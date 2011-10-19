При готовности Киева Таможенный союз готов к переговорам о присоединении к нему Украины – Путин

Москва. При готовности Киева Таможенный союз будет готов к переговорам о присоединении к нему Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал на пресс-конференции по итогам заседания Высшего органа Таможенного союза на уровне глав правительств.

«Если Украина на каком-то этапе своего развития, взяв в руки карандаш и посчитав на бумажке, что чего стоит, придет к выводу, что это целесообразно, то мы будем готовы начать прямой диалог о присоединении Украины к этим интеграционным объединениям»,

По его словам, это суверенный выбор украинского народа и украинского руководства.

«На мой взгляд, интересы экономического характера, прагматический взгляд на вещи не могут не заставить наших украинских коллег проявить интерес к этому образованию», - сказал он.

Он подчеркнул, что это вопрос экономической выгоды.

«Надо сесть посчитать, взвесить и избавиться от политических фобий прошлого, а посмотреть в будущее», - сказал он.

При этом В.ПУТИН подчеркнул, что никто не собирается Украине что-то навязывать.

Справка УНИАН. С 1 января 2010 года в рамках Евразийского экономического содружества действует Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

6 июля в 2010 г. вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза.

1 июля 2011 года на внутренних границах Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана был снят таможенный контроль.

С 1 января 2012 года страны объединятся в Едином экономическом пространстве, на котором будут применяться единые принципы работы бизнеса. Кроме того, лидеры стран планируют создать единое валютное пространство на территории Таможенного союза.

Россия предлагает Украине совместно устанавливать зону свободной торговли с Европейским Союзом после присоединения к Таможенному союзу и установления Единого экономического пространства в рамках России, Беларуси, Казахстана и Украины.