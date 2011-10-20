Власенко: апелляция на приговор Тимошенко будет подана "в течение нескольких дней"

Руководитель группы защитников экс-премьер-министра Сергей ВЛАСЕНКО заявляет, что апелляционная жалоба на решение Печерского районного суда Киева о вынесении приговора экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО будет подана "в течение нескольких дней".

Об этом С.ВЛАСЕНКО сообщил корреспонденту УНИАН.

"Апелляция будет подана в течение нескольких дней", сказал С.ВЛАСЕНКО.

В то же время, защитник Ю.ТИМОШЕНКО не стал называть конкретные сроки обращения в Апелляционный суд Киева.

Как сообщал УНИАН, 12 октября адвокат экс-премьера Юрий СУХОВ заявил, что защита Ю.ТИМОШЕНКО с 17 по 23 октября намерена обратиться в Апелляционный суд Киева для обжалования приговора, вынесенного 11 октября Печерским райсудом по результатам рассмотрения "газового дела". Решение может быть обжаловано в течение 15 дней, что означает – срок подачи аппеляции истекает 26 октября.

Ю.СУХОВ также сообщил о намерении впоследствии обжаловать решение Апелляционного суда Киева в высшей специализированной судебной инстанции в кассационном порядке.

"Для того, чтобы попасть в Европейский суд по правам человека, мы должны пройти апелляционную инстанцию, кассационную инстанцию в украинских судах. Но, к сожалению, мы не видим перспектив того, что решение (Печерского райсуда – УНИАН) будет отменено", - пояснил он.

В соответствии с национальным законодательством, апелляционное рассмотрение жалобы на решение Печерского райсуда должно состояться не раньше, чем через полтора месяца и не позже, чем через четыре месяца после соответствующего обращения.

Печерский райсуд Киева 11 октября приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. По решению суда она не сможет занимать государственные должности в течение трех лет после отбывания наказания.

Защита считает приговор своей подзащитной "позорной страницей в истории украинского правосудия".