В Киевском зоопарке погибла самка оленя

В Киевском зоологическом парке 19 октября была констатирована смерть самки оленя Давида с симптоматикой, идентичной той, которая была у отравленного самца оленя такой же разновидности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КП “Киевский зоопарк”.

Согласно официальной информации, смерть самца оленя Давида была констатирована врачами ветеринарной медицины 14 сентября 2011 года. По результатам вскрытия оленя и после проведения дополнительных микробиологических, гистологических и токсико-биологических исследований установлено, что смерть животного была вызвана острым отравлениям антикоагулянтом скрытого действия из группы гидрооксикумаринов – бромадиалоном.

По факту отравления оленя руководство Киевского зоопарка обратилось в прокуратуру Шевченковского района города Киева с просьбой провести проверку и передало все подтверждающие материалы.

Киевский зоопарк выражает обеспокоенность по поводу этих трагических событий и надеется на поддержку СМИ в расследовании данных преступлений.