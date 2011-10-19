Иностранные туристы рискуют потеряться в Украине во время Евро-2012 – исследование

Тысячи иностранных туристов рискуют потеряться в Украине во время Евро-2012 из-за нехватки информационной поддержки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Информационном агентстве «Наш Продукт» сообщил координатор Центра потребительского контроля “ЧЕК” Игорь КАНЕВСКИЙ, представляя результаты исследования качества информационной поддержки туристов-гостей Евро-2012. Исследование было проведено экспертами Центра в ходе подготовки к печати первого в Украине английско-российского путеводителя-справочника для автотуристов «UKRAINE для гостей 2012». Справочник поступит в продажу в странах Евросоюза, России и других в первом квартале 2012 г.

По словам И.КАНЕВСКОГО, исследование выявило, что иностранные туристы легко смогут потеряться или оказаться в ситуации, когда им никто не сможет подсказать маршрут в пункт назначения, если власти срочно не примет мер для повышения уровня информационного обеспечения чемпионата.

Как отметили участники пресс-конференции, количество дорожных знаков на дорогах, связывающих “города Евро”, вдвое меньше необходимого для нормального передвижения по территории Украины гостями чемпионата.

При этом, как утверждает генеральный директор издательской группы “Наш Продукт” Александр ДРАНИКОВ, ГАИ оценила состояние информационной обеспеченности дорог как удовлетворительное, отвечая на запрос журналистов, принимавших участие в исследовании. По его словам, власти недооценили важность информподдержки иностранных туристов, из-за чего может существенно пострадать вся украинская туристическая индустрия.

Как сообщил А.ДРАНИКОВ, результаты исследования свидетельствуют, что в 70% частных гостиниц во всех “городах Евро” ни разу не видели проверяющих чиновников, а в одном из принимающих городов ни в одной из служб такси диспетчеры не владели английским языком.

Говоря о роли частных предпринимателей в повышении уровня информационной поддержки туристов, А.ДРАНИКОВ подчеркнул, что местные власти не предоставляют бизнесменам возможности принять участие в развитии информационной обеспеченности Евро. По его словам, сейчас легче “пройти процедуру самосожжения, чем без “разборок” повесить табличку, рекламирующую то или иное заведение”.

Организаторы исследования предлагают властям пересмотреть в сторону увеличения объем средств, которые выделяются на информационное обеспечение чемпионата.

Исследование проведено Центром потребительского контроля “ЧЕК” с целью проверки качества информационной поддержки туристов-гостей Евро-2012. В ходе исследования журналисты объездили 10 тыс. км автодорог, связывающих государственные границы и “города Евро”, оценили уровень информационной обеспеченности чемпионата в городах, принимающих Евро-2012, и связывающих их автодорог.