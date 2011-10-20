ДАЙДЖЕСТ СМИ за 20 октября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Янукович подписал закон об отмене экспортных пошлин на пшеницу и кукурузу», в котором пишет: Президент подписал закон об обнулении экспортных пошлин на пшеницу и кукурузу, который был передан ему на подпись в минувшую пятницу. Он вступит в силу после опубликования его в официальной прессе…

http://delo.ua/business/janukovich-podpisal-zakon-ob-otmene-eksportnyh-poshlin-na-pshenicu-i-166455/

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Также «Дело» в публикации «Главу НБУ Арбузова вызывают в Верховную Раду» пишет: на следующее заседание парламентского финансового комитета приглашен Сергей Арбузов. Депутаты хотят, чтобы глава НБУ рассказал им, какие меры будет предпринимать регулятор для сохранения стабильности курса гривни…

http://delo.ua/finance/glavu-nbu-arbuzova-vyzyvajut-v-verhovnuju-radu-166432/

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«Дело» в публикации «Неразбериха с «зимним временем» запутала работу украинских авиакомпаний» пишет: решение об отказе переходить на "зимнее время" за 40 дней до начала зимней навигации вынудило украинских авиаперевозчиков в срочном порядке вносить изменения в расписание прилетов и вылетов из аэропорта "Борисполь". Теперь нужно менять все обратно…

http://delo.ua/business/nerazberiha-s-zimnim-vremenem-zaputala-rabotu-ukrainskih-aviak-166413/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Вместе с теми», в котором пишет: сразу же после подписания нового договора о свободной торговле товарами в рамках СНГ украинские чиновники объявили о намерении заключить аналогичное соглашение о торговле услугами и изучить возможность присоединения к техническим регламентам Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). Новые шаги в этом направлении могут поставить под угрозу возобновление экономической интеграции Украины и ЕС, уверены эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1798805

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «А бизнес и ныне там», в котором пишет: Украина проигрывает в глобальной конкурентной борьбе за инвестиции предпринимателей. В очередном рейтинге легкости ведения бизнеса страна сдала позиции, опустившись на 152-е место. Такое положение отмечается по большинству индексов рейтинга Doing Business, а украинская налоговая система, по мнению экспертов, по-прежнему остается одной из худших в мире, поскольку в нынешнем рейтинге они еще не учли действующий Налоговый кодекс. Ухудшение рейтинга специалисты объясняют тем, что большинство задекларированных властями реформ остается на бумаге…

http://www.kommersant.ua/doc/1798888

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Издание «Экономические известия» публикует материал «Социальный блицкриг», в котором пишет: сегодня в первой половине дня народные депутаты проголосуют за масштабную отмену социальных гарантий и льгот миллионов своих же избирателей. Правда, данной информацией владеют только считанные высокопоставленные люди при власти. Одних только этих действий всей нынешней власти в социальной сфере достаточно, чтобы получить достойный ответ от многих украинцев на любых будущих выборах…

http://state.eizvestia.com/full/socialnyj-blickrig

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Города останутся без транспорта», в котором пишут: поставки городского транспорта под Евро-2012 идут очень медленными темпами: из обещанных правительством 2 тыс. единиц транспорта получено менее двухсот. Отчасти это связано с проблемами в получении кредитов под эти цели. Уже сейчас понятно, что городам вряд ли удастся реализовать планы по закупкам в полном объеме…

http://markets.eizvestia.com/full/goroda-ostanutsya-bez-transporta

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«Экономические известия» публикуют материал «Считайте дни», в котором пишут: Николай Азаров уверен, что в течение ближайших дней Украина и Россия договорятся о новых условиях газового сотрудничества, которые заменят контракты 2009 г., подписанные при экс-премьере Юлии Тимошенко. Однако для улучшения ситуации на внутреннем рынке, по мнению экспертов, правительству еще надо разобраться с долгами предприятий теплокоммунэнерго за потребленное ранее импортное голубое топливо…

http://state.eizvestia.com/full/schitajte-dni

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Газета «Сегодня» в публикации «Ноу-хау: в кассах на ж/д вокзале теперь электронные очереди» пишет: билеты на поезда продают только по талону, пассажиры стоят у касс по привычке…

http://www.segodnya.ua/news/14300822.html

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Также «Сегодня» в публикации «Днепр - вымирает: статус миллионника не спасли даже студенты» пишет: ежемесячно из Днепропетровска уезжают более тысячи жителей…

http://www.segodnya.ua/news/14300752.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Медведев останется президентом в Facebook» пишет: Президент РФ объявил в своем микроблоге в Twitter, что завел себе страничку в социальной сети Facebook. «Решил писать еще и в “Фейсбук”. Читайте!» — написал он. Забавная тонкость состоит в том, что страница Медведева названа president.dmitry.medvedev, и является не личной, а так называемой fanpage…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1397680/medvedev_priglasil_chitat_ego_esche_i_v_facebook

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Также «Ведомости» в публикации «Российские топ-менеджеры дороже европейских» пишут: топ-менеджеры крупнейших российских компаний зарабатывают на десятки процентов больше европейских коллег, утверждает Hay Group. Да и темпы роста доходов россиян самые высокие в Европе...

http://www.vedomosti.ru/career/news/1397608/rossiyane_samye_dorogie

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Издание «Известия» в публикации «Самолеты в России могут оборудовать алкотестерами» пишет: также будет создан "черный список" пилотов, авиатехников и руководителей авиапредприятий. Таков основной вопрос повестки беспрецедентно широкого совещания в Росавиации, которое пройдет 20 октября…

http://izvestia.ru/news/504421

(УНИАН)