Суд перенес рассмотрение дела Луценко на 24 октября

Печерский районный суд Киева перенес на 24 октября рассмотрение уголовного дела против экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв в судебном заседании объявлен в связи с тем, что сегодня в суд явился только один из свидетелей.

Между тем во время допроса этот свидетель - бывший начальник режимно-секретного отдела Департамента оперативной службы МВД Владимир МАКСИМОВ - заявил, что считает законным решение кадровой комиссии департамента по зачислению водителю экс-министра Леониду ПРИСТУПЛЮКУ гражданского стажа работы к милицейскому. Свидетель отметил, что никаких нарушений в этой процедуре он не видит.

Следующее судебное заседание по делу ЛУЦЕНКО должно состояться в понедельник, 24 октября, в 09.15.

Напомним, Печерский районный суд Киева с конца мая рассматривает дело ЛУЦЕНКО, которого Генеральная прокуратура, среди прочего, обвиняет в незаконном оформлении на работу в министерство своего водителя Л.ПРИСТУПЛЮКА и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.

До сих пор большинство свидетелей по делу по этому эпизоду заявляли, что нарушений при трудоустройстве Л.ПРИСТУПЛЮКА в МВД не было.