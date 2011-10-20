Курс НБУ на 21.10.11

Официальный курс НБУ на 21.10.11100 USD – 797.5700 (20 октября – 797.5700)100 EUR – 1101.2049 (20 октября – 1102.8798)10 RUR – 2.5417 (20 октября – 2.5790)Учетные курсы банковских металлов на 21.10.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-129924.15 (20 октября-131678.81)961 XAG 10 Серебро-2455.72 (20 октября-2549.83)962XPT10Платина-118837.93(20 октября-121629.43)964XPD10Палладий-47614.93 (20 октября-48970.80)

Официальный курс НБУ на 21.10.11 100 USD – 797.5700 (20 октября – 797.5700) 100 EUR – 1101.2049 (20 октября – 1102.8798) 10 RUR – 2.5417 (20 октября – 2.5790) Учетные курсы банковских металлов на 21.10.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-129924.15 (20 октября-131678.81) 961 XAG 10 Серебро-2455.72 (20 октября-2549.83) 962XPT10Платина-118837.93(20 октября-121629.43) 964XPD10Палладий-47614.93 (20 октября-48970.80)

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