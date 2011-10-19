Анонс на 20 октября

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится открытое заседание НКРЭ.

* Состоится третье открытое заседание Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере коммунальных услуг. Вопросы: О корректировании действующих тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод для предприятий водопроводно-канализационного хозяйства для потребностей бюджетных учреждений и других потребителей, кроме населения. О корректировании действующих тарифов на тепловую энергию для субъектов ведения хозяйства в сфере теплоснабжения для потребностей бюджетных учреждений и других потребителей, кроме населения.

* Состоится международная Конференция «Пенсионная реформа: эффективность и справедливость». Организатор - «Реформаторский клуб». Участники: С. Тигипко, вице-премьер-министр, министр социальной политики Украины; Б.Марин, исполнительный директор Европейского центра социальной политики и исследований; Б.Зайчук, глава правления Пенсионного фонда Украины; В.Хомутынник, председатель Комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики; Г.Юкен, член комитета по страхованию жизни ЕБА; Э.Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАНУ; В.Сушкевич, глава комитета ВРУ по вопросам пенсионеров, ветеранов и инвалидов; С.Вайнс, зам. директора миссии USAID в Украине .

* В УНИАН состоится презентация специализированного сайта общественного партнерства «За честные государственные закупки» - http://blogs.kiev.ua/ua/. Представитель секретариата партнерства Алла Волошина и президент ТО «ТОРО» - Контактной группы в Украине Transparency International Алексей Хмара расскажут о важности для Украины нового интернет-ресурса в сфере тендеров и о его задании. Изюминкой сайта станет то, что каждый украинский гражданин сможет добавить информацию о злоупотреблении в сфере государственных закупок. Здесь будет размещена информация о том, кто стал инициатором коррупции, и в чью пользу, собственно, закупка была осуществлена, то есть, это будет «украинский Викиликс» в сфере тендеров. По мнению представителей партнерства «За честные государственные закупки», люди должны знать своих «героев» и помнить, что в этом виноваты конкретные должностные лица или же организации.

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины.

* Пресс-конференция на тему: «Во всех ли квартирах украинцев тепло?». Участники: Виталий Шаповаленко, директор Департамента систем жизнеобеспечения Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины; Владимир Стороженко, начальник ГУ жилищного хозяйства КГГ.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Власть продолжает террор против предпринимателей?!”. Организаторы Налогового Майдана, лидеры Всеукраинского Комитета “Наступ” расскажут о новой стратегии по отстаиванию прав предпринимателей Украины и на примере Одесских рынков обсудят вопросы: В каких условиях сегодня работают предприниматели? За чьи средства построены рынки? Кто претендует на торговые места, построенные за средства предпринимателей? Кто и как разворовывает имущество и земли рынков? и др. Также будет обсуждаться новый закон об упрощенной системе налогообложения. Участники: председатель Комитета “Наступ” Руслан Секела; координатор Одесского Комитета “Наступ” Наталия Шарапова; представитель предпринимателей рынка “Северный” г. Одесса Сергей Швыдкий; представитель рынка “Малиновский” г. Одесса Светлана Рогачева; депутат Одесского горсовета Сергей Бовбалан.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «В Луганске начался передел рекламного рынка». Перед второй волной экономического кризиса власти Луганска решили еще сильнее ударить по социальной составляющей городского бюджета. Щиты тех компаний, которые, несмотря на тяжелые условия, исправно платили городу деньги – демонтируются. Вместо них будут поставлены щиты вновь созданных компаний, которые еще ни одного дня не работали на рынке наружной рекламы и вряд ли собираются платить в бюджет. За ними стоят конкретные политические интересы и желание увеличить "заборы" из щитов минимум в два раза. Уже сегодня в Луганске начался незаконный передел рынка рекламы, который приведет к массовой потере рабочих мест, уродованию города, потере социальных денег. Какие еще могут быть последствия для жителей города? Детальную информацию о происходящем предоставят представители Ассоциации наружной рекламы Украины.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Украина собственноручно закрывает двери к Соглашению об ассоциации и зонах свободной торговли с ЕС». Представители общественных организаций обнародуют открытое обращение к Президенту Украины по поводу откладывания его встречи с Президентом Еврокомиссии Жозе Мануелом Барозу и предложений отложить подписание Соглашения об Ассоциации с ЕС. Участники: Святослав Павлюк, Фонд PAUCІ, Александр Сушко, Институт Евро-Атлантического сотрудничества, Виктория Гуменюк, Общественный экспертный совет, ОО «Центр ЮЕЙ».Организатор: Общественный Экспертный совет при Украинской части Комитета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС.

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