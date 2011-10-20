БРУ инвестировало 22,7 млн. грн. в развитие курорта Balaklava Green

За 9 месяцев 2011 года Балаклавское рудоуправление инвестировало 22,7 млн. грн. в подготовку территории предприятия к развитию курорта Balaklava Green.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

В частности, БРУ проводит набор новых сотрудников и закупку необходимой техники; проектные и научно-изыскательские работы; ведет складирование некондиционного известняка на территории Западно-Балаклавского карьера с учетом развития проекта Balaklava Green.

В рамках подготовки территории предприятия к реализации проекта Balaklava Green проведен ряд проектных и научно-изыскательских работ:

• инженерно-геологические изыскания на участках Гасфорт, Кадыкой, Псилерахи;

• проектно-изыскательские работы по формированию прибрежной полосы с выходом в сторону моря в районе Васильевой Балки;

• научно-изыскательские работы по определению и расчету электрических нагрузок потребителей проектируемого градостроительного комплекса;

• проектно-изыскательские работы определения расчетных нагрузок и принципиальной схемы газоснабжения проектируемого градостроительного комплекса южной части Балаклавского района;

• научно-исследовательские работы по разработке концепции водоснабжения и водоотведения проектируемого градостроительного комплекса Балаклавского района;

• подготовлено технико-экономическое обоснование ликвидации Псилерахского карьера.

За январь-сентябрь 2011 года предприятие переместило около 1 млн. тонн горных масс для подготовки территории под строительство рекреационного комплекса, что составляет примерно 30% от годового объема добычи известняка.

В течение года, для осуществления подготовки территории к реализации проекта Balaklava Green, на БРУ дополнительно принято на работу 49 человек. Всего численность работников предприятия на сегодня составляет 859 человек. В результате реализации проекта Balaklava Green количество рабочих мест на предприятии планируется увеличить практически в 2 раза. С этой целью БРУ активно сотрудничает с Севастопольским центром занятости - стороны заключили соглашение по привлечению новых сотрудников.

Кроме того, в рамках инвестиционной программы закуплена новая техника - автогрейдер ДЗ-98, погрузчик Dressta, бульдозер Т-15 и другое оборудование.

«Работы по подготовке территории предприятия к реализации проекта Balaklava Green – это не просто новый этап в развитии БРУ, это ежедневная работа Балаклавского рудоуправления. Горняки, наряду со своей основной производственной задачей - добычей известняка, уже сегодня вносят свой вклад в будущее рекреационное развитие региона», - отметил председатель правления АО «Балаклавское РУ» Валерий Немченко.

До 2015 года БРУ сохранит добычу известняков на существующем уровне в пределах 3-3,5 млн. тонн в год. Одновременно предприятие будет проводить подготовку территории к строительству курорта Balaklava Green. Новое направление деятельности, по предварительным прогнозам, увеличит объем работ на предприятии в 3 раза.

Справка УНИАН. Группа «Смарт-холдинг» является инвестором проекта Balaklava Green. Проект Balaklava Green в январе 2011 года включен в Программу экономического и социального развития г. Севастополя. АО «Балаклавское РУ» является одним из градообразующих предприятий Севастополя и вносит значительный вклад в его социально-экономическое развитие. Рудоуправление производит металлургический известняк, щебеночный и песчаный материал, бутовый камень.