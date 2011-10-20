Анонс на 21 октября

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* В рамках Проекта «Объединяемся ради реформ (UNITER)», который реализуется Pact и финансируется Агентством США по международному развитию, состоится выставка социальных и экологических проектов компаний. Организатор - Центр «Развитие корпоративной социальной ответственности». В программе: круглый стол «Участие доноров и компаний в проектах развития корпоративной социальной ответственности в Украине»; круглый стол «Как оценить корпоративные проекты инвестиций в общество»; дискуссия топ-менеджеров крупнейших украинских компаний о внедрении корпоративной социальной ответственности в компаниях.

* Состоится брифинг заместителя начальника Киевской региональной таможни Юрия Соколова на тему: «Внедрение предварительного документального контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины».

* Пресс-конференция на тему: «Состояние охранных зон магистральных газопроводов». Участники: Игорь Гасек, зам.председателя Гостехнобезопасности Украины; Тарас Полищук, начальник Управления техногенной безопасности Гостехнобезопасности Украины; Геннадий Тюкавкин, зав.сектором госнадзора за объектами повышенной опасности нефтегазового комплекса Госслужбы горного надзора и промышленной безопасности Украины; Юрий Герасименко, зам.главного инженера ГК «Укртрансгаз» НАК «Нефтегаз Украины»; Игорь Буряк, начальник Управления магистральных газопроводов и газораспределительных станций ГК «Укртрансгаз» НАК «Нефтегаз Украины» и др.

* Пресс-конференция на тему: «Что даст Украине зона свободной торговли со странами СНГ?». Участники: президент Центра антикризисных исследований, первый зам.директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило и финансовый эксперт Виктор Суслов.

* Состоится видеомост Москва-Киев-Кишинев-Ереван-Астана на тему: "Зона свободной торговли – первый шаг на пути к Евразийскому союзу?". Участники в Киеве: Валерий Мунтиян, первый зам.министра экономики Украины; Владимир Сиденко, главный научный сотрудник Института экономики и прогнозирования НАНУ. В Москве: Павел Нефидов, ген.директор финансово-банковского совета СНГ; Светлана Глинкина, зам.директора Института экономики РАН. В Кишиневе: Валерий Ионицэ, председатель Парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам; Игорь Додон, экс-вице-премьер-министр по экономике. В Ереване: Татул Манасерян, доктор экономических наук. В Астане: представитель Минэкономики, эксперты.

* Пресс-конференция на тему: «Реально ли вернуть украинский игорный бизнес в правовое поле?». Участники: Татьяна Ефименко, президент Академии финансового управления при Министерстве финансов Украины; Юрий Кожема, председатель Киевского союза предприятий игорного бизнеса.

* Состоится брифинг руководства ФПУ на тему: «Государственный бюджет 2012 года - украинское неолиберальное крепостничество». Вопросы: Что нового депутаты добавили в Госбюджет? Что из предвыборной программы Президента реализует ГБ-2012? Как депутаты устанавливают минимальную зарплату и льготы для себя? Какая зарплата будет у учителя и стипендия у студента? Бедных в 2012 станет больше или меньше? Заложены ли в ГБ-2012 средства для чернобыльцев и афганцев? Евро-2012 несет доходы или новые убытки для Госбюджета?

* Состоится брифинг по вопросам введения Киевской областной таможней предварительного документального контроля товаров в пункте пропуска для воздушного сообщения «Борисполь».

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