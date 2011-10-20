Сегодня Янукович вылетает на Кубу. Визит продолжится до 23 октября

20-23 октября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществит государственный визит в Республику Куба.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Как сообщал УНИАН, согласно данным главы Администрации Президента Сергея ЛЁВОЧКИНА, в ходе визита в Республику Куба предусматриваются встречи В.ЯНУКОВИЧА с высшим руководством этой страны. Планируется подписание ряда двусторонних документов в финансовой и транспортной отраслях, а также в сфере молодежи и спорта.

Запланировано посещение В.ЯНУКОВИЧЕМ лечебно-оздоровительного центра «Тарарб», где уже больше 20 лет осуществляется лечение пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС украинских детей, а также Центра молекулярной иммунологии в Гаване.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ планирует принять участие в украинско-кубинском бизнес-форуме.