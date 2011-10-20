В России разбился самолет Су-24, экипаж погиб
10:12, 20 октября 2011Разное
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Москва. В России разбился фронтовой бомбардировщик Су-24, двое членов экипажа погибли.
Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете РФ.
Самолет разбился сегодня около 7.15 по московскому времени при заходе на посадку на аэродром войсковой части в Амурской области.
Военным следственным отделом Следственного комитета России по Белогорскому гарнизону по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).
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