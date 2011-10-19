Социальные инвестиции «Метинвеста» достигли почти 400 млн. грн.

Международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний «Метинвест» инвестировала в реализацию социальных, спонсорских, благотворительных и корпоративных программ в регионах присутствия в первом полугодии 2011 года почти 400 млн. грн.

Об этом сегодня сообщили в пресс-центре «Метинвеста».

В сообщении отмечается, что в первом полугодии 2011 года украинские предприятия «Метинвеста» также заплатили 5,3 млрд. грн. налогов и сборов, в том числе ЕСВ (единый социальный вклад) - 919,7 млн. грн. Все выплаты были осуществлены своевременно, в полном объеме и отвечают принципам прозрачного и ответственного ведения бизнеса, подчеркнули в пресс-центре.

Совокупный объем затрат на персонал всех предприятий Группы в первом полугодии 2011 года превысил 3,6 млрд. грн. и вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 45% в связи с увеличением количества предприятий (добавились ММК им. Ильича, Комсомольское рудоуправление) и общим ростом заработных плат в компании.

Совокупный объем затрат по отношению к 2010 году по украинским предприятиям Группы составил 15% и более чем на треть опережает темпы роста заработных плат по Украине (11%).

Увеличение численности персонала украинских предприятий Группы сбалансировало средний показатель заработной платы, который составил за первую половину года 4012 грн., что более чем на 60% превышает среднюю заработную плату по Украине (по данным Государственной службы статистики средняя зарплата по Украине за аналогичный период составила 2495 грн.).

Повышение уровня и качества жизни людей в регионах присутствия компании – важная составляющая социальной стратегии, инвестиции в реализацию программ развития регионов – один из наиболее действенных механизмов социального инвестирования, акцентировали в пресс-службе. В первом полугодии 2011 года на эти цели было направлено 19,5 млн. грн. Инвестиции в городские объекты инфраструктуры в первом полугодии 2011 года составили 2,7 млн. грн. А всего в 2011 году объем социальных инвестиций в развитие городов, согласно планам, достигнет 47 млн. 199,57 тыс. грн.

Комментируя данные показатели, генеральный директор ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» Игорь СЫРЫЙ сказал: «Мы рассматриваем программы корпоративной социальной ответственности «Метинвеста», как инструмент улучшения жизни каждого украинца. Рост социальных инвестиций является весомым показателем позитивных изменений в жизни городов и регионов присутствия предприятий группы, роста благосостояния и социальной защищенности людей». При этом он добавил: «Долгосрочная стратегия развития нашей компании призвана обеспечить достойную работу, заработную плату и уверенность в завтрашнем дне, комфортное настоящее и будущее городов и регионов».

Справка УНИАН. «Метинвест» является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Основными акционерами «Метинвест» являются Группа СКМ (71,25%) и Смарт-Холдинг (23,75%) совместно управляющие Компанией.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» - управляющая компания Группы «Метинвест».