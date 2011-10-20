Украина и ЕС согласовали параметры договора о ЗСТ
Брюссель. Украина и Европейский Союз согласовали основные параметры торговой части соглашения об ассоциации.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщили сегодня на конференции в Европарламенте комиссар ЕС по вопросам торговли Карел Де ГУХТ и первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.
«Вчера вечером Андрей КЛЮЕВ и я достигли согласия по всем параметрам торгового соглашения», - сказал комиссар ЕС.
«Это позволяет завершить технически переговоры по соглашению об ассоциации, включая зону свободной торговли до конца года», - добавил он.
В свою очередь, А.КЛЮЕВ подчеркнул, что сторонам удалось согласовать все ключевые положения торговой части соглашения об ассоциации.
«Мы поручили экспертам провести необходимую техническую работу в ближайшее время», - сказал он.
Первый вице-премьер также поблагодарил европейскую сторону за достижение согласия в сложные времена экономического кризиса и внутренних реформ, как в Украине, так и в Евросоюзе.
К. Де ГУХТ также сообщил, что в соответствии с торговой частью соглашения об ассоциации украинские законы и стандарты станут совместимыми с европейскими торговыми правилами.
В том числе, по словам еврокомиссара, в случае выполнения соглашения даже законодательство Украины в таких сферах, как государственные закупки или конкурентная политика, будет достаточно похожими на законодательство ЕС.
Комиссар отметил, что реализация соглашения позволит создать в Украине предсказуемый бизнес-климат, а также привлечь новые инвестиции, поскольку зона свободной торговли даст большую уверенность инвесторам.
Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с 2008 года.
Зона свободной торговли должна стать составной частью соглашения об ассоциации, переговоры о которой стороны начали в 2007 году.
Представитель Еврокомиссии Джон КЛЕНСИ заявил, что Европейская комиссия не видит прямого влияния подписанного Украиной соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) со странами СНГ на отношения с ЕС.
«Страны СНГ, включая Украину, свободны в заключении торговых соглашений в соответствии со своими экономическими приоритетами, включая другие соглашения о ЗСТ», - сказал он.
Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что зона свободной торговли не является Таможенным союзом (как например, союз России, Беларуси и Казахстана) и не предполагает введения общих таможенных тарифов на внешних границах.
«Это соглашение о зоне свободной торговли не имеет прямого влияния на наши торговые отношения», - сказал Дж.КЛЕНСИ.
Напомним, 18 октября в ходе заседания глав правительств стран СНГ в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли.
В тот же день премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выразил надежду, что подписанный договор о зоне свободной торговли (ЗВТ) в рамках СНГ вступит в силу с января 2012 года.
Договор о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизия.
Не подписали договор Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан.