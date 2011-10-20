Главное на 20 октября (вечер)

Финансы

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие такого решения проголосовали 248 народных депутатов из 371, присутствующего в зале.

Как сообщил в своем выступлении председатель Бюджетного комитета ВР Валерий БАРАНОВ, правительство должно доработать проект бюджета, учесть замечания комитета Верховной Рады и в двухнедельный срок подать его на рассмотрение в Верховную Раду.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело с «позитивного» на «стабильный» прогноз по рейтингам шести украинских компаний вслед за изменениями по суверенным рейтингам Украины.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, проведены следующие рейтинговые действия в отношении украинских компаний:

DTEK Holding Limited - долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», прогноз изменен с «позитивного» на «стабильный». Рейтинг продолжает сдерживаться суверенным потолком Украины «B»; краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B»; долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «B+», прогноз изменен с «позитивного» на «стабильный»; приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», рейтинг возвратности активов «RR4»; краткосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «B»; национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AA+(ukr)», прогноз «стабильный»; национальный приоритетный необеспеченный рейтинг подтвержден на уровне «AA+(ukr)».

Metinvest B.V. - долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», прогноз изменен с «позитивного» на «стабильный». Рейтинг продолжает сдерживаться суверенным потолком Украины «B»; краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B»; долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «B+», прогноз изменен с «позитивного» на «стабильный»; приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», рейтинг возвратности активов «RR4»; краткосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «B»; национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AA+(ukr)», прогноз «стабильный»; национальный краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне «F1+(ukr)».

Ferrexpo Plc - долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», прогноз изменен с «позитивного» на «стабильный». Рейтинг продолжает сдерживаться страновым потолком Украины «B»; краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B». Кроме того, были подтверждены приоритетный необеспеченный рейтинг Ferrexpo в иностранной валюте и приоритетный необеспеченный рейтинг выпуска гарантированных облигаций Ferrexpo Finance plc. на уровне «B» с рейтингом возвратности активов «RR4».

MHP S.A. - долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», прогноз изменен с «позитивного» на «стабильный». Рейтинг продолжает сдерживаться страновым потолком Украины «B»; долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «B+», прогноз «стабильный»; приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», рейтинг возвратности активов «RR4».

ОАО «Мироновский хлебопродукт» (дочерняя компания в 99,9-процентной собственности MHP S.A.) - долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», прогноз изменен с «позитивного» на «стабильный». Рейтинг продолжает сдерживаться страновым потолком Украины «B»; долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «B+», прогноз «стабильный»; национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AA+(ukr)», прогноз «стабильный».

Kernel Holding SA - долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», прогноз изменен с «позитивного» на «стабильный». Рейтинг продолжает сдерживаться страновым потолком Украины «B»; долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «B+», прогноз «стабильный»; национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AA+(ukr)», прогноз «стабильный».

Российский рубль с августа упал на 10%, на его поддержку потрачено 14 млрд. долл.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил заместитель председателя Центрального Банка РФ Алексей УЛЮКАЕВ в Госдуме.

«Фактически произошла плавная девальвация примерно на 14% с августа, потом откат, в итоге - примерно 10%. Это обошлось сравнительно небольшими тратами из резервов - 14 млрд. долл., в то время как в 2008 году они были на порядок больше - 130 млрд. долл.», - сказал А.УЛЮКАЕВ.

По его словам, доля валютных депозитов населения в российских банках не изменилась, несмотря на девальвацию.

Кроме этого, он сообщил, что Банк России до конца года рассчитывает приступить к инвестированию резервов в австралийский доллар.

«Контрагенты отобраны. Я подписал соглашения», - сказал А.УЛЮКАЕВ.

Он отметил, что также ЦБ РФ продолжит наращивать долю золота в международных резервах.

Еврокомиссар по внутренним рынкам Мишель Барнье намерен в законодательном порядке запретить международным рейтинговым агентствам в определенных обстоятельствах публиковать прогнозы по кризисным странам, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информацию Financial Times Deutschland, в распоряжении которой оказался предварительный проект закона.

В документе, в частности, предлагается наделить европейское ведомство по надзору за рынками ценных бумаг ESMA правом временно запрещать рейтинговым агентствам выступать с оценками платежеспособности.

Речь идет о странах, ведущих переговоры о предоставлении финансовой помощи Европейским фондом финансовой стабильности (EFSF) или Международным валютным фондом (МВФ). Запрет призван предотвратить снижение рейтинга "в неподходящий момент", что может обернуться "негативными последствиями для финансовой стабильности государства и оказать дестабилизирующее воздействие на мировую экономику". Европейские политики давно выражают недовольство рейтинговыми агентствами. В Брюсселе считают, что прогнозы не всегда правильно отражают сложившуюся ситуацию. В результате снижения кредитных рейтингов отдельных стран на рынках усиливается давление на государственные облигации и ухудшаются условия финансирования.

Критики обращают внимание на то, что в прогнозах речь идет, как правило, только о проблемах и недостатках, что приводит к усилению негативного эффекта. Кроме того, европейские политики недовольны тем, что на рынках доминируют три агентства, действующие в англо-американском пространстве. Поэтому лидеры ряда стран ЕС неоднократно выступали с требованием создать европейское рейтинговое агентство.

Так, в июле этого года Барнье впервые публично призвал запретить присваивать суверенные кредитные рейтинги странам, которые получают международную финансовую помощь. Нынешний документ, очевидно, стал продолжением этой инициативы.

К обсуждению инициативы Барнье в Брюсселе намерены приступить до конца ноября, отмечает агентство Reuters. После внесения поправок окончательное решение должны утвердить все страны ЕС и Европейский парламент. Эксперты полагают, что после прохождения необходимых процедур новый закон вступит в силу не ранее осени 2012 года, сообщает Newsru.

Украина опустилась со 149 на 152 место согласно рейтингу «Ведение бизнеса - 2012: ведение бизнеса в более прозрачном мире» (Doing Business 2012), который содержит оценки нормативно-правового регулирования, которое непосредственно влияет на деятельность местных компаний в экономиках 183 стран.

Так, согласно новому отчету, подготовленному Международной финансовой корпорацией и Всемирным банком, уже девятый год подряд Восточная Европа и Центральная Азия опережают остальные регионы в улучшении нормативно-правового регулирования деятельности предпринимателей.

При этом отмечается, что Украина отстает по темпу реформирования от других стран в Европе и Центральной Азии.

Украина заняла 152 место из 183 экономик, которые оценивались в отчете «Ведение бизнеса - 2012». Это ниже, чем в прошлом году, когда страна была на 149 строчке рейтинга.

Так, Украина внесла изменения в законодательство в части урегулирования коммерческих споров и увеличения эффективности выполнения условий контрактов. Также была упрощена система налогообложения - стала для компаний менее затратной благодаря пересмотру и унификации налогового законодательства, снижению ставок налога на прибыль, а также унификации отчислений на социальное обеспечение. Изменения в законодательство о банкротстве и исполнения судебных решений предоставили больше гарантий для кредиторов. Украина также отменила требование для получения разрешения на приобретение новой корпоративной печати, упростив процедуру открытия предприятия. Одновременно, несколько осложнена процедура международной торговли из-за введения дополнительных проверок при таможенном оформлении.

«Поскольку уровень конкуренции за инвестиции растет на глобальном уровне, мы наблюдаем ускорение темпов реформ с целью улучшения бизнес климата, - отметил директор Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР. - Украина сделала некоторые позитивные шаги, но другие страны движутся быстрее. Чтобы восстановить доверие инвесторов, Украине следует принять более решительные и последовательные меры по улучшению налоговой, таможенной и регуляторной политики, а также в области обеспечения выполнения контрактов и прав интеллектуальной собственности».

В разрезе 10 показателей, на которых основывается общий рейтинг легкости ведения бизнеса, Украина занимает следующие позиции из 183 стран: открытие бизнеса - 112 место (118 место в 2011 году); получение разрешений на строительство - 180 место (182); подключение к системам энергоснабжения - 169 место (169); регистрация собственности - 166 место (165); получение кредита - 24 место (21); защита прав инвесторов - 111 место (108); уплата налогов - 181 место (181); международная торговля - 140 место (136); обеспечение выполнения контрактов - 44 место (44); закрытие бизнеса - 156 место (158).

Энергетика Кабинет министров Украины согласился с инициативой Министерства энергетики и угольной промышленности о включении ряда теплоэлектроцентралей, которые находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины», в перечень объектов, которые могут быть переданы в концессию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО.

По его словам, в перечень включены теплоэлектроцентрали, работающие на газе, с целью их дальнейшего перевода на сжигание энергетического угля.

«Это ТЭЦ, которые работают на газе. Ключевое условие (передачи их в концессию - УНИАН) – перевод их на уголь», - сказал министр, не уточнив при этом, какие именно ТЭЦ разрешено передать в концессию.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) на своем заседании 20 октября одобрила изменения к Порядку проведения аукционов по доступу к межгосударственным сетям Украины для экспорта электроэнергии.

Как уточнил журналистам глава комиссии Сергей ТИТЕНКО, изменения касаются уточнения обязательных требований к потенциальным участникам аукционов. В частности, в проекте изменений четко прописывается, что компании, претендующие на сечение, должны иметь договоры на покупку/продажу электроэнергии с ГП «Энергорынок» и нерезидентами, сроки действия которых соответствуют периодам, на которые реализуется то или иное сечение.

«Если компания хочет принимать участие в аукционе, например на год, то договор и внешнеэкономический контракт дожжен быть на год», - пояснил глава НКРЭ.

Проект регуляторного акта комиссия планирует обнародовать на официальном сайте для обсуждения.

Второй по величине российский производитель нефти – ОАО «ЛУКОЙЛ» изучает возможность продажи Одесского НПЗ.

Об этом сказал вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Геннадий ФЕДОТОВ, сегодня журналистам в Москве, передает Reuters.

«Изучается возможность его продажи... Если завод стоит год, конечно, один из вариантов (продажа) изучается», - сказал он в ответ на вопрос о судьбе Одесского НПЗ.

При этом он уточнил, что на покупку актива, который был остановлен в октябре 2010 года из-за неблагоприятных условий для бизнеса, уже есть желающие, но отказался комментировать детали.

Транспорт

Полного перехода на дневное движение поездов в Украине не будет, сообщил в комментарии УНИАН заместитель начальника Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Андрей МЕЛЬНИЧУК.

«Пассажир сможет выбирать, каким поездом и когда – ночью или днем – ему ехать», - заверил он.

В то же время, по словам А. МЕЛЬНИЧУКА, «Укрзалызницей» взят курс на постепенный переход на дневные поезда. «Они будут двигаться с большей скоростью (160 км/час - УНИАН) и, соответственно, делать 2-3 оборота в день», - сказал он.

В то же время, по информации А.МЕЛЬНИЧУКА, часть вагонов существующего парка не задействуется. Например, на пиковые летне-зимние перевозки задействуется 6200 вагонов, а в обычном режиме около 5,5 тыс. вагонов. «То есть, они целый год стоят, их нужно содержать, охранять и прочее», - подчеркнул он.

А. МЕЛЬНИЧУК также напомнил, что до конца текущего года будет списано 202 пассажирских вагона, срок эксплуатации которых превышает 41 год.

ОАО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, дочернее предприятие РЖД) временно приостановило продажу билетов на поезда в сообщении с Украиной и следующие транзитом через ее территорию отправлением после 3 декабря из-за решений Верховной Рады по переходу на зимнее время.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Российских железных дорог».

В сообщении напоминается, что 20 сентября 2011 года Верховная Рада Украины приняла решение об отмене перехода на зимнее время. Данное решение повлекло необходимость корректировки расписания движения поездов дальнего следования в сообщении с Украиной и поездов, следующих транзитом через ее территорию. ОАО "ФПК" было вынуждено ограничить до 30 суток сроки предварительной продажи билетов на эти поезда, отправлением с начальных станций с 30 октября 2011 года. 18 октября 2011 года Верховная Рада отменила ранее принятое решение об отмене перехода на зимнее время. Данное действие снова влечет необходимость переработки расписания.

«До ввода нового, откорректированного в соответствии с новыми условиями, графика движения, ОАО "ФПК" снова вынуждено временно закрыть продажи билетов на поезда дальнего следования, курсирующие в сообщении с Украиной и следующие транзитом через ее территорию с датой отправления после 3 декабря 2011 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение этих поездов в период с 31 октября по 3 декабря 2011 будет происходить согласно расписанию, разработанному ранее с учетом отмены перехода на зимнее время со стороны Украины.

Кроме того, соощается, что в период с 31 октября по 3 декабря 2011 года возможны опоздания прибытия пассажирских поездов, курсирующих в сообщении с Украиной, а также поездов (в том числе международных), следующих транзитом через территорию Украины, на станции Российских железных дорог, поскольку данные поезда при пересечении границы Украины и России из-за смены времени фактически будут поступать с опозданием в 1 час.

В то же время поезда, следующие из России на Украину, из-за смены времени будут прибывать на границу раньше на 1 час, и существует вероятность вынужденного ожидания для компенсации этого времени.

«ОАО "РЖД" и ОАО "ФПК" предпринимают все возможные меры для того, чтобы пассажиры ощутили как можно меньше неудобств в связи с произошедшим. В настоящее время изучается возможность проводки поездов по диспетчерскому расписанию, однако риски опозданий (в сторону России) и ожидания на границе (в сторону Украины), к сожалению, сохраняются», - говорится в сообщении.

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