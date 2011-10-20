Москва. Создана рабочая группа по вступлению Кыргызстана в Таможенный союз.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр России Владимир ПУТИН на пресс-конференции по итогам заседания Высшего органа Таможенного союза на уровне глав правительств.

«По предложению Казахстана мы сегодня сформулировали идею и реализовали ее в принятых документах – создали рабочую группу, которая будет работать над тем, чтобы приближать момент вступления Кыргызстана в Таможенный союз», - сказал В.ПУТИН.

Он подчеркнул, что ТС и ЕЭП открыт для присоединения других соседних стран.

По его словам, уже сегодня заинтересованы в этом Кыргызстан и Таджикистан.

При этом он отметил, что Таджикистан не может это сделать из-за отсутствия общей границы, но после вступления Кыргызстана этот вопрос может стать на повестке дня.