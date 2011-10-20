Ланге о возможных санкциях ЕС к украинским чиновникам - "это не игры"

Остановка переговоров с Евросоюзом и введение санкций против украинских высокопоставленных должностных лиц является вполне реальной перспективой.

Такое мнение председатель представительства немецкого Фонда Конрада Аденауэра в Украине Нико ЛАНГЕ высказал в интервью ИА «ЛИГАБизнесИнформ».

«Например, руководитель сектора международных связей немецкого парламента сказал, что нужно остановить процесс переговоров. Звучали и другие предложения - не подписывать ассоциацию. Были и идеи, что европейские политики не должны приезжать на игры Евро-2012, чтобы на трибунах не сидеть рядом с вашим руководством. Были предложения ввести визовый режим для владельцев украинских диппаспортов, для людей, которые с этими паспортами отдыхают в Европе. Сложно сказать, что из этого будет реализовано. Но это очень жесткая реакция. Это не игры. Реальные политики думают о реальных санкциях», - сказал Н.ЛАНГЕ.

Председатель представительства немецкого Фонда Конрада Аденауэра в Украине также разъяснил, что Европейский Союз защищает не лично бывшего премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО, а базовые европейские ценности, которые должны быть в стране, претендующей на интеграцию в ЕС.

«Здесь иногда неправильно все понимают. Европейский Союз не защищает ТИМОШЕНКО. ЕС настаивает на том, что страна, которая хочет интегрироваться в него, поддерживает базовые стандарты правового государства и демократии. ТИМОШЕНКО - это символ. И очень примитивно говорить, что раз кто-то критикует договор - это друзья ТИМОШЕНКО. Это далеко не так», - объяснил Н.ЛАНГЕ.

По его словам, действия нынешней украинской власти действительно разгневали очень многих европейских политиков, ведь в Европе очень много политиков, которые в последние годы были друзьями Украины и всегда выступали адвокатами ее европейской перспективы.

«Сейчас они чувствуют себя обманутыми. Они спрашивают себя: для кого мы это все делали? Никто не любит, когда его считают дураком. Особенно этого не любят люди, которые состоят в очень высоких и ответственных должностях в Евросоюзе. Когда сидят эксперты из ЕС с украинскими политиками, иногда происходят странные разговоры. Последние очень стараются показать, что в Украине все нормально и правильно идет, что все судебные процессы против оппозиции - это борьба с коррупцией. В то же время европейские политики располагают очень точной информацией о том, что в Украине реально происходит», - подчеркнул Н.ЛАНГЕ.