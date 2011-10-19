Главное на 19 октября (вечер)

Финансы

Fitch изменил прогноз рейтингов Украины с «позитивного» на «стабильный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило с «позитивного» на «стабильный» прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте рейтингового агентства.

Согласно сообщению, Fitch подтвердил долгосрочный РДЭ на уровне «B» и краткосрочный РДЭ на уровне «B».

При этом рейтинговое агентство подтвердило рейтинг странового потолка Украины на уровне «B».

«Баланс рисков, которые стоят перед Украиной, теперь в большей степени отражается «стабильным» прогнозом, с учетом роста стоимости суверенных внешних заимствований, а также связанных с ним опасений относительно внешнего финансирования», - отмечают эксперты Fitch.

Рейтинговое агентство напомнило, что рейтинги с прогнозом «позитивный» были присвоены Украине в июле 2011 года. С тех пор Fitch снизил прогнозы роста мировой экономики, и повышение непринятия риска инвестором ослабило многие валюты развивающихся рынков по отношению к доллару США.

Также Fitch ранее отмечал, что сочетание влияния обменного курса нацвалюты на сталелитейную промышленность и внутренние политические риски делают Украину более уязвимой, чем большинство развивающихся рынков в период ухудшения внешних условий.

Кроме того, эксперты рейтингового агентства говорят, что на Украину давят внешние риски финансирования, при этом страна имеет высокий валовой внешний долг в 77% ВВП.

Помимо этого Fitch подчеркивает, что программа сотрудничества Украины с МВФ приостановлена еще в марте.

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В Украине денежная масса в сентябре сократилась на 0,6%, монетарная база – на 2,3%

В Украине денежная масса в сентябре 2011 года сократилась на 0,6% (с начала года увеличилась на 10,4%) - до 660,3 млрд. грн., монетарная база - на 2,3% (с начала года выросла на 3,8%) - до 234,3 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Общий объем депозитов в сентябре оставался почти без изменений, а с начала года увеличился на 12,8%, - до 466,9 млрд. грн. В т.ч. депозиты юридических лиц выросли на 1,6% (с начала года - на 17%) - до 166,2 млрд. грн., депозиты физических лиц сократились на 0,9% (с начала года увеличились на 10,6%) - до 300,7 млрд. грн.

Общий объем остатков кредитных вложений в сентябре вырос на 1,3% (с начала года - на 9,3%) - до 791,6 млрд. грн. В т.ч. объем остатков по кредитам юридическим лицам вырос на 2% (с начала года - на 13,4%) - до 589,4 млрд. грн., по кредитам физическим лицам сократился на 0,7% (с начала года - на 1,1%) и составил 202,2 млрд. грн.

Объем наличности вне банков в сентябре сократился на 2,1% (с начала года увеличился на 3,8%) – 189,9 млрд. грн., а с начала года увеличился на 6%.

Объем корсчетов банков в сентябре сократился на 9,5% (с начала года - на 12,8%) - до 14,6 млрд. грн. Норматив обязательных резервов составлял 13,9 млрд. грн., из которых на отдельный счет в Национальном банке Украины было перечислено 11,1 млрд. грн.

Объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Нацбанке в сентябре сократился на 42,8% (с начала года увеличился в 2,3 раза) - до 6,3 млрд. грн.

В сентябре объем мобилизационных операций Нацбанка составил 10,1 млрд. грн., с начала года – 158,6 млрд. грн.

Объем операций НБУ по рефинансированию банков в сентябре составил 2 млрд. грн. (с начала года – 6 млрд. грн.).

Справка УНИАН. Денежная масса в Украине в 2010 году увеличилась на 22,8% – до 598,4 млрд. грн., монетарная база – на 15,8%, до 225,7 млрд. грн.

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Fitch пересмотрел прогноз по рейтингам 9 украинских банков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело с «позитивного» на «стабильный» прогноз по рейтингам девяти украинских банков и подтвердило рейтинги этих банков.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, данные рейтинговые действия последовали за пересмотром с «позитивного» на «стабильный» прогноза по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте.

В сообщении указывается, что изменение прогноза по рейтингам «УкрСиббанка», «Укрсоцбанка», банка «Форум», «ПроКредит Банка» (Украина), «Правэкс-Банка», «ВТБ Банка» (Украина) и «Корпоративного и Инвестиционного Банка Креди Агриколь» отражает уменьшение вероятности повышения странового потолка Украины («B») после пересмотра прогноза по суверенным рейтингам. «Страновой потолок Украины, который отражает трансфертный риск и риск конвертации, сдерживает долгосрочные РДЭ банков в иностранной валюте, так как ограничивает степень, в которой поддержка со стороны мажоритарных иностранных акционеров этих банков может учитываться в их рейтингах. Долгосрочные РДЭ банков в национальной валюте «B+» также принимают во внимание страновые риски Украины» - говорится в сообщении Fitch.

Также сообщается, что изменение прогнозов по рейтингам находящихся в государственной собственности «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка» отражает мнение Fitch о том, что способность государства предоставить им поддержку в случае необходимости остается ограниченной, о чем свидетельствуют суверенные долгосрочные РДЭ на уровне «B».

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ТЭК

Польская PGNIG дала «Газпрому» время до конца октября для предоставления скидки на газ

Варшава. Польская нефтегазовая компания PGNIG решила предоставить главному поставщику газа в страну российскому «Газпрому» время до конца октября на добровольное предоставление скидки на поставляемое в Польшу топливо.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Переговоры между PGNІG S.A. и «Газпромом» о новых ценовых условиях импортных поставок газа в Польшу вошли в ключевой момент. Если сторонам не удастся выработать соглашения до конца октября текущего года, PGNIG подаст в арбитражный суд в Стокгольме», - сказано в обнародованном в среду заявлении польской компании.

Пресс-служба отметила, что представители «Газпрома», которые в прошлую пятницу были в Варшаве, проигнорировали возможность провести переговоры о цене поставляемого в Польшу газа.

«К сожалению, встреча не состоялась. Представители «Газпрома» – сразу после открытия нового офиса компании EuRoPolGaz – уехали в аэропорт. Предоставленную российской стороной другую информацию на эту тему следует воспринимать как элемент переговорной стратегии», - отметили в PGNIG.

Польская компания напомнила, что действующий межправительственный польско-российский договор о газовых поставках позволяет подать в международный Арбитражный суд, если сторонам после 6 месяцев переговоров не удалось достичь компромисса.

PGNIG напомнила, что подала заявку о пересмотре уровня цен в апреле 2011 года, заметив, что удешевления российского газа вследствие изменения рыночной ситуации потребовал ряд других европейский клиентов «Газпрома».

Как сообщал УНИАН, в сентябре PGNIG заявлял о намерении через суд требовать снижения цены на поставляемый в Польшу газ, если «Газпром» добровольно не согласится предоставить скидку к октябрю.

Позднее этот строк был перенесен до половины октября.

По данным польского издания DziennikGazetaPrawna, польские власти требуют от россиян 10% скидки на поставляемое в Польшу топливо, а «цена вопроса» составляет более 0,5 млрд. долларов.

Справка УНИАН. Польша, которая за счет собственной добычи газа покрывает около трети своих потребностей, с конца 2010 года практически все остальные 70% импортирует из Российской Федерации.

«Газпром» поставляет в Польшу ежегодно около 10 млрд. кубометров газа.

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Уровень расчетов за потребленный газ в Украине сократился до 87%

На протяжении января-сентября 2011 г. предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 30,824 млрд. куб. м природного газа на общую сумму 57,697 млрд. грн, за который уплачено 50,126 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что уровень расчетов всех потребителей за газ в январе-сентябре сократился на 2,9 процентных пункта, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 86,9%.

Справка УНИАН. В 2010 году предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 46 млрд. 52,8 млн. куб. м природного газа на общую сумму 69 млрд. 45,9 млн. грн, за который уплачено 59 млрд. 758,9 млн. грн.

Уровень расчетов всех потребителей за газ в 2010 году увеличился на 0,1 процентного пункта, по сравнению с 2009 годом, до 86,5%.

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Фондовый рынок

"ЭКУ" перечислила 25% "Днепроэнерго" на счет ФГИУ для их последующей приватизации

Государственный пакет акций ПАО "Днепроэнерго" в размере 25% уставного фонда списан со счета в ценных бумагах НАК "Энергетическая компания Украины" и зачислен на счет Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Об этом сообщает электронная система раскрытия информации эмитентов Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР).

Таким образом, на счету НАК "ЭКУ" сегодня остается госпакет акций "Днепроэнерго" в размере 25,0000167% уставного фонда, акционером еще 41,6 % акций ПАО является DTEK Holdings Limited.

Как отмечается в обнародованной информации, 25% "Днепроэнерго" передано ФГИУ с целью их дальнейшей приватизации.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ в августе т.г. начал подготовку к проведению приватизационных конкурсов, в том числе по продаже 25% "Днепроэнерго". В то же время, ФГИУ так и не объявил в сентябре этого года конкурс по продаже блокпакета "Днепроэнерго", как это было заявлено ранее.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим распоряжением №310 от 11 апреля т.г. решил продать 25% «Днепроэнерго», 45,1% «Захидэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».

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Международные отношения

Евразийский экономический союз может быть создан к 2015 году – Путин

Москва. Евразийский экономический союз может быть создан к 2015 году.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал на пресс-конференции по итогам заседания Высшего органа Таможенного союза на уровне глав правительств.

«Евразийский союз – это дело будущего. Сначала мы говорили о Таможенном союзе, сейчас говорим о том, что с 1 января следующего года должны заработать механизмы ЕЭП и это гораздо более глубокая степень интеграции», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, в ходе формирования ЕЭП придется принимать большое количество нормативных актов и вносить изменения в национальные законодательства.

«И только потом, где-то на рубеже 2015 года мы можем подойти, если будем также энергично действовать как до сих пор, к идеи создания Евразийского союза», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, это вопрос квазиполитического характера.

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Агро

Президент подписал закон об отмене экспортной пошлины на пшеницу и кукурузу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон № 3906-VI «О внесении изменений в закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и о ставках вывозной (экспортной) пошлины на некоторые виды зерновых культур».

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 7 октября т.г. Верховная Рада приняла Закон Украины «Об утверждении ставок вывозной (экспортной) пошлины на отдельные виды сельскохозяйственных культур». Законом предусматривается отменить экспортную пошлину на пшеницу и кукурузу, однако до 1 января 2012 года остается экспортная пошлина на ячмень по ставке 14%, но не меньше, чем 23 евро за одну тонну.

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Минагропрод прогнозирует экспорт зерна урожая 2011 года в объеме 27 млн. тонн

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ожидает, что объем экспорта зерна из урожая 2011 года составит 27 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на министра Николая ПРИСЯЖНЮКА.

«В текущем году мы ожидаем произвести свыше 53 млн. тонн зерновых культур. Это один из самых высоких показателей производства за всю историю нашего государства. При таком уровне производства ожидаемые объемы экспорта зерновых культур составят около 27 млн. тонн», – сообщил Н. ПРИСЯЖНЮК.

Министр подчеркнул, что в этом году каждая пятая тонна ячменя, каждая восьмая тонна кукурузы и каждая двенадцатая тонна пшеницы, которые будут продаваться в мире, будут украинского происхождения. В целом по объемам экспорта пшеницы в текущем году Украина будет занимать восьмое место в мире, по кукурузе – третье, по ячменю – первое место.

Напомним, 7 октября т.г. Верховная Рада приняла Закон Украины «Об утверждении ставок вывозной (экспортной) пошлины на отдельные виды сельскохозяйственных культур». Законом предусматривается отменить экспортную пошлину на пшеницу и кукурузу, однако до 1 января 2012 года остается экспортная пошлина на ячмень по ставке 14%, но не меньше, чем 23 евро за одну тонну.

Справка УНИАН. Экспорт зерна из Украины в 2010-2011 маркетинговом году (июль 2010 г. – июнь 2011 г.) составил 12,037 млн. тонн, в 2009-2010 МГ - 21 млн. тонн зерна, в 2008-2009 МГ – 24,5 млн. тонн.

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