сделал, назвать фамилию отказался.

В.ЮЩЕНКО будет требовать от Г.МОСКАЛЯ публичных извинений и возмещение ущерба в размере 1 гривни.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября депутат Г.МОСКАЛЬ заявил, что В.ЮЩЕНКО подал документы для получения разрешения на проживание в США.

«Согласно достоверной информации которую я получил от украинской диаспоры в США, бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, который недавно находился в Америке, подал документы для получения разрешения на проживание в Соединенных Штатах», – сказал Г.МОСКАЛЬ.

Депутат утверждает, что дальнейшая цель этого шага – получение гражданства США.

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Экс-министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО оказали медицинскую помощь, заседание суда по рассмотрению его дела продолжено.

Как передает корреспондент УНИАН, ранее в Печерский суд Киева по вызову приезжала бригада «скорой помощи». Врачей завели в зал суда, после чего охрана закрыла дверь изнутри, не допуская посторонних.

Ю.ЛУЦЕНКО оказывали помощь приблизительно 20 минут. После того, как врачи оставили помещение суда, они отказались отвечать на вопросы журналистов относительно состояния здоровья подсудимого, и только на вопросы, чувствует ли он себя лучше, дали одобрительный ответ.

В то же время, жена Ю.ЛУЦЕНКО Ирина в который раз заявила, что обеспокоена состоянием здоровья своего мужа. Она опять отметила, что в медчасти СИЗО ему не оказывают надлежащей медицинской помощи при том, что сам Ю.ЛУЦЕНКО постоянно плохо себя чувствует. И.ЛУЦЕНКО отметила, что у ее мужа повышенное давление, сегодня ему опять плохо, однако, несмотря на это, его доставили в зал суда. Также она подчеркнула, что ее не пустили в зал суда во время оказания медицинской помощи мужу. «Я не знаю, как его лечат, что ему колют», - сказала она.

После того, как бригада «скорой помощи» оставила помещение суда, представителей сторон, а также присутствующих на заседании пригласили в судебный зал. Судья Сергей ВОВК спросил у Ю.ЛУЦЕНКО, как он себя чувствует, на что Ю.ЛУЦЕНКО ответил: «Я в состоянии продолжать заседание». После этого судья объявил о продолжении заседания суда.

Погода

Завтра, 20 октября, в Украине сохранится переменная облачность, в некоторых регионах - дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, ночью в Крыму и восточных областях местами небольшой дождь, утром и днем в большинстве западных областей дожди. На остальной территории без осадков. Ночью и утром на Левобережье и в Крыму местами туман. Ветер юго-западный, в восточной части северо-западный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Закарпатье, в Крыму, на побережье морей и востоке страны 1-6° тепла; днем 8-13°, на юге и в Прикарпатье до 16°.

В Киеве и Киевской области завтра без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области от 3° тепла до 2° мороза, днем 8-13° тепла, в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 11-13° тепла.

(УНИАН)