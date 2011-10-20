Комиссар ЕС: решение о подписании соглашения с Украиной примут после финализации документов

Брюссель. Комиссар Европейского Союза по вопросам торговли Карел де ГУХТ подчеркивает, что решение о подписании соглашения с Украиной будет приниматься после финализации документов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня на конференции.

«Когда у нас будет готовое предложение на столе, мы будем смотреть, что мы можем сделать», - сказал комиссар.

В этом контексте К. де ГУХТ напомнил недавние заявления Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН о необходимости продолжить техническую часть переговоров о соглашении об ассоциации с Украиной, невзирая на внутриполитическую ситуацию.

«Вчерашние договоренности (во время которых были согласованы ключевые положения соглашения об ассоциации – УНИАН) должны помочь нам завершить соглашение до конца года, и иметь четкое понимание, где мы есть», - сказал комиссар ЕС.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с 2008 года. Зона свободной торговли должна стать составляющей частью соглашения об ассоциации, переговоры о которой стороны начали в 2007 году.

К.ЭШТОН на минувшей неделе заявила о необходимости завершить технические переговоры о соглашении об ассоциации до конца года. При этом она отметила, что решение о подписании и ратификации соглашения будет зависеть от внутренней ситуации в Украине и соблюдения Киевом демократических стандартов.