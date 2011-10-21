Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает Европу не требовать от Украины быстрого улучшения внутренней ситуации.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в интервью телекомпании Euronews.

По его словам, «безусловно, хочется, чтобы Украина взрослела, чтобы она интегрировалась, чтобы она принимала новые современные европейские правила».

Отвечая на вопрос о том, что именно в неприятии Украиной таких правил и состоят обвинения в ее адрес от представителей европейского сообщества, Президент Украины сказал: «Украина должна меняться к лучшему, но требовать того, чтобы мы это сделали быстро, искусственно – это невозможно. Это процесс, этот процесс, который сейчас идет, он все равно ведет к прогрессу и он несет позитив».