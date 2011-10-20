Главное на 20 октября (день)

Финансы

Fitch пересмотрело на «стабильный» прогноз по рейтингам 6 украинских компаний

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело с «позитивного» на «стабильный» прогноз по рейтингам шести украинских компаний вслед за изменениями по суверенным рейтингам Украины.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, проведены следующие рейтинговые действия в отношении украинских компаний:

DTEK Holding Limited - долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», прогноз изменен с «позитивного» на «стабильный». Рейтинг продолжает сдерживаться суверенным потолком Украины «B»; краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B»; долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «B+», прогноз изменен с «позитивного» на «стабильный»; приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», рейтинг возвратности активов «RR4»; краткосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «B»; национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AA+(ukr)», прогноз «стабильный»; национальный приоритетный необеспеченный рейтинг подтвержден на уровне «AA+(ukr)».

Metinvest B.V. - долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», прогноз изменен с «позитивного» на «стабильный». Рейтинг продолжает сдерживаться суверенным потолком Украины «B»; краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B»; долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «B+», прогноз изменен с «позитивного» на «стабильный»; приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», рейтинг возвратности активов «RR4»; краткосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «B»; национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AA+(ukr)», прогноз «стабильный»; национальный краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне «F1+(ukr)».

Ferrexpo Plc - долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», прогноз изменен с «позитивного» на «стабильный». Рейтинг продолжает сдерживаться страновым потолком Украины «B»; краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B». Кроме того, были подтверждены приоритетный необеспеченный рейтинг Ferrexpo в иностранной валюте и приоритетный необеспеченный рейтинг выпуска гарантированных облигаций Ferrexpo Finance plc. на уровне «B» с рейтингом возвратности активов «RR4».

MHP S.A. - долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», прогноз изменен с «позитивного» на «стабильный». Рейтинг продолжает сдерживаться страновым потолком Украины «B»; долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «B+», прогноз «стабильный»; приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», рейтинг возвратности активов «RR4».

ОАО «Мироновский хлебопродукт» (дочерняя компания в 99,9-процентной собственности MHP S.A.) - долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», прогноз изменен с «позитивного» на «стабильный». Рейтинг продолжает сдерживаться страновым потолком Украины «B»; долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «B+», прогноз «стабильный»; национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AA+(ukr)», прогноз «стабильный».

Kernel Holding SA - долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», прогноз изменен с «позитивного» на «стабильный». Рейтинг продолжает сдерживаться страновым потолком Украины «B»; долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «B+», прогноз «стабильный»; национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AA+(ukr)», прогноз «стабильный».

Напомним, Fitch Ratings изменило с «позитивного» на «стабильный» прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте.

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Миссия МВФ прибудет в Украину 25 октября — Альер

Миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину 25 октября.

Об этом говорится в сообщении МВФ, которым располагает УНИАН, со ссылкой на постоянного представителя МВФ в Украине Макса АЛЬЕРА.

«Миссия МВФ посетит Украину в период с 25 октября по 4 ноября для продолжения дискуссий в контексте второго пересмотра программы по соглашению «стэнд-бай» и консультаций за 2011 год по Статье IV Статей Соглашения МВФ» - сообщил М.АЛЬЕР.

Справка УНИАН. Программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на около 16 млрд. дол. Срок действия программы 2,5 года. Деньги привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Среди требований, которые выдвигает МВФ к Украине, - корректировка тарифов на газ и теплоснабжение.

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Дефицит бюджета ПФ в 2011 году может составить 21 млрд. грн. – Тигипко

Дефицит бюджета Пенсионного фонда (ПФ) по итогам 2011 года может составить 21 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время круглого стола заявил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

«В этом году рассчитываем (дефицит бюджета ПФ – УНИАН) 17,8 млрд. грн., думаю, будет 21 млрд. грн., это около 2% ВВП», - отметил он.

Правительство прогнозирует, что в 2013 году уровень дефицита бюджета фонда составит около 2 млрд. грн. – 0,3% ВВП, сообщил С.ТИГИПКО.

По его словам, с 2013 года, когда будет практически достигнут бездефицитный уровень бюджета ПФ, можно будет вводить второй уровень пенсионной системы – накопительный. Ожидается, что в случае его введения, в 2013 году в экономику поступит дополнительно 3,6 млрд. грн., а в 2020 году – минимум 36 млрд. грн.

Однако, как отметил вице-премьер-министр, на сегодня существуют риски введения накопительной системы пенсионного страхования, а именно – разрыв с отчислениями в солидарную систему, поскольку часть средств будет направляться в накопительные фонды.

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Азаров: ЗСТ СНГ позволит Украине увеличить ВВП на 2% и доходы бюджета до 9,5 млрд. грн.

Действие зоны свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ позволит Украине в 2012 году увеличить рост ВВП почти на 2% и доходы бюджета до 9,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Уже в 2012 году Украина может существенно увеличить внешнеэкономический товарооборот и получить дополнительный рост ВВП на уровне, как мы прогнозируем, приблизительно 2%. По нашим подсчетам, дополнительные доходы госбюджета только на первый год соглашения могут дать около 9,5 млрд. грн.», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он выразил надежду, что соглашение о зоне свободной торговли будет ратифицировано членами СНГ до конца текущего года и вступит в действие в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в ходе заседания глав правительств стран СНГ в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли.

В тот же день премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ высказал надежду, что подписанное соглашение о зоне свободной торговли в рамках СНГ вступит в силу с января 2012 года.

Соглашение о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизия.

Не подписали соглашение Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан.

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Международные отношения

Соглашение о ЗСТ с ЕС может быть подписано отдельно от соглашения об ассоциации - Акимова

Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС может быть парафировано, а затем подписано отдельно от соглашения об ассоциации.

Об этом в комментарии УНИАН заявила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА.

«Мы надеемся на парафирование. Я думаю, что этот документ может быть парафирован», - сказала И.АКИМОВА.

Отвечая на вопрос корреспондента о том, может ли соглашение о ЗСТ быть выделено из общего соглашения об Ассоциации и подписано отдельно, И.АКИМОВА ответила: «С моей точки зрения, документ может быть подписан чисто по зоне свободной торговли».

Как сообщал УНИАН, сегодня Украина и Европейский Союз согласовали основные параметры торговой части соглашения об ассоциации.

По словам комиссара ЕС по вопросам торговли Карела Де ГУХТА, это позволит завершить технические переговоры по соглашению об ассоциации, включая зону свободной торговки, до конца года

Справка УНИАН. Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с 2008 года.

Зона свободной торговли должна стать составной частью соглашения об ассоциации, переговоры о которой стороны начали в 2007 году.

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Комиссар ЕС: решение о подписании соглашения с Украиной примут после финализации документов

Брюссель. Комиссар Европейского Союза по вопросам торговли Карел де ГУХТ подчеркивает, что решение о подписании соглашения с Украиной будет приниматься после финализации документов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня на конференции.

«Когда у нас будет готовое предложение на столе, мы будем смотреть, что мы можем сделать», - сказал комиссар.

В этом контексте К. де ГУХТ напомнил недавние заявления Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН о необходимости продолжить техническую часть переговоров о соглашении об ассоциации с Украиной, невзирая на внутриполитическую ситуацию.

«Вчерашние договоренности (во время которых были согласованы ключевые положения соглашения об ассоциации – УНИАН) должны помочь нам завершить соглашение до конца года, и иметь четкое понимание, где мы есть», - сказал комиссар ЕС.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с 2008 года. Зона свободной торговли должна стать составляющей частью соглашения об ассоциации, переговоры о которой стороны начали в 2007 году.

К.ЭШТОН на минувшей неделе заявила о необходимости завершить технические переговоры о соглашении об ассоциации до конца года. При этом она отметила, что решение о подписании и ратификации соглашения будет зависеть от внутренней ситуации в Украине и соблюдения Киевом демократических стандартов.

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Украина и ЕС согласовали основные параметры торговой части соглашения об ассоциации

Брюссель. Украина и Европейский Союз согласовали основные параметры торговой части соглашения об ассоциации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщили сегодня на конференции в Европарламенте комиссар ЕС по вопросам торговли Карел Де ГУХТ и первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

«Вчера вечером Андрей КЛЮЕВ и я достигли согласия по всем параметрам торгового соглашения», - сказал комиссар ЕС.

«Это позволяет завершить технически переговоры по соглашению об ассоциации, включая зону свободной торговли до конца года», - добавил он.

В свою очередь, А.КЛЮЕВ подчеркнул, что сторонам удалось согласовать все ключевые положения торговой части соглашения об ассоциации.

«Мы поручили экспертам провести необходимую техническую работу в ближайшее время», - сказал он.

Первый вице-премьер также поблагодарил европейскую сторону за достижение согласия в сложные времена экономического кризиса и внутренних реформ, как в Украине, так и в Евросоюзе.

К. Де ГУХТ также сообщил, что в соответствии с торговой частью соглашения об ассоциации украинские законы и стандарты станут совместимыми с европейскими торговыми правилами.

В том числе, по словам еврокомиссара, в случае выполнения соглашения даже законодательство Украины в таких сферах, как государственные закупки или конкурентная политика, будет достаточно похожими на законодательство ЕС.

Комиссар отметил, что реализация соглашения позволит создать в Украине предсказуемый бизнес-климат, а также привлечь новые инвестиции, поскольку зона свободной торговли даст большую уверенность инвесторам.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с 2008 года.

Зона свободной торговли должна стать составной частью соглашения об ассоциации, переговоры о которой стороны начали в 2007 году.

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ТЭК

Нацкомуслуг повысила тарифы на тепло 11 лицензиатам для бюджетных предприятий

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг скорректировала в сторону повышения на 5-53% тарифы на тепловую энергию 11 субъектам хозяйствования в сфере теплоснабжения для нужд бюджетных учреждений, и на 10-51% - для нужд других потребителей, кроме населения.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня в ходе открытого заседания комиссии.

В частности, с 1 ноября т.г. тариф на тепловую энергию для КП Ялтинского городского совета «Ялтинские тепловые сети» (Крым) вырастет на 28,28% - до 893,44 грн./Гкал для бюджетных учреждений и других потребителей;

для КП «Малинтеплоэнерго» (Житомирская обл.) - на 11,69% - до 649,44 грн./Гкал для бюджетных учреждений, а для других потребителей останется на том же уровне - 790,82 грн./Гкал;

для КП «Барышевкатеплосеть» (Киевская обл.) - на 34,39% - до 972,72 грн./Гкал для других потребителей, а для бюджетных учреждений останется на том же уровне — 997,99 грн./Гкал;

для ООО «Тепло» (Сумская обл.): для потребителей Белополья — на 34,88% - до 777,81 грн./Гкал для бюджетных учреждений, на 31,81% - до 833,47 грн./Гкал для других потребителей, для потребителей пгт. Ульяновка — на 47,32% - до 771,61 грн./Гкал для бюджетных потребителей, на 43,53% - до 817,16 грн./Гкал для других потребителей, для потребителей пгт Жовтневе — на 30,88% - до 777,60 грн./Гкал для бюджетных потребителей, для КП «Теплогарант» - на 32,92% - до 719,28 грн./Гкал для бюджетных потребителей, на 28,61% - до 745,66 грн./Гкал для других потребителей, для КП «Глуховский тепловой район» - на 5,15% - до 733,68 грн./Гкал для бюджетных потребителей, для других потребителей останется на том же уровне — 947,14 грн./Гкал;

для Красноградского предприятия тепловых сетей (Харьковская обл.) - на 31,09% - до 864,80 грн./Гкал для бюджетных потребителей, на 30,71% - до 872,97 грн./Гкал для других потребителей;

для КП «Новокаховское управление коммунального хозяйства» (Херсонская обл.) - на 29,95% - до 901,02 грн./Гкал для бюджетных учреждений, на 30,10% - до 913,06 грн./Гкал для других потребителей;

для КПТС «Каховтеплокоммунэнерго» (Херсонская обл.) - на 25,34% - до 840,33 грн./Гкал для бюджетных учреждений и других потребителей;

для ООО «Смила Энергоинвест» (Черкасская обл.) - на 53,15% - до 823,71 грн./Гкал для бюджетных учреждений, на 51,40% - до 842,03 грн./Гкал для других потребителей;

для ПАО «Днепроэнерго» Криворожской ТЭС (Днепропетровская обл.) - на 11,19% - до 238,48 грн./Гкал для бюджетных учреждений, на 10,46% - до 253,47 грн./Гкал для других потребителей.

Справка УНИАН. В 2010 году для обеспечения единого подхода к формированию экономически обоснованных тарифов для предприятий – естественных монополистов был принят Закон Украины «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины».

8 июля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом создал Национальную комиссию регулирования рынка коммунальных услуг Украины.

29 сентября Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг Украины переименована в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.

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В список изъятий в рамках ЗСТ в СНГ попали энергоносители и металлы – Путин

Москва. В список изъятий в рамках зоны свободной торговли СНГ попали энергоносители и металлы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал на пресс-конференции по итогам заседания Высшего органа Таможенного союза на уровне глав правительств.

«Речь идет об изъятия по товарным группам, которые представляют для бюджетов наших стран, в том числе бюджета РФ, фискальный интерес. Это те группы товаров, за счет которых мы в значительной сфере пополняем свой бюджет. Речь идет о энергоносителях, металлах и некоторых других товарах», - сказал В.ПУТИН.

В.ПУТИН подчеркнул, что стороны исходят из того, что постепенно изъятия будут уходить, но сроки пока не установлены.

По его словам, это будет решаться в ходе переговоров с коллегами.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в ходе заседания глав правительств стран СНГ в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли.

В тот же день премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ высказал надежду, что подписанное соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ вступит в силу с января 2012 года.

Соглашение о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизия.

Не подписали соглашение Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан.

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Транспорт/Связь

В Симферополе совершил экстренную посадку самолет «Хургада – Санкт-Петербург»

В аэропорту Симферополя 19 октября вечером совершил экстренную посадку самолет, выполнявший рейс из Египта в Россию.

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

По его информации, на борту находились около 270 пассажиров и семь человек экипажа. Жертв нет.

«Самолет запросил аварийную посадку. По тревоге поднимали весь симферопольский гарнизон МЧС и медицины катастроф. Самолет благополучно сел. Планируется его осмотр», - сказал собеседник агентства.

Пресс-секретарь аэропорта «Симферополь» Алина ЗУБКОВА уточнила, что самолет «Боинг» авиакомпании «Россия», совершавший рейс "Хургада - Санкт-Петербург", аварийно сел из-за отказа правого двигателя.

По информации пресс-секретаря, людей сегодня утром, вероятно, заберет другой самолет.

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"АэроСвит" в период летней навигации откроет 7 новых маршрутов в регионы России

Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии" в период летней навигации 2012 года откроет из Киева 7 новых маршрутов в регионы Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, в системы бронирования уже введены рейсы компании из Киева в Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Сочи, Минеральные Воды, Уфу, Тюмень и Мурманск.

Новые линии будут вводиться в эксплуатацию поэтапно, начиная с 25 марта 2012 года. В период их освоения планируется выполнение в указанные пункты от двух (в Мурманск) до пяти (в Екатеринбург) авиарейсов в неделю.

Согласно сообщению, помимо этого, компания рассматривает возможность начала полетов из Киева в Казань, а также открытия сезонных направлений из Симферополя в города Северо-Западного, Уральского и Приволжского федеральных округов России.

Напомним, компания "АэроСвит" является крупнейшим авиаперевозчиком между Украиной и Российской Федерацией. В настоящее время "АэроСвит" обслуживает регулярные линии Киев – Москва, Днепропетровск – Москва, Донецк – Москва, Одесса – Москва, Киев – Санкт-Петербург, Киев – Калининград и Киев – Новосибирск, а также сезонные Киев – Нижневартовск, Киев – Краснодар, Донецк – Санкт-Петербург, Одесса – Санкт-Петербург, Симферополь – Москва и Симферополь – Калининград.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские Авиалинии" создана в 1994 году. Сегодня обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Совместно с авиакомпаниями-партнерами доставляет пассажиров в региональные административные центры Украины, в том числе в Днепропетровск, Донецк, Ивано-Франковск, Львов, Одессу, Симферополь и Харьков.

Эксплуатирует 24 самолета производства компании Boeing – 8 дальнемагистральных Boeing 767-300ER и 16 среднемагистральных Boeing 737. Помимо этого использует воздушные суда перевозчиков-партнеров, включая Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году приступит к обновлению среднемагистрального флота самолетами новой генерации Boeing 737-800, а с 2013 года – Boeing 737-900ER.

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Промышленность

Украина и Иран изучают возможность совместного производства самолета Ан-158

Министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мехди ГАЗАНФАРИ заявляет, что Украина и Иран изучают возможность создания совместного предприятия по производству самолета Ан-158.

Об этом М.ГАЗАНФАРИ сообщил в интервью газете "День" (№ 189 от 20 октября).

"Я знаю, что сейчас рассматривается возможность лизинга самолетов Ан-148, а по результатам оценки широкой иранской общественностью качества и возможностей самолета Ан-158 будет заключено соглашение о совместном производстве этого самолета", - сказал М.ГАЗАНФАРИ.

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Экономические интересы Киева и Брюсселя совпадают - эксперт

Завершение переговорного процесса с ЕС по ЗСТ свидетельствует о том, что бизнес-интересы и Киева и Брюсселя совпадают. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег УСТЕНКО.

В своем комментарии экономический эксперт отметил, что «завершение переговорного процесса с Европейским Союзом по всем аспектам создания зоны свободной торговли демонстрирует не только глубокое понимание и осознание двумя сторонами переговорного процесса необходимости продвижения вперед, а и то, что бизнес-интересы и Киева и Брюсселя совпадают».

По мнению О.УСТЕНКО, компромисс – по самым чувствительным видам товаров - найден. При этом, эксперт обратил внимание на перспективы в конкретных направлениях, отметив, что «относительно незначительная беспошлинная квота по европейским автомобилям, о которой удалось договориться сторонам с некоторым уменьшением либерализационного периода, скорее всего, будет стимулировать перенос части иностранного автомобилестроения в Украину".

В более общем плане – можно было бы ожидать переноса части других европейских производств в Украину, включения украинских предприятий в европейскую технологическую цепочку, прогнозирует эксперт. По мнению О.УСТЕНКО, для нашей страны это означает увеличение рабочих мест, дополнительный приток инвестиций, новые технологии и новые возможности для роста страны.

Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ 19 октября во время визита в Брюссель завершил переговоры с европейским комиссаром по вопросам торговли Карлом де Гухтом по созданию зоны свободной торговли с Евросоюзом.

А.КЛЮЕВ отметил, что завершение переговоров в части зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом открывает путь к завершению переговоров по Соглашению об ассоциации в целом до конца текущего года.

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Завтра в некоторых областях Украины пройдут дожди, днем до 12° тепла

Завтра в некоторых областях Украины пройдут дожди, днем до 12° тепла.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, в западных, большинстве северных и Винницкой областях облачно с прояснениями, небольшой, в карпатском регионе умеренный дождь, в горах с мокрым снегом; на остальной территории переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в южной части и в центральных областях слабый туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на побережье морей до 9°; днем 7-12°, в южной части 13-17°; в Карпатах ночью и днем около 0°.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

В столице ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 8-10°.

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